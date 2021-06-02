Задержание Гудкова и выборы в Госдуму. Что говорят политики и активисты

После серии обысков в квартирах российского оппозиционера Дмитрия Гудкова и его родственников 1 июня 2021 года политика поместили в изолятор на Петровке в Москве в статусе подозреваемого по новому уголовному делу. Его возбудили по факту причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (пункт "б" части 2 статьи 165 УК) - якобы за неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Его снимала фирма "Сектор-2А", учредителем которой была тетя политика Ирина Ермилова , которую также задержали. Потерпевшая сторона - Департамент городского имущества (ДГИ), являющийся собственником этого помещения.

В чем конкретно подозревают Дмитрия Гудкова?

Несмотря на озвученную статью Уголовного кодекса РФ, конкретных обвинений Дмитрию Гудкову следствие пока не выдвигало. Его отец, Геннадий Гудков, заявил DW, что ни сын, ни его соратники: Александр Соловьев и Виталий Венидиктов, у которых были обыски по аналогичному делу, не знали о споре с ДГИ.

"До обысков они даже не подозревали о существовании этой проблемы, - пояснил Геннадий Гудков. - Мы до сих пор не понимаем, каким образом по спору об арендной плате проводят 11 обысков, ночные допросы и участвуют в этом 150 с лишним сотрудников правоохранительных органов. Представляете, какая это спецоперация!".

Геннадий Гудков

По его словам, возможная задолженность, из-за которой проходят обыски и задержания, составляет чуть более миллиона рублей за два года аренды. А упомянутая фирма "Сектор-2А" создавалась как малый бизнес под учебный центр для близкой родственницы семьи Гудковых Ирины Ермиловой. В ней она была единственным соучредителем и сотрудником.

"Для этого мы арендовали, а вернее - приобрели компанию вместе с многолетней арендой. Это был такой подвал с земляными полами и низкими потолками, который мы переделали в несколько классов. Но с учебным центром не срослось", - объясняет Гудков-старший. Так как ни зарплаты, ни выручки фирма не приносила, арендную плату Ирина вносила до 2016 года. После ДГИ увеличил аренду втрое и не хотел идти на уступки малому бизнесу. В итоге, помещение возвратили через город другим арендаторам, но на время переговоров образовалась задолженность по аренде, уточняет адвокат Ермиловой Анастасия Саморукова.

"Это было пять лет назад, претензий ни у кого не было. А теперь обыски, задержания… Они пытаются что-то найти и придумывать. Нашли у меня патроны и наградное оружие. Пистолет Макарова, который я получил за свою работу в Госдуме. Но Дмитрий и моя родственница Ирина тут при чем?", - возмущен Геннадий Гудков.

Может ли задержание Гудкова быть связано с выборами в Госдуму

Уголовное дело о неуплате аренды возбудили еще 28 апреля, сказано в публикации руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова. Его ведет старший следователь 10-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве. Примерно в это же время Дмитрию Гудкову поступали предупреждения о том, чтобы тот не участвовал в выборах в Госдуму, сообщил DW Геннадий Гудков.

"Один уважаемый и близкий к власти человек сказал, что на партию "Яблоко" идет давление. Мол, Григория Явлинского предупредили, чтобы Гудкова не выдвигали. Но если он их "кинет", тот вопрос о снятии Гудкова с выборов будет решать уже "товарищ майор". Это прямая цитата, - вспоминает отец Дмитрия Гудкова. - Поэтому мы специально с Дмитрием договорились, что он снизит свою уязвимость, чтобы совсем не подставляться до старта. Но, тем не менее, мы видим, что "товарищ майор" любые основания придумывает, чтобы держать человека в клетке".

Официально Дмитрий Гудков так и не успел объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Госдуму. Однако у других оппозиционных политиков нет сомнения, что новое уголовное дело направлено против его участия в предвыборной гонке.

"Вся репрессивная стратегия последнего времени направлена на то, чтобы лишить наиболее популярных политиков возможности баллотироваться в Госдуму. Я надеюсь, что на этом они успокоятся и возбужденные сейчас дела потом развалят", - сказал DW политик и бывший муниципальный депутат Юлия Галямина. Она называет Дмитрия Гудкова "умеренным политиком" в плане критики режима. "В том смысле, что он всегда был за конструктив и готов был вести диалог с действующей властью. Но, как видите, диалог не получился", - сказала Галямина.

В поддержку оппозиционера выступил также Алексей Навальный. В своем посте в Instagram он назвал уголовное дело против Гудкова "прямой фабрикацией". Именно поэтому, уверен политик, об обысках и задержаниях пока молчат государственные телеканалы. "Правдоподобного объяснения этих арестов в Кремле пока не придумали...Моя поддержка Диме, Андрею и их семьям. Это честные люди, которых именно за это и преследуют", - написал Навальный.

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