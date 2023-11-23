Война против Украины меняет режим Путина? Эксперты о России

Война против Украины расшатывает или, наоборот, укрепляет российскую номенклатурную систему? Об этом спорят в Берлине на международной конференции "Страна и мир: российские реалии 2023".

"Страна и мир: российские реалии 2023". Под таким названием в Берлине 23-24 ноября проходит международная конференция, ставшая преемницей традиционных декабрьских форумов, которые с 2018 до 2022 года проходили в московском Сахаровском центре. "Цель конференции, - указывают ее организаторы, - представить обзор ситуации в России и вокруг нее в контексте агрессивной войны России против Украины".

На первой сессии конференции речь шла о трансформации российского политического режима, российском империализме, отношении элит к развязанной Путиным войне, устойчивости созданной им номенклатурной системы.

Кирилл Рогов о мобилизации режима

Политолог, директор аналитического проекта Re:Russia Кирилл Рогов в своем выступлении объяснил, почему не следует смотреть на Россию глазами Путина, и с этой целью попытался развенчать четыре расхожих мифа.

Первый миф, по его словам, заключается в представлении об исторической логике, о неизбежности той ситуации, в которой сегодня находится Россия. Рогов считает неверным представление, что российский авторитаризм неизбежно "должен был превратиться в правый, националистический, реваншистский радикализм и начать войну". Он говорит о развитии в последние 10 лет двух социальных феноменов в России, которые вели в противоположные стороны.

Кирилл Рогов Фото: DW/N. Jolkver

Следствием высоких внешних доходов, отметил Рогов, был, с одной стороны, мощный импульс развитию мегаполисов, модернизации городской культуры, что создавало политические запросы, "которые вылились в протесты как начала десятилетия, так и его конца". С другой стороны, нефтедоллары, по выражению Рогова, "формировали среду перераспределения ренты и клиентельских сетей, основу которых составляли люди с силовым мышлением". И эти две реальности развивались параллельно.

На мобилизацию социума мегаполисов режим ответил не только усилением репрессий, но и встречной мобилизацией. "Аннексия Крыма и события в Украине в 2014 году, - пояснил Рогов, - стали триггером этой встречной мобилизации, содержанием которой стала идея национального реванша за утрату СССР. А вторым, более жестоким приступом этой встречной националистической мобилизации стало полномасштабное вторжение в Украину".

"Великодержавность есть, аппетита на новые территории нет"

Вторым мифом Рогов называет "миф о русском империализме". Культура сверхдержавности в культуре россиян, разумеется, есть, но нет аппетита к территориальному расширению. Наоборот, говорит Рогов, в момент распада СССР "у россиян совершенно не было желания бороться за свою империю". Их лозунгом было: хватит кормить Среднюю Азию, хватит кормить Кавказ. И вплоть до конца 2021 года, рассказал Рогов, соцопросы показывали, что не более 20 процентов населения говорили о желательности присоединения к России новых территорий, даже таких, которые сами были вроде не против.

Третий миф, по мнению Рогова, - провал реформ 90-х годов, что привело к появлению Путина, а Путин довел дело до войны. По мнению политолога, у России в то время и не было реальных шансов построить устойчивую демократию и справедливый рынок. Ведь это было только первое десятилетие республиканской истории России, отмечает Рогов и напоминает о распаде империй и политических кризисах в образовавшихся новых республиках в Европе после Первой мировой войны.

Окно возможностей до или после смерти Путина?

Наконец, последний из перечисленных Роговым мифов - "миф о том, что все начнется, когда Путин умрет, что только тогда откроется окно возможностей".

Карикатура DW на слухи о смерти Путина Фото: DW

Вполне возможно, считает он, что "уход Путина станет, наоборот, очень удобным выходом для режима для того, чтобы освободиться от того груза, который висит на Путине, и от груза ошибок". По мнению политолога, говорить надо не о двойниках по внешности Путина, а о "тех двойниках, которые будут выглядеть совершенно иначе, а на самом деле будут совершенно Путиным".

Поэтому наиболее оптимальным периодом для российской оппозиции, считает Рогов, является время до ухода Путина, "когда они имеют дело с "хромой уткой", с персоналистским режимом в фазе своего заката, накопившим большие ошибки, связанные с личностью диктатора". Поэтому именно сейчас оппозиция должна формулировать свою альтернативу.

Иван Крастев: У Кремля идея перманентной войны

На конференции в Берлине много говорилось также о войне России против Украины, о целях, которые преследует при этом Кремль.

Иван Крастев Фото: Nadezhda Chipeva

По мнению председателя Центра либеральных стратегий в Софии, научного сотрудника Венского института гуманитарных наук Ивана Крастева, теперь главная цель режима заключается не в победе, а в том, чтобы сделать войну нормальной ситуацией: "Это идея бесконечной войны, это уже не война с Украиной, этой война с НАТО, война с Западом".

И Путин, по словам Крастева, старается приучить россиян к этой мысли, что война будет идти вечно, что это будет война, похожая на холодную войну, и никаких серьезных социальных потрясений не будет. Поэтому, считает он, и столь невнятны сейчас определения, что для России будет считаться победой. "И в этом главное отличие России от Украины, которая четко определяет в чем заключалась бы ее победа", - констатирует Иван Крастев.

Екатерина Шульман: Задача режима - рутинизация войны

Приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Екатерина Шульман обратила в этой связи внимание на последнее послание президента Путина Федеральному собранию РФ.

Екатерина Шульман Фото: Natalia Smolentceva/DW

"Основной задачей режима в связи с этой войной является ее рутинизация и для социума, и для аппарата, - говорит Шульман. - Он (Путин. - Ред.) был максимально далек даже от риторики патриотической мобилизации… Да, мы ведем войну, да, она нелегкая, но она вам выгодна. Вы заработаете на этом больше, чем раньше. У бизнеса открываются новые возможности… И граждане - вам тоже в общем станет лучше. У вас будут социальные гарантии, более высокие зарплаты, воевать тоже выгодно… Так что война в ваших же интересах".

Именно этой цели - примирить общество с войной - служит, по словам Шульман, "некоторая парадоксальная либерализация правил, в особенности на низовом уровне: гражданам предоставлена возможность выживать так, как они умеют".

Для этого, напомнила она, после начала войны был разрешен параллельный импорт, ослаблены авторские и патентные права. "Для того, чтобы Россия могла обходить санкции, - добавила Шульман, - но и для того, чтобы граждане могли кормить, одевать и развлекать друг друга, а также сохранять видимость товарного изобилия за счет законных или полузаконных ввозов товаров из других стран".

Правящий класс понимал, говорит она, что "нельзя ни в коем случае демонстрировать людям пустые полки, демонстрировать товарный дефицит".

Николай Петров: Война завершила создание номенклатурной системы

Руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь Фонда "Наука и политика" в Берлине Николай Петров считает, что у Путина сейчас "довольно комфортное положение номенклатурного царя одной седьмой части суши".

Николай Петров Фото: Demidova Anastasia

Война России против Украины, по оценке политолога, это, с одной стороны, результат действия номенклатурной системы, а, с другой, - процесс, позволивший эту систему окончательно достроить. Причем, достроить с помощью Запада, сказал Петров, имея в виду западные санкции против РФ.

"Главная проблема, которая была у Путина до войны, заключалась в том, что, восстановив почти все то, что было у Сталина, он, тем не менее, не обладал полным контролем над своей номенклатурной элитой, потому что она в любой момент могла утечь - географически и финансово-экономически. Сегодня это абсолютно заблокировано", - пояснил Петров.

По его мнению, для номенклатурной системы война и подготовка к ней - абсолютно естественная среда. Вместе с тем, считает Петров, "весь этот железобетон, очень прочный с виду, но потенциально готовый рассыпаться в случае каких-то мощных внешних толчков".

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