"Доставят всё": параллельный импорт в Россию из Казахстана

У Казахстана и РФ одна из самых протяженных сухопутных границ, для параллельного импорта существует масса лазеек. В РФ через РК попадает продукция и немецкого производства. Как это происходит? Специальный репортаж DW.

"Смотрите, какие крепкие телевизоры, - говорит Кайрат (имя изменено) и начинает сильно стучать сначала по одному экрану, а потом по другому. "Берите, берите. Только не обращайте внимание на слово Samsung на телевизоре. Мы сами клеим эти наклейки и продаем. Телевизор китайский. А настоящий Samsung вы на рынке не найдете". Молодой человек работает продавцом на так называемой "барахолке" на окраине Алматы в Казахстане. Барахолку называют чуть ли не самым большим рынком во всей Центральной Азии и перевалочным пунктом из Китая в другие страны региона.

Огромные торговые комплексы протянулись вдоль шоссе на несколько километров. Торгуют там буквально всем - электроникой, золотом, одеждой, кухонными приборами, музыкальными инструментами, свадебными нарядами, игрушками и стройматериалами. И все это перемежается ароматами плова и свежеиспеченной самсы. Прилавки с казанами стоят чуть ли не у каждого входа в торговые комплексы барахолки. Между павильонами снуют многочисленные электромотоциклы, которые используются для перевозки грузов.

Так на барахолке перевозят грузы Фото: Alexander Korolev/DW

С Кайратом мы общаемся в павильоне, где продают телевизоры и разную мелкую электронику. На вопрос о том, можно ли купить небольшую партию техники и отправить в Россию, он отвечает утвердительно, вопрос его не смущает. "Я и сам так делаю, торгую нашими "самсунгами" на Wildberries (маркетплейс одежды, обуви и другой продукции. - Ред.) в России. Но без гарантии. Она у нас действует только здесь, в Казахстане. А как только телевизор попадает в Россию, то всё…", - объясняет схему торговец. При этом его не волнует, что под видом телевизоров Samsung клиентам из России продается совершенно другая техника.

Продукция Made in Germany

На алматинскую барахолку мы ехали с одной целью - мы хотели понять, как работает на деле серый экспорт или параллельный импорт между Казахстаном и Россией. Нас интересовала электроника, в том числе бытовая техника от производителей, которые ушли из России, а также возможность покупки небольшой партии и отправки ее в Россию.

Во время прогулки по алматинской барахолке, а расстояния там немалые, мы наткнулись на продукцию известной немецкой марки Bosch. В одном магазине обнаружилась целая стопка варочных панелей для кухни с надписями на коробках Made in Germany. "Вы для чего интересуетесь?", - спрашивает нас продавщица Жайна (имя изменено).

Продажа электротехники на алматинской барахолке Фото: Alexander Korolev/DW

Услышав ответ, что мы хотим купить небольшую партию бытовой техники и отправить ее в Оренбург, Жайна уходит кому-то звонить. "Да, без проблем, если хотите отправить в Оренбург, то можете у нас купить партию техники. Нужно лишь договориться с компанией-перевозчиком, а таких хватает, трудностей не будет", - после разговора по мобильному телефону говорит продавщица.

На барахолке мы позже нашли и службу доставки. Один кубический метр стоит 40 тысяч тенге (почти 8 тысяч рублей), грузы возят в Москву два раза в неделю, разгружают в районе "Белой дачи", на юге российской столицы. В обратную сторону доставка по неизвестной причине популярностью не пользуется.

Компания Bosch не поставляет свою технику в Россию, а производство на заводе в Санкт-Петербурге было остановлено в марте 2022 года. За комментарием мы сначала обратились к дистрибьютору продукции немецкой компании в Алматы. Во время телефонного разговора с одной из сотрудниц фирмы нам отказались комментировать ситуацию, что техника Bosch частным порядком спокойно может быть отправлена из Казахстана в Россию, хотя в РФ официально она не поставляется. С нами пообещали связаться, но по прошествии нескольких дней работник компании сотруднику DW так и не перезвонил. Deutsche Welle же выяснила, что прибыль дистрибьютора в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину и были введены санкции, выросла в два раза.

Перевозчики в Алматы Фото: Alexander Korolev/DW

С официальным запросом DW обратилась и в компанию Bosch (BSH Hausgeräte GmbH) в Германии. Нас интересовало, как предприятие относится к параллельному импорту своей продукции из Казахстана в Россию. DW получила следующий ответ: "Параллельный импорт, как правило, осуществляется без ведома производителя и из стран, которые не вводили санкции против России. Мы не располагаем достоверной информацией о том, поступает ли продукция в страну по параллельному импорту и в каком объеме, да и на российском рынке это невозможно установить".

Параллельный импорт из Казахстана

Параллельный импорт Россия разрешила в марте 2022 года. Тогда же был составлен список товаров, разрешенных для ввоза. В нем оказались гаджеты, бытовая техника, одежда, топливо и автомобили. Согласно официальной статистике, в прошлом году объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов. Если же говорить о Казахстане, то в 2022 году казахстанский экспорт в Россию увеличился почти на 2 миллиарда долларов и достиг отметки почти в 9 миллиардов.

Арман Бейсембаев Фото: Alexander Korolev/DW

"Серым экспортом в Казахстане занимаются как частники, так и средние и даже крупные компании. Только по официальным данным, размер теневой экономики в Казахстане составляет примерно 15 процентов. Однако в реальности он может быть в два раза больше", - объясняет Арман Бейсембаев, финансовый аналитик международной брокерской компании Tickmill. "В чем проблема? Это невозможно контролировать. Потому что это не попадает в отчетность, это не попадает под надзор, и ты на самом деле точно не знаешь, сколько именно, кто именно, как именно, и что именно там происходит. То есть, это такая черная дыра, где вообще непонятно, что происходит. Ведь, по большому счету, наши налоговые службы даже не знают, сколько в реальности они могут там условно с той же самой барахолки собрать налогов", - поясняет он.

При этом страны Запада пытаются оказывать давление на Казахстан. В стране с 1 апреля действует онлайн-система мониторинга за ввозом и вывозом товаров зарубежного производства. Более того, в конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично отреагировал на беспокойство властей ФРГ, касающееся того, что через Казахстан в Россию могут поступать товары, которые помогают Кремлю в войне против Украины. Он заверил, что Казахстан "будет следовать санкционному режиму в отношении России. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть".

Открытая граница

Однако многочисленные лазейки для параллельного импорта в Россию остаются. У РФ и Казахстана одна из самых протяженных в мире сухопутных границ - 7500 километров. Мест для ввоза и вывоза предостаточно. "Дело в том, что обе страны входят в Таможенный союз ЕАЭС, поэтому товары между двумя странами перемещаются относительно спокойно", - объясняет эксперт института инновационной экономики Магбат Спанов.

Магбат Спанов Фото: Alexander Korolev/DW

"Те пошлины, которые оплачиваются в общую кассу, они делятся между нашими странами. Казахстан заинтересован, чтобы через нас больше ушло для того, чтобы больше получать. То, что касается, например, "серых схем", то граница открыта, по большому счету. У нас нет таможенных пунктов на границе между Казахстаном и Россией. Если, например, западные страны захотят, пускай ставят свои пункты, но это если наше правительство пойдет на такой шаг", - улыбается Магбат Спанов и уточняет, что в этом случае нужно работать не с казахстанскими органами, а с компаниями, которые поставляют свою продукцию.

Тема торговли между Россией и Казахстаном возникает регулярно, Так, пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана 19 октября объявила о запрете на продажу России 106 видов товаров из-за санкций. И почти сразу в Астане опровергли это заявление, сообщив, что торговля ведется в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе.

К слову, экспорт электроники из Казахстана в Россию вырос в несколько раз. На Западе периодически грозят Казахстану вторичными санкциями. Но, судя по всему, серая торговля с Россией будет идти и дальше. По крайней мере, на алматинской барахолке на это рассчитывают.

Смотрите также: