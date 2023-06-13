Центральная Азия - важный канал поставок в РФ немецких авто?

Экспорт из Германии в ряд постсоветских государств в этом году существенно вырос, что можно расценить как признак их активного использования для так называемого параллельного импорта в Россию. В то же время объемы поставок продукции Made in Germany в такие страны, как Казахстан, Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан, в сумме увеличились далеко не так сильно, как сократился немецкий экспорт непосредственно на российский рынок, так что товарные потоки через эти страны способны компенсировать РФ лишь сравнительно небольшую часть недополученного импорта. Исключение, возможно, составляют автомобили и запчасти к ним.

Свежие данные о немецком экспорте в страны СНГ

Такие выводы можно сделать из опубликованного 13 июня сообщения Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) под длинным заголовком "Экспорт в государства СНГ (без России) с января по апрель 2023 сильно вырос по сравнению с январем-апрелем 2021". Немецкое ведомство использует понятие СНГ, подразумевая все постсоветские государства за исключением трех стран Балтии, Украины и Грузии, ведь формально Содружество независимых государств по-прежнему существует.

Сайт Destatis - Федерального статистического ведомства ФРГ Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Для сравнения эксперты ведомства взяли довоенный 2021 год. Тогда, с января по апрель, немецкий экспорт в страны СНГ (без России) составил 1,4 млрд евро. За аналогичный четырехмесячный период 2023 года поставки достигли 2,9 млрд евро. Это рост на 1,5 млрд евро и тем самым увеличение объемов более чем вдвое (106,4%), указывает Destatis.

Однако за тот же период экспорт в Россию, продолжают немецкие статистики, сократился на 4,9 млрд евро (с 8,4 млрд в 2021 году до 3,5 млрд в 2023). "Тем самым рост экспорта в государства СНГ составил менее трети сокращения экспорта в Россию", - подчеркивается в сообщении Destatis.

Иными словами: какими бы ни были реальные объемы параллельного импорта в РФ через государства Центральной Азии (ЦА) и другие постсоветские страны, они не в состоянии даже близко заменить России те поставки продукции Made in Germany, которых она лишилась после полномасштабного вторжения в Украину из-за санкций ЕС и ухода с российского рынка немецких фирм.

Следовательно, роль центральноазиатских государств в снабжении России дефицитным импортом не столь велика, как ее иногда изображают, тем более, что определенная часть прироста немецкого экспорта в эти страны может быть связана с увеличением их внутреннего спроса.

Неестественный рост поставок в Кыргызстан и Казахстан

Destatis подчеркивает в своем сообщении, что применяемые им данные не позволяют судить о дальнейшем использовании экспортированных из Германии товаров в стране назначения, включая их возможную перепродажу в третьи страны. Однако представленные данные весьма красноречиво свидетельствуют о том, что государства Центральной Азии и Беларусь, конечно же, широко используются для параллельного импорта в РФ.

Самый вопиющий пример - Кыргызстан. Если эта страна с населением примерно в 7 млн человек в первые четыре месяца 2021 года импортировала немецкую продукцию на 15 млн евро, то теперь, два года спустя, закупки составили 230 млн евро. Это рост более чем в 15 раз!

Стоянка автомобилей в центре столицы Кыргызстана Бишкека Фото: Nazir Aliyev Tayfur/AA/picture alliance

Одновременно, правда, следует отметить, что 230 млн евро - это все же очень скромная цифра, если сравнивать ее с теми многомиллиардными объемами импорта из Германии, которых недосчиталась российская экономика, и уж тем более с суммарными объемами глобального немецкого экспорта. С января по апрель 2023 ФРГ поставила на мировой рынок продукции почти на 527 млрд евро.

В свежем сообщении Destatis бросается также в глаза рост немецких поставок в Казахстан на 700 млн евро или почти в три раза: с 0,4 млрд евро за первые четыре месяца 2021 до более 1,1 млрд в нынешнем году. В результате Казахстан поднялся в списке экспортных рынков Германии с 62-го на 51-е место, констатирует Destatis. Значительный, но все же более скромный прирост показали Узбекистан (со 176 млн евро до 315 млн евро) и Беларусь (с 440 млн евро до 617 млн евро).

Закупки автомобилей и запчастей на 865 млн евро

С января по апрель этого года Германия поставила в государства СНГ машиностроительной продукции на 597 млн евро (в первые четыре месяца 2021 года: 397 млн евро) и изделия химической промышленности на 282 млн евро (два года назад: 147 млн евро). Отметим, что эти товарные группы, особенно станки и промышленное оборудование, традиционно занимают лидирующие места в общей структуре экспорта ФРГ. В прошлом их активно напрямую у немецких производителей закупала и Россия.

Однако главной статьей немецкого экспорта в страны СНГ являются сейчас автомобили и запчасти к ним. В этой товарной группе объемы выросли с января по апрель нынешнего года более чем в пять раз или почти на 700 млн евро: со 167 млн евро до 865 млн евро. За тот же период поставки в Россию автомобилей и автокомпонентов, указывает Destatis, упали на 1,4 млрд евро (с 1,6 млрд евро до 0,2 млрд евро).

Дорожное движение в крупнейшем экономическом центре Казахстана Алматы Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Эти данные немецких статистиков позволяют предположить, что своего рода специализацией Беларуси и особенно ряда государств Центральной Азии в сфере параллельного импорта в Россию могло стать снабжение российского рынка немецкими автомобилями и запасными частями к ним. Рост их экспорта в СНГ на 865 млн евро при сокращении поставок в РФ на 1,4 млрд евро - это уже сопоставимые цифры, особенно если учесть, что два года назад в Россию в большом объеме шли еще и комплектующие для заводов Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, которые эти автостроители на фоне войны в Украине с тех пор закрыли.

В любом случае напрашивается вывод, что в параллельном импорте в Россию продукции немецкого автопрома страны СНГ, прежде всего - государства Центральной Азии, играют сейчас особо важную роль.

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