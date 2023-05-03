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Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance
Правосудие и закон
Публикации по теме
Публикации DW, посвященные проблемам юстиции, соблюдения законов и правовопорядка.
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Новости
06.09.2023
6 сентября 2023 г.
Суд ЕС подтвердил санкции против Гуцериева и других россиян
05.09.2023
5 сентября 2023 г.
Суд в ФРГ признал незаконным обыск офиса юристов Усманова
05.09.2023
5 сентября 2023 г.
Владимира Кара-Мурзу этапировали из московского СИЗО
04.09.2023
4 сентября 2023 г.
ООН: Пока недостаточно доказательств геноцида в Украине
04.09.2023
4 сентября 2023 г.
В Швеции начался суд над вероятным российским шпионом
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Контекст
Доносы в России: как и на кого их пишут
Доносы в России: как и на кого их пишут
Многие из 5 тысяч дел по статье о "дискредитации" армии дошли до суда по доносам. Карикатура DW о новой круговой поруке.
Политика
05.09.2023
5 сентября 2023 г.
Как распознать "ЛГБТ-пропаганду": лайфxак от Роскомнадзора
Как распознать "ЛГБТ-пропаганду": лайфxак от Роскомнадзора
Критерии определения "ЛГБТ-пропаганды" вступили в силу в России. Карикатура DW о том, как чиновники производят замер.
Политика
01.09.2023
1 сентября 2023 г.
Организатора покушения на врага Кадырова осудили в ФРГ
Организатора покушения на врага Кадырова осудили в ФРГ
В ФРГ завершился процесс по делу о покушении на чеченского оппозиционера Мохмада Абдурахманова. Много вопросов остается.
Правосудие и закон
31.08.2023
31 августа 2023 г.
Как гражданин Израиля нашел тех, кто пытал его в Беларуси
Как гражданин Израиля нашел тех, кто пытал его в Беларуси
Собрать доказательства помогали бывшие и действующие силовики и другие потерпевшие.
Права человека
30.08.2023
30 августа 2023 г.
Суд над Гаравским: когда начнется, и в чем его обвиняют?
Суд над Гаравским: когда начнется, и в чем его обвиняют?
Рассмотрение дела о похищении белорусских оппозиционеров станет правовым прецедентом в Швейцарии.
Правосудие и закон
30.08.2023
30 августа 2023 г.
Вернувшуюся из ИГ джихадистку осудили в Германии на 14 лет
Вернувшуюся из ИГ джихадистку осудили в Германии на 14 лет
Суд признал Дженнифер В. виновной в членстве в террористической организации и в причастности к смерти девочки-езидки.
Правосудие и закон
29.08.2023
29 августа 2023 г.
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Какими могут быть последствия нового скандала в Баварии?
Баварское правительство оказалось на грани развала из-за подозрений в антисемитизме одного из его членов.
Политика
29.08.2023
29 августа 2023 г.
Правозащитники ЦА: Над регионом геополитические ураганы
ЕС и ФРГ продолжат поддерживать гражданское общество в Центральной Азии, заверили представители Берлина и Брюсселя.
Общество
29.08.2023
29 августа 2023 г.
Приговор немецкой джихадистке - это приговор геноциду езидов
Процесс по делу вернувшейся из Ирана немецкой джихадистки завершился вынесением приговора - ей и всему "ИГ".
Правосудие и закон
29.08.2023
29 августа 2023 г.
Украинские эксперты: почему коррупция не равна госизмене
Инициатива президента Украины приравнять коррупцию к госизмене может сломать всю антикоррупционную архитектуру.
Коррупция
29.08.2023
29 августа 2023 г.
ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?
После сообщений о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе возникают вопросы о будущем ЧВК "Вагнер" в Африке.
Конфликты
25.08.2023
25 августа 2023 г.
Домашнее насилие в Украине: в ходе войны ситуация ухудшилась
Число обращений о домашнем насилии за полгода 2023 года в Украине выросло на 40% по сравнению с тем же периодом 2022-го.
Правосудие и закон
25.08.2023
25 августа 2023 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Исчезновения людей в Китае - один из методов правления Си
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика
03.08.2023
3 августа 2023 г.
Российская Госдума утвердила планы на "большую войну"
Иван Преображенский
Колонка
Политика
26.07.2023
26 июля 2023 г.
Владимир Путин уже скорее подозреваемый, чем президент
Иван Преображенский
Колонка
Политика
20.07.2023
20 июля 2023 г.
Нападение на Милашину - повод для Кремля прижать Кадырова
Иван Преображенский
Колонка
Права человека
05.07.2023
5 июля 2023 г.
Антисемитизм в Беларуси эпохи Лукашенко
Александр Фридман
Колонка
Общество
26.05.2023
26 мая 2023 г.
Как герой cтал антигероем. Одиссея Романа Протасевича
Александр Фридман
Колонка
Политика
03.05.2023
3 мая 2023 г.
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