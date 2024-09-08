Яшин рассказал о слежке за ним в Берлине

По словам оппозиционера, за ним следили в одном из берлинских кафе. Яшин сказал, что отказался от личной охраны, которую ему предлагали власти в Германии.

Российский оппозиционер, бывший политзаключенный Илья Яшин, освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Западом, заявил, что отказался от личной охраны, которую ему предлагали власти в Германии. Политик рассказал о своей жизни в Берлине в интервью газетам медиагруппы Funke, которое опубликовано в воскресенье, 8 сентября.

По словам политика, он не принял предложения обеспечить его жильем и предоставить охрану. "Не считаю уместным жить в Германии за счет налогоплательщиков", - заявил Яшин, добавив, что даже в Москве у него не было телохранителей.

"Знаю, что русские агенты и заказные убийцы могут быть где угодно. Буквально на прошлой неделе со мной произошел странный случай", - отметил он. По словам Яшина, он с другом сидел в кафе в Берлине, когда мужчина за соседним столиком достал мобильный телефон и начал снимать его на камеру. "Уверен, что этот человек был не обычным посетителем кафе, а шпионил за нами", - заявил Яшин.

Политик добавил, что снял мужчину на камеру мобильного телефона и передал фотографии полиции Берлина.

"Запад и российская оппозиция должны сделать все для спасения Украины"

Говоря о войне, Яшин выразил уверенность, что Запад и российская оппозиция "должны сделать все возможное для спасения Украины".

"Если мы позволим (президенту РФ Владимиру. - Ред.) Путину поглотить Украину, то он не остановится и перед другими странами. Не должно быть никаких иллюзий, что Путин довольствуется Украиной", - заявил политик. "Он пойдет дальше и продолжит разрушения - и будет еще жестче расправляться с любыми критиками", - уверен Яшин.

Отказался от убежища в Германии

Ранее в интервью Bloomberg оппозиционер говорил, что отказался от предложения получить политическое убежище в Германии. По словам Яшина, согласие на убежище означало бы, что он не сможет вернуться в Россию.

Политик говорил, что подал заявление на получение вида на жительство в ФРГ и хочет лоббировать среди европейских чиновников расширение персональных санкций против лиц, связанных с режимом Путина.

Как отметил Яшин, немецкие чиновники, встретившиеся с ним в Анкаре, где произошел обмен заключенными, сказали ему, что практика обменов будет продолжена. По словам оппозиционера, он предоставил Германии список из примерно 20 человек, содержащихся в российских тюрьмах - в ходе будущих переговоров об обмене, скорее всего, будет обсуждаться их участь. Речь идет, в частности, о журналисте Иване Сафронове, театральном режиссере Евгении Беркович, драматурге Светлане Петрийчук и бывшем муниципальном депутате Алексее Горинове, отметило Bloomberg.

Обмен заключенными между Россией и Западом

Ранее в интервью DW Яшин говорил, что у него иногда возникает ощущение, что он - "безбилетник, который занял в самолете чужое место", хотя его никто не спрашивал.

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в столице Турции Анкаре. РФ передала 16 человек, в том числе помилованного в Беларуси гражданина Германии. В Москву вернулись 10 человек - российские шпионы, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.

Российские политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов и другие, в том числе американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, были освобождены.

Журналист-расследователь Христо Грозев в подкасте "DW Новости Шоу" высказал мнение, что угроза для обменянных политзаключенных на Западе остается.