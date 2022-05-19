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Отменит ли Евросоюз визы для россиян?

25 августа 2022 г.

Закроет ли Европа границу для россиян? Коснется ли это только туристических виз? Можно ли считать запрет дискриминацией россиян?

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Гости выпуска:

- Сергей Лагодинский, депутат в Европарламенте от немецких "Зеленых"

- Анна Наринская, журналист и музейный куратор

Николай Клименюк, немецкий журналист

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