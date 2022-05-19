Отменит ли Евросоюз визы для россиян?

КонфликтыЕвропаОтменит ли Евросоюз визы для россиян?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыЕвропа25.08.202225 августа 2022 г.Закроет ли Европа границу для россиян? Коснется ли это только туристических виз? Можно ли считать запрет дискриминацией россиян?https://p.dw.com/p/4JcOKРекламаГости выпуска: - Сергей Лагодинский, депутат в Европарламенте от немецких "Зеленых" - Анна Наринская, журналист и музейный куратор - Николай Клименюк, немецкий журналист