Первая Нобелевка мира украинцам

Лилия Ржеутская

3 ч. назад 3 ч. назад

Лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года стала, вместе с белорусом Алесем Беляцким и российским "Мемориалом", и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", которую возглавляет Александра Матвийчук. Недавно DW поговорила с правозащитницей, которая в свое время инициировала документирование военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины.