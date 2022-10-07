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Первая Нобелевка мира украинцам

Лилия Ржеутская
3 ч. назад

Лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года стала, вместе с белорусом Алесем Беляцким и российским "Мемориалом", и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", которую возглавляет Александра Матвийчук. Недавно DW поговорила с правозащитницей, которая в свое время инициировала документирование военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины.

https://www.dw.com/ru/premia-nobela-za-dokumentaciu-prestuplenij-putina-v-ukraine-07102022/video-63375240
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