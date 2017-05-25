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Противостояние демонстрантов и полиции на Болотной площади во время массовых протестов в Москве (фото из архива, лето 2012 года)
Фото: picture alliance/dpa/RIA Novosti/A. Stenin

"Болотное дело"

Публикации по теме

Крупнейшее уголовное дело против участников протестного движения в России 2011-2013 годов.

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Контекст

Протесты в марте 2012 в Москве после объявления Владимира Путина победителем президентских выборов (фото из архива)

10 лет протестам на Болотной: это была веха на пути к войне?

10 лет протестам на Болотной: это была веха на пути к войне?

Есть ли связь между подавлением протестов 2012 года и нынешней ситуацией в РФ? DW поговорила с участниками тех событий.
Политика6 мая 2022 г.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге

ЕСПЧ удовлетворил жалобу фигуранта "болотного дела"

ЕСПЧ удовлетворил жалобу фигуранта "болотного дела"

В отношении Ивана Непомнящих РФ нарушила статью 11-ю Конвенции о защите прав человека, постановил суд в Страсбурге.
Правосудие и закон8 июня 2021 г.
Здание ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ присудил 2 фигурантам "болотного дела" 20 тысяч евро

ЕСПЧ присудил 2 фигурантам "болотного дела" 20 тысяч евро

ЕСПЧ счел преследование Алексея Гаскарова и Ильи Гущина в ходе "болотного дела" нарушением права на свободу собраний.
Права человека25 февраля 2020 г.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге

ЕСПЧ присудил компенсации Развозжаеву и Удальцову

ЕСПЧ присудил компенсации Развозжаеву и Удальцову

Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов получили в России сроки по "болотному делу".
Политика19 ноября 2019 г.
Букеты гвоздик на земле

Скончался оппозиционный активист Сергей Шаров-Делоне

Скончался оппозиционный активист Сергей Шаров-Делоне

Правозащитник, поддерживавший фигурантов "болотного дела", умер на 64-м году жизни от рака легких.
Общество8 ноября 2019 г.
Гости из России во время встречи в Кельне

Зачем российские правозащитники отправились в тур по ФРГ

Зачем российские правозащитники отправились в тур по ФРГ

Как реагировали жители Германии на истории российских правозащитников в Кельне - в репортаже DW.
Права человека5 ноября 2019 г.
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Мнения

Иван Преображенский

Крайними будут не только народы Севера

Иван Преображенский
Комментарий
Политика8 ноября 2019 г.
Иван Преображенский

Российские власти шьют оппозиции новое "болотное дело"

Иван Преображенский
Комментарий
Политика1 августа 2019 г.
Александр Плющев

Россия под впечатлением от Армении

Александр Плющев
Колонка
Политика6 мая 2018 г.
Александр Плющев

Политическая активность как отягчающее обстоятельство

Александр Плющев
Комментарий
Политика10 ноября 2017 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Как Сергей Удальцов подал заявление на работу в Кремле

Константин Эггерт
Комментарий
Политика10 августа 2017 г.
Олег Кашин

Репрессии не укрепляют, а разрушают государство

Олег Кашин
Комментарий
Политика25 мая 2017 г.