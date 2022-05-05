 10 лет протестам на Болотной: это была веха на пути к войне в Украине? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.05.2022

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Россия

10 лет протестам на Болотной: это была веха на пути к войне в Украине?

Есть ли связь между подавлением протестов 2012 года и нынешней политической ситуацией в России? DW поговорила с двумя участниками событий на Болотной.

Протесты в марте 2012 в Москве после объявления Владимира Путина победителем президентских выборов (фото из архива)

Протесты в марте 2012 в Москве - предвестники событий на Болотной

6 мая 2022 года исполняется десять лет со дня протестов на Болотной площади в Москве, ставших одними из наиболее масштабных в современной России. Своими воспоминаниями о событиях того времени и мыслями о том, какое влияние они оказали на последующее политическое развитие страны, с DW поделились два участника протестов: оппозиционный политик Дмитрий Гудков, покинувший Россию летом 2021 года из соображений безопасности, и экс-активист Сергей Кривов, который провел 3 года и 9 месяцев в тюрьме по так называемому "болотному делу".

Что предшествовало протестам на Болотной площади

После выборов в Госдуму VI созыва в декабре 2011 года в России начались массовые политические выступления. Они продолжились во время избирательной кампании перед выборами президента РФ в марте 2012 года и после объявления Владимира Путина победителем этих выборов уже в первом туре. По мнению участников протестов, оба голосования сопровождались массовыми фальсификациями. Многие призывали к отмене результатов выборов.

6 мая 2012 года в Москве прошла акция под названием "Марш миллионов", которую поддержали не только жители столицы, но и гости из других городов России. Одним из организаторов мероприятия выступил лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов. Чтобы выразить свое несогласие с инаугурацией Путина на пост президента РФ, демонстранты решили пройти от Калужской площади до Болотной.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков (фото из архива)

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков

На подходе к Болотной площади начались стычки протестующих с полицией. Впоследствии власти классифицировали их как "массовые беспорядки". По официальным данным, более 430 человек были тогда задержаны. Против трех десятков активистов, в том числе Сергея Кривова, впоследствии возбудили уголовные дела.

Беседуя с DW по прошествии десяти лет со времени тех событий, Кривов подчеркивает, однако, что не жалеет о своем шаге. "Я бы все равно туда пошел, но действовал бы более осмотрительно", - отмечает он. По его мнению, люди не могут не выходить на улицы, "когда власть принимает все более и более жесткие решения и подавляет демократические свободы".

От протестов на Болотной до нынешней ситуации в РФ

"6 мая был плохой день, - вспоминает оппозиционный политик Дмитрий Гудков. - Все происходило на моих глазах: столкновения, кости, которые трещали. (…) Все сильно отличалось от предыдущих, мирных митингов…"

С декабря 2011 по октябрь 2016 года Гудков был депутатом Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия" и работал в Комитете по конституционному законодательству и государственному строительству. В беседе с DW он признается, что, когда он участвовал в выборах 2011 года, "у него и мысли не было о том, что начнутся протесты". "Но в какой-то момент все пошло не по плану, и я понял, что не могу сидеть в Думе и протирать штаны, когда люди, голосовавшие за меня, выходят на улицы", - констатирует Гудков.

Размышляя о том, стало ли подавление протестов на Болотной фактором, повлиявшим на то, в какой ситуации Россия оказалась сегодня, Гудков отмечает: "Нельзя говорить, что все началось тогда. Можно вспомнить мюнхенскую речь (Владимира Путина. - Ред.), Беслан, отмену губернаторских выборов, посадку Ходорковского. Были какие-то точки, которые вели в этом направлении. Только сначала они воспринимались как издержки, ошибки системы. Но после разгона митинга на Болотной началась настоящая реакция - решение все запретить, уничтожить политическую конкуренцию, выдавить всех несогласных".

Это мнение разделяет бывший политический активист Сергей Кривов. "Не события 6 мая привели к нынешней ситуации. То, как развивался режим, привели его к событиям 6 мая, а они, в свою очередь, привели к дальнейшему закручиванию гаек. Если бы 6 мая наступило раньше, весь процесс шел бы быстрее", - говорит он в беседе с DW.

"Думаю, что в сегодняшнем обществе многие из тех, кто понимает, в каком мы сейчас состоянии, жалеют о том, что мы до этого докатились. Ведь никто не хотел, чтобы мы пришли к авторитарному, а потом, как я считаю, уже и тоталитарному режиму", - полагает он.

Протесты, которые "ни на что не влияют"

Ответственность за сложившуюся в России ситуацию Кривов возлагает на Путина: "Он довел страну до ее нынешнего состояния и продолжает вести все дальше и дальше".

Между тем от активного участия в протестах сам он уже давно отказался. "С одной стороны, я понимаю, что надо выходить. Но с другой - развернуть плакат, и потом тебя сразу винтят? Ведь это (участие в протестах. - Ред.) уже давно ни на что не влияет, но приносит людям, которые выходят, очень существенные проблемы", рассуждает фигурант "болотного дела".

Чем отличается сегодняшняя ситуация в России от весны 2012 года? Сергей Кривов формулирует это так: "Тогда была надежда. Люди верили, что могут что-то изменить, и боролись. Потом стало ясно, что этот путь не приводит к результату. Надежды на то, что обществу удастся изменить власть путем мирного протеста, уже давно нет".

Почему провалились протесты на Болотной?

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков настроен более оптимистично. С его точки зрения, в 2012 году "общество сделало все, что могло", а к поражению протестов привели два главных фактора: поддержка силовиков и отсутствие раскола элит. "Когда нет раскола элит, любой мирный митинг, даже самый многочисленный, разгоняется на раз-два-три", - уверен политик.

В подтверждение своих слов оппозиционер приводит пример Беларуси: "Там вышел каждый пятый - ну и что? Если силовики готовы с оружием в руках защищать царя, они будут защищать царя".

Подавление протестов на Болотной площади Гудков считает "тактическим поражением": "Потому что это - марафонский забег, и мы еще победим". По его словам, "начав войну (России против Украины. - Ред.), Путин пошел по пути политического суицида". "Этот режим рухнет, причем гораздо быстрее, чем если бы не было войны", - уверен Гудков.

Он добавляет, что был бы рад поучаствовать в реформировании своей страны: "Если будет такая возможность, мне очень бы хотелось сделать то, чего не получилось тогда".

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    Автор: Николай Пермяков


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