Якутия и Турция в огне: как остановить пожары? DW Новости (30.07.2021)

Уже несколько месяцев на севере России горят якутские леса. Огонь прошел общую площадь в полтора миллиона гектаров. Но горит далеко не только север России. В огне сейчас и курортные регионы Турции, где к населенным пунктам и отелям вплотную подобрались масштабные пожары. Как с ними бороться и можно ли было предотвратить их возникновение?