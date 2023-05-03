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Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance

Правосудие и закон

Публикации по теме

Публикации DW, посвященные проблемам юстиции, соблюдения законов и правовопорядка.

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Новости

6 сентября 2023 г.

Суд ЕС подтвердил санкции против Гуцериева и других россиян

5 сентября 2023 г.

Суд в ФРГ признал незаконным обыск офиса юристов Усманова

5 сентября 2023 г.

Владимира Кара-Мурзу этапировали из московского СИЗО

4 сентября 2023 г.

ООН: Пока недостаточно доказательств геноцида в Украине

4 сентября 2023 г.

В Швеции начался суд над вероятным российским шпионом

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Контекст

Карикатура: люди ходят по кругу друг за другом, каждый пишет донос

Доносы в России: как и на кого их пишут

Доносы в России: как и на кого их пишут

Многие из 5 тысяч дел по статье о "дискредитации" армии дошли до суда по доносам. Карикатура DW о новой круговой поруке.
Политика5 сентября 2023 г.
Карикатура - чиновник с надписью "Роскомнадзор" на спине пытается линейкой измерить радугу.

Как распознать "ЛГБТ-пропаганду": лайфxак от Роскомнадзора

Как распознать "ЛГБТ-пропаганду": лайфxак от Роскомнадзора

Критерии определения "ЛГБТ-пропаганды" вступили в силу в России. Карикатура DW о том, как чиновники производят замер.
Политика1 сентября 2023 г.
Здание Высшего земельного суда в Мюнхене

Организатора покушения на врага Кадырова осудили в ФРГ

Организатора покушения на врага Кадырова осудили в ФРГ

В ФРГ завершился процесс по делу о покушении на чеченского оппозиционера Мохмада Абдурахманова. Много вопросов остается.
Правосудие и закон31 августа 2023 г.
Александр Фруман на стадионе с украинским и польским флагом

Как гражданин Израиля нашел тех, кто пытал его в Беларуси

Как гражданин Израиля нашел тех, кто пытал его в Беларуси

Собрать доказательства помогали бывшие и действующие силовики и другие потерпевшие.
Права человека30 августа 2023 г.
Бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский

Суд над Гаравским: когда начнется, и в чем его обвиняют?

Суд над Гаравским: когда начнется, и в чем его обвиняют?

Рассмотрение дела о похищении белорусских оппозиционеров станет правовым прецедентом в Швейцарии.
Правосудие и закон30 августа 2023 г.
Подсудимая Дженнифер В. в зале суда

Вернувшуюся из ИГ джихадистку осудили в Германии на 14 лет

Вернувшуюся из ИГ джихадистку осудили в Германии на 14 лет

Суд признал Дженнифер В. виновной в членстве в террористической организации и в причастности к смерти девочки-езидки.
Правосудие и закон29 августа 2023 г.
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Какими могут быть последствия нового скандала в Баварии?

Баварское правительство оказалось на грани развала из-за подозрений в антисемитизме одного из его членов.
Политика29 августа 2023 г.
Во время работы конференции - ее участники сидят в зале и на подиуме

Правозащитники ЦА: Над регионом геополитические ураганы

ЕС и ФРГ продолжат поддерживать гражданское общество в Центральной Азии, заверили представители Берлина и Брюсселя.
Общество29 августа 2023 г.
Дженнифер В. во время слушания дела в Высшем земельном суде в Мюнхене

Приговор немецкой джихадистке - это приговор геноциду езидов

Процесс по делу вернувшейся из Ирана немецкой джихадистки завершился вынесением приговора - ей и всему "ИГ".
Правосудие и закон29 августа 2023 г.
Мужчина прячет в карман пиджака пачку купюр в 100 евро

Украинские эксперты: почему коррупция не равна госизмене

Инициатива президента Украины приравнять коррупцию к госизмене может сломать всю антикоррупционную архитектуру.
Коррупция29 августа 2023 г.
Наемник ЧВК "Вагнер" в столице ЦАР Банги

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

После сообщений о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе возникают вопросы о будущем ЧВК "Вагнер" в Африке.
Конфликты25 августа 2023 г.
Мужчина замахивается на женщину

Домашнее насилие в Украине: в ходе войны ситуация ухудшилась

Число обращений о домашнем насилии за полгода 2023 года в Украине выросло на 40% по сравнению с тем же периодом 2022-го.
Правосудие и закон25 августа 2023 г.
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Мнения

Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета

Исчезновения людей в Китае - один из методов правления Си

Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика3 августа 2023 г.
Иван Преображенский

Российская Госдума утвердила планы на "большую войну"

Иван Преображенский
Колонка
Политика26 июля 2023 г.
Иван Преображенский

Владимир Путин уже скорее подозреваемый, чем президент

Иван Преображенский
Колонка
Политика20 июля 2023 г.
Иван Преображенский

Нападение на Милашину - повод для Кремля прижать Кадырова

Иван Преображенский
Колонка
Права человека5 июля 2023 г.
Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW

Антисемитизм в Беларуси эпохи Лукашенко

Александр Фридман
Колонка
Общество26 мая 2023 г.
Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW

Как герой cтал антигероем. Одиссея Романа Протасевича

Александр Фридман
Колонка
Политика3 мая 2023 г.