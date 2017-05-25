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Фото: picture alliance/dpa/RIA Novosti/A. Stenin
"Болотное дело"
Публикации по теме
Крупнейшее уголовное дело против участников протестного движения в России 2011-2013 годов.
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Контекст
10 лет протестам на Болотной: это была веха на пути к войне?
10 лет протестам на Болотной: это была веха на пути к войне?
Есть ли связь между подавлением протестов 2012 года и нынешней ситуацией в РФ? DW поговорила с участниками тех событий.
Политика
06.05.2022
6 мая 2022 г.
ЕСПЧ удовлетворил жалобу фигуранта "болотного дела"
ЕСПЧ удовлетворил жалобу фигуранта "болотного дела"
В отношении Ивана Непомнящих РФ нарушила статью 11-ю Конвенции о защите прав человека, постановил суд в Страсбурге.
Правосудие и закон
08.06.2021
8 июня 2021 г.
ЕСПЧ присудил 2 фигурантам "болотного дела" 20 тысяч евро
ЕСПЧ присудил 2 фигурантам "болотного дела" 20 тысяч евро
ЕСПЧ счел преследование Алексея Гаскарова и Ильи Гущина в ходе "болотного дела" нарушением права на свободу собраний.
Права человека
25.02.2020
25 февраля 2020 г.
ЕСПЧ присудил компенсации Развозжаеву и Удальцову
ЕСПЧ присудил компенсации Развозжаеву и Удальцову
Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов получили в России сроки по "болотному делу".
Политика
19.11.2019
19 ноября 2019 г.
Скончался оппозиционный активист Сергей Шаров-Делоне
Скончался оппозиционный активист Сергей Шаров-Делоне
Правозащитник, поддерживавший фигурантов "болотного дела", умер на 64-м году жизни от рака легких.
Общество
08.11.2019
8 ноября 2019 г.
Зачем российские правозащитники отправились в тур по ФРГ
Зачем российские правозащитники отправились в тур по ФРГ
Как реагировали жители Германии на истории российских правозащитников в Кельне - в репортаже DW.
Права человека
05.11.2019
5 ноября 2019 г.
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Мнения
Крайними будут не только народы Севера
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
08.11.2019
8 ноября 2019 г.
Российские власти шьют оппозиции новое "болотное дело"
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
01.08.2019
1 августа 2019 г.
Россия под впечатлением от Армении
Александр Плющев
Колонка
Политика
06.05.2018
6 мая 2018 г.
Политическая активность как отягчающее обстоятельство
Александр Плющев
Комментарий
Политика
10.11.2017
10 ноября 2017 г.
Как Сергей Удальцов подал заявление на работу в Кремле
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
10.08.2017
10 августа 2017 г.
Репрессии не укрепляют, а разрушают государство
Олег Кашин
Комментарий
Политика
25.05.2017
25 мая 2017 г.
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