ЕСПЧ удовлетворил жалобу фигуранта "болотного дела" Непомнящих

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)признал власти России виновными в нарушении статьи 11-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("свобода собраний и объединений") в отношении фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих. Во вторник, 8 июня, суд в Страсбурге постановил выплатить 7500 тысяч евро компенсации россиянину, отбывшему реальный срок в колонии за применение насилия в отношении полицейских и участие в массовых беспорядках.

В решении суда отмечается, что хотя действия Непомнящих и содержали определенную степень насилия, они представляли собой спонтанную реакцию на применение полицейскими силы против участников протестной акции, которая в целом носила мирный характер. Исходя из этого ЕСПЧ счел приговор российского суда в отношении заявителя непропорциональным задачам государства по предотвращению беспорядков и защиты прав и свобод граждан.

Преследование Непомнящих в рамках "болотного дела"

В декабре 2015 года Замоскворецкий суд Москвы признал Ивана Непомнящих виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, во время акции протеста на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года он пытался воспрепятствовать задержанию "агрессивно настроенных граждан" и несколько раз ударил руками и зонтом полицейских Виктора Колмакова и Евгения Гаврилова. Активист был приговорен к 2,5 годам лишения свободы и отбыл срок в исправительно-трудовой колонии ИК-1 в Ярославской области.

Непомнящих вышел на свободу 24 августа 2017 года. После освобождения он покинул Россию и, по данным СМИ, уехал учиться в США.

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