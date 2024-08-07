Илья Яшин устроил в Берлине полит-пикник. Как это было

Один из освобожденных в результате большого обмена заключенными, российский оппозиционный политик Илья Яшин выступил в Берлине на большом митинге. Репортаж DW из парка "Берлинской стены".

"Друзья-берлинцы! Хочу с вами встретиться. Давайте соберемся в среду и пообщаемся. Я поделюсь своими мыслями и планами, отвечу на вопросы. А вы поможете мне сориентироваться в новых обстоятельствах", - написал Илья Яшин в своем Telegram-канале 3 августа и сопроводил приглашение на 7 августа ссылкой для регистрации.

Можно было подумать, что речь идет о чем-то вроде пресс-конференции или встрече с российскими оппозиционерами, оказавшимися в Берлине. Но уже день спустя сам Яшин сообщил, что к 4 августа зарегистрировались более двух тысяч человек.

Учитывая такую массу желающих, организаторы из фонда "Свободная Россия" отказались от идеи арендовать какое-нибудь помещение и устроили полит-пикник в парке "Берлинской стены", расположенном на том месте, где она когда-то отделяла Восточный Берлин от Западного, а по сути дела - Восток от Запада. При этом организаторы предусмотрительно посоветовали зарегистрированным приносить с собой для удобства пледы и попросили "позаботиться о чистоте парка и забрать с собой мусор, уходя".

"Невыносимый подарок судьбы"

Самые нетерпеливые пришли в парк задолго до начала полит-пикника в 19.00 по среднеевропейскому времени. Учли советы организаторов, принесли пледы и подстилки, некоторые даже пляжные стулья, расположились полукругом перед небольшой сценой. Очень много молодых людей.

Наталья заняла место в первом ряду: "Пришла, потому что хочу увидеть Илью. Это ведь одна из прямо классных новостей за последние больше двух лет. Очень хочется узнать, что будет дальше, какие у Ильи планы, что будет с оппозицией в России, с Украиной, с войной. Илья производит впечатление адекватного и крепкого политика. Хотя, конечно, сложно быть российским оппозиционным политиком вне России".

На полит-пикнике с Ильей Яшиным Фото: N. Jolkver/DW

Очень хотела послушать Илью Яшина Валерия: "Мы следили за его возвращением, до это следили за тем, что с ним происходило в России. Хочется его послушать, поддержать, если это возможно. И всегда очень радостно, когда собираются люди - единомышленники".

Павел тоже пришел, чтобы "поддержать Илью, мы за него очень переживали". Его освобождение собеседник DW называет "невыносимым подарком судьбы". Павел связывает с Яшиным очень большие надежды: "По сути, он ведь теперь главный политик остался. Позиция у него точно есть и идеи точно есть".

Но среди молодых и преимущественно по-русски говорящих людей оказался и 72-летний немецкий пенсионер Лео, приехавший в Берлин из города, расположенного далеко на западе Германии, на границе с Нидерландами. Его привела в парк "Берлинской стены" война России против Украины: "Я глубоко опечален происходящим. Я не знаю, что произойдет, если Путин победит в Украине. Украине нельзя потерпеть поражение. Ведь она в конечном счете сражается и за нас - в Германии и Европе. Победа же Украины, я уверен, сделает более сильной и российскую оппозицию".

Яшин: "Без вас не было бы никакого обмена"

К семи часам вечера поляна перед трибуной была полна людей. Яшина встретили бурными аплодисментами. А начал он со слов благодарности всем тем живущим в Германии и других странах россиянам, которые постоянно напоминали западным политикам о судьбе политзаключенных в России, не давали забыть их имена.

Яшин: "Без вас не было бы никакого обмена" Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

"Если бы не ваше внимание, если бы не ваша работа, если бы вы каждый день не говорили про политзаключенных, не привлекали внимание к тому, что происходит, - сказал Яшин, - не было бы никакого обмена".

Яшин вообще уверен, что "хороших, добрых, нормальных людей намного больше, чем злых, негодяев, циников. Просто зло, к сожалению, гораздо лучше организовано". Сегодняшнюю ситуацию он оценивает как глобальное противостояние, которое "приобретает признаки третьей мировой войны".

"Путин - это всадник апокалипсиса"

"Это глобальное противостояние между тиранией и свободой, между прогрессом и мракобесием, между добром и злом, - говорил Яшин. - Эта война проходит кровавой линией через всю Восточную Европу, и наиболее болезненно эта линия фронта проходит через Украину, эта линия фронта стала трагедией для Украины. Именно Украина является сегодня главной жертвой этого противостояния". Президента России Владимира Путина Яшин сравнил с "всадником апокалипсиса, за которым движется эта тьма, накрывающая Украину".

Среди пришедших на встречу с Яшиным оказались и несколько, как он их назвал, "Путин-ферштейеров". Из задних рядов вдруг раздались их выкрики. Публика на их выкрики ответила дружным скандированием "Путин - х..ло!"

Не забыл Яшин и про политзаключенных в Беларуси, где, заявил он, "народ насилует отмороженный диктатор, где людей лупят дубинками, втаптывают в асфальт". Обе страны - Украина и Беларусь - для него не чужие. "Я даже успел посидеть на Окрестина, видел это Окрестина изнутри… и понимаю, какие там условия, - сказал Яшин, - это чудовищно".

Он считает, что в списке обмена должны были быть и белорусские политзаключенные: "А мы ведь даже не знаем, что с Марией Колесниковой, что с Сергеем Тихановским, живы ли они?"

"Надо вытаскивать людей из пут путинской пропаганды"

На полит-пикнике выступили также мать Владимира Кара-Мурзы Елена Гордон и адвокат российских политзаключенных Вадим Прохоров. А потом Яшин отвечал на вопросы, присланные заранее на Telegram-канал организаторов. Один из вопросов касался той роли, которую могли бы сыграть россияне, покинувшие страну после начала войны в Украине.

Яшин посоветовал им не обрывать связей со знакомыми, оставшимися в России, даже если они придерживаются иных взглядов на войну России против Украины и поддерживают политику Кремля. "Постарайтесь заниматься антивоенным просвещением, - предложил Яшин. - Надо вытаскивать таких людей из пут путинской пропаганды".

В конце митинга Илья Яшин ответил на вопросы Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Еще один вопрос касался ситуации в российской оппозиции и споров о том, кто ее лидер. "А какая разница, кто лидер оппозиции, - ответил Яшин. - Если бы завтра были президентские выборы и нам надо было бы выдвигать кандидата, тогда да, нужно было бы определиться, кто лидер, вокруг кого мы консолидируемся".

А сейчас, по его словам, следует консолидироваться вокруг конкретных проектов, в качестве примера он назвал марафон в поддержку политзаключенных "Ты не один", который не вызывает никаких споров в оппозиции.

Надо найти несколько тем, считает Яшин, и сотрудничать по конкретным проектам. Он признался, что и "сам много раз участвовал в оппозиционных разборках, в интригах", но клятвенно пообещал исправиться.