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Илья Яшин

Российский оппозиционный политик и муниципальный деятель, бывший соратник Бориса Немцова.

Илья Валерьевич Яшин (родился 29 июня 1983 года) - российский политик, оппозиционер, бывший соратник Бориса Немцова. Стал известен благодаря участию в многочисленных акциях протеста и митингах. Был в числе лидеров движения "Оборона", "Молодежного Яблока", движения "Солидарность", заместителем председателя партии ПАРНАС. С октября 2017 по июль 2021 года Илья Яшин возглавлял Красносельский районный совет депутатов.

Яшин - соавтор доклада "Путин. Итоги. 2018", который посвящен памяти Бориса Немцова, а также доклада "Путин. Война" о ситуации на востоке Украины и доклада "Угроза национальной безопасности" о главе Чечни Рамзане Кадырове.

Мюнхенская конференция без России, или Как речь Путина ошеломила Запад. DW Новости (10.02.2022) 10.02.2022

За неделю до начала Мюнхенской конференции по безопасности Москва - впервые за последние 20 лет - полностью отказалась от участия в ней. А ведь именно на Мюнхенской конференции 15 лет назад речь Путина об однополярности современного мира произвела много шума на международной арене.

Эксперты: отставка Кадырова станет катастрофой для Путина (10.02.2022) 10.02.2022

Путин зависит от Кадырова не меньше, чем Кадыров - от Кремля, убеждены эксперты. Почему Кремль не реагирует на петицию Яшина?
Петицию Яшина об отставке Кадырова подписали более 150 тысяч человек

Петицию Яшина об отставке Кадырова подписали более 150 тысяч человек 09.02.2022

Глава Чечни превратил регион в обособленное государство внутри России, где законы РФ не действуют, считает Илья Яшин. Он призывает подписать петицию об отставке Кадырова.

#вТРЕНДde в 2021-м: Гуриев, Макаревич, Ходорковский, Цепкало, Чичваркин, Явлинский, Науседа и другие 22.12.2021

Гости Константина Эггерта в программе #вТРЕНДde в 2021 году: Анжелика Агурбаш, Иван Вырыпаев, Марат Гельман, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Владимир Каминер, Гарри Каспаров, Андрей Макаревич, Виталий Манский, Гитанас Науседа, Збигнев Рау, Галина Тимченко, Петр Толстой, Михаил Ходорковский, Валерий и Вероника Цепкало, Евгений Чичваркин, Михаил Шишкин, Виталий Шкляров, Григорий Явлинский, Илья Яшин.
Илья Яшин нашел своего двойника на выборах в Госдуму РФ

Илья Яшин нашел своего "двойника" на выборах в Госдуму РФ 10.09.2021

Оппозиционер Ильи Яшин сообщил о своем "двойнике", который баллотируется в депутаты Госдумы в Перовском округе Москвы. Это некий Алексей Яшин из "Партии роста".

Илья Яшин об усталости от Путина, Навальном, запросе на перемены и переходе власти в России 03.08.2021

Оппозиционный политик Илья Яшин недавно покинул пост главы муниципалитета Красносельского района. Ему также запретили участвовать в выборах в Мосгордуму. В интервью он рассказывает о давлении силовиков и рассуждает о том, каким может быть переход власти в России.
Илья Яшин: Навальный выйдет на свободу кандидатом в президенты России

Илья Яшин: Навальный выйдет на свободу кандидатом в президенты России 01.08.2021

О причинах ухода с поста главы муниципалитета Красносельского района Москвы, а также о Навальном, усталости от Путина и влиянии коронавируса на политику Илья Яшин рассказал в интервью DW.

Якутия и Турция в огне: как остановить пожары? DW Новости (30.07.2021) 30.07.2021

Уже несколько месяцев на севере России горят якутские леса. Огонь прошел общую площадь в полтора миллиона гектаров. Но горит далеко не только север России. В огне сейчас и курортные регионы Турции, где к населенным пунктам и отелям вплотную подобрались масштабные пожары. Как с ними бороться и можно ли было предотвратить их возникновение?
Илья Яшин уходит с поста главы округа московского муниципалитета

Илья Яшин уходит с поста главы округа московского муниципалитета 12.07.2021

Российский оппозиционер, возглавляющий совет депутатов Красносельского района Москвы, объяснил свое решение усилением давления со стороны прокуратуры.
Яшин о запрете избираться в Мосгордуму: С выборов снимают по понятиям

Яшин о запрете избираться в Мосгордуму: "С выборов снимают по понятиям" 25.06.2021

Оппозиционер Илья Яшин прокомментировал в интервью DW свой недопуск к довыборам в Мосгордуму. Он считает, что это связано с его поддержкой Навального и законе об "экстремистах".
Илье Яшину запретили участвовать в выборах в Мосгордуму

Илье Яшину запретили участвовать в выборах в Мосгордуму 25.06.2021

По словам политика Яшина, избирком сказал ему, что он признан "лицом, причастным к экстремистской деятельности". Вместе с тем, указывает политик, никаких доказательств этого представлено не было.

В России оспаривают в суде законность замедления Twitter Роскомнадзором

В России оспаривают в суде законность замедления Twitter Роскомнадзором 07.06.2021

Политик Илья Яшин и другие истцы требуют исключить сервис Twitter из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования в РФ.
YouTube ограничил доступ к стриму Новой газеты из-за ссылок на Умное голосование

YouTube ограничил доступ к стриму "Новой газеты" из-за ссылок на "Умное голосование" 06.05.2021

Онлайн-"супермарафон" в поддержку фигурантов "дворцового" дела перенесли на канал "ОВД-Инфо" из-за блокировки стрима "Новой газеты". Яшин сообщил, что его каналу также вынесено предупреждение.

О чем говорили на форуме муниципальных депутатов в Clubhouse

О чем говорили на форуме муниципальных депутатов в Clubhouse 21.03.2021

Виртуальный форум "Муниципальная Россия" на платформе Clubhouse посетили в десять раз больше людей, чем встречу, разогнанную полицией в Москве неделю назад.
Илья Яшин требует от СКР наказать организаторов концерта в Лужниках

Илья Яшин требует от СКР наказать организаторов концерта в Лужниках 19.03.2021

Муниципальный депутат считает, что на концерте "Крымская весна" были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Пресс-секретарь Путина утверждает, что концертный зал был заполнен лишь наполовину.

Беспрецедентный разгон: как усиливают давление на критиков Кремля (15.03.2021) 15.03.2021

В минувшую субботу полиция сорвала политический форум, на котором собрались десятки муниципальных депутатов. Более 190 человек были задержаны.
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