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Российский оппозиционный политик и муниципальный деятель, бывший соратник Бориса Немцова.
Илья Валерьевич Яшин (родился 29 июня 1983 года) - российский политик, оппозиционер, бывший соратник Бориса Немцова. Стал известен благодаря участию в многочисленных акциях протеста и митингах. Был в числе лидеров движения "Оборона", "Молодежного Яблока", движения "Солидарность", заместителем председателя партии ПАРНАС. С октября 2017 по июль 2021 года Илья Яшин возглавлял Красносельский районный совет депутатов.
Яшин - соавтор доклада "Путин. Итоги. 2018", который посвящен памяти Бориса Немцова, а также доклада "Путин. Война" о ситуации на востоке Украины и доклада "Угроза национальной безопасности" о главе Чечни Рамзане Кадырове.
За неделю до начала Мюнхенской конференции по безопасности Москва - впервые за последние 20 лет - полностью отказалась от участия в ней. А ведь именно на Мюнхенской конференции 15 лет назад речь Путина об однополярности современного мира произвела много шума на международной арене.
Гости Константина Эггерта в программе #вТРЕНДde в 2021 году: Анжелика Агурбаш, Иван Вырыпаев, Марат Гельман, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Владимир Каминер, Гарри Каспаров, Андрей Макаревич, Виталий Манский, Гитанас Науседа, Збигнев Рау, Галина Тимченко, Петр Толстой, Михаил Ходорковский, Валерий и Вероника Цепкало, Евгений Чичваркин, Михаил Шишкин, Виталий Шкляров, Григорий Явлинский, Илья Яшин.
Оппозиционный политик Илья Яшин недавно покинул пост главы муниципалитета Красносельского района. Ему также запретили участвовать в выборах в Мосгордуму. В интервью он рассказывает о давлении силовиков и рассуждает о том, каким может быть переход власти в России.
Уже несколько месяцев на севере России горят якутские леса. Огонь прошел общую площадь в полтора миллиона гектаров. Но горит далеко не только север России. В огне сейчас и курортные регионы Турции, где к населенным пунктам и отелям вплотную подобрались масштабные пожары. Как с ними бороться и можно ли было предотвратить их возникновение?