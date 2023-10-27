Почему Кремлю выгодна дезинформация о смерти Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и президент РФ Владимир Путин (фото из архива) Фото: Alexei Druginyn/EPA/RIA Novosti/picture alliance

В российском телеграм-канале, который связывают со специалистом по пиару и пропаганде Валерием Соловьем, появилось сообщение о смерти российского президента от инфаркта. Хотя это уже не первая дезинформация из того же источника о здоровье Владимира Путина, ее активно обсуждают и в России, и за рубежом. Почему всем хочется об этом поговорить и кто главный бенефициар таких слухов?

Смерть Путина - дезинформация под благосклонным взглядом Кремля

После того как Владимир Путин построил в России персоналистский диктаторский режим, его личность стала рассматриваться как причина любых событий в России. Никого уже не удивляет, когда президент и мелких полицейских начальников назначает, и решение о начале агрессии против соседнего государства принимает практически в одиночку. На этой роли Путина легко паразитировать, чем и занимаются распространители слухов о двойниках российского лидера, а также о его многочисленных смертельных заболеваниях. Теперь эти конспирологические нарративы встретились и соединились в идеальный миф, в котором две выдуманные реальности подкрепляют друг друга. Попробуй докажи, что Путин не умер, если его могли заменить двойником (а может быть, давно и заменили).

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Дезинформаторы, распространяющие эти сказки под благосклонным взглядом Кремля и российских спецслужб, прекрасно понимают, как это работает. Владимир Путин стал средоточием ненависти и обожания миллионов. И слух о его смерти обречен на несколько дней стать более обсуждаемой историей, чем война Израиля с ХАМАС или агрессия России против Украины. Слишком ожидаемая она для миллионов людей во всем мире - особенно в той его части, где сейчас сотни человек в день гибнут из-за развязанной российским президентом войны.

К этому хайпу иногда вынужденно, но часто и добровольно присоединяются и некоторые журналисты - отнюдь не только российские. Почему не отхватить несколько сот тысяч, а то и миллионов лишних просмотров на YouTube? Потом "от мертвого Путина уши" можно монетизировать или "продать" их потенциальному грантодателю как свою постоянную аудиторию.

Внештатные сотрудники кремлевской администрации

Обсуждая конспирологические слухи о здоровье или двойниках Путина мы все безусловно работаем на его пропаганду. Это подтверждается сразу несколькими факторами.

Во-первых, происходит манипулятивная смена повестки дня. Нас заставляют забыть о том, что реально для нас важно, и подталкивают к дискуссиям об этой развесистой клюкве. А если мы не сразу на это "ведемся", то масла в огонь подливает Дмитрий Песков, комментируя то слухи про смерть Путина, то про его двойников. В итоге на второй план отходят учения по проведению ядерной войны. Забывается как минимум на несколько дней российская агрессия против Украины, при слове "Россия" всплывают у многих в памяти теперь не разрушенные города и тысячи убитых, а здоровье всего одного российского пенсионера.

Во-вторых, эти постоянные фейки как бы реабилитируют Путина в глазах самих россиян. Он стар, это факт, который вызывает заметное беспокойство в российском обществе. Но из-за слухов о смерти начинает работать ложное противопоставление: вы говорите, что он стар? Главное, что он жив!

В-третьих, реальное здоровье российского президента и его ближайшего окружения - действительно важная тема, поскольку их настроение в условиях диктатуры напрямую отражается на жизни и здоровье миллионов людей. Но кто будет читать или слушать серьезные расследования на эту тему после откровений разнообразных "генералов СВР"?

Слухи о смерти - не повод для хайпа

Главная ответственность в такие моменты лежит на лидерах общественного мнения, от политиков до журналистов. Они должны помнить, что нельзя позволять себе "слегка хайпануть" на таких манипулятивных темах.

Не обсуждают же независимые медиа всерьез сообщения российской пропаганды о том, что "украинцы сами себя обстреляли" или про знаменитого "диспетчера Карлоса" из истории о сбитом россиянами, по версии нидерландского суда, малайзийском боинге? Зачем же зовут они к себе в эфир людей вроде Валерия Соловья или повторяют запущенную ими дезинформацию?

Нет нужды разбирать откровенную ложь, делая вид, что так можно помочь россиянам не верить в нее или тем более настроить их против нынешнего режима при помощи еще одной лживой манипуляции. Мол, а вдруг они взбунтуются, если решат, что "Путин не настоящий?"

Нет смысла играть в пропагандистские игры с шулерами. Не стоит пытаться на них и заработать. Есть моменты, когда честнее просто сказать: обсудим этот слух во время публичных похорон, а пока займемся более важными проблемами.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: