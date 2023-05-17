Параллельный импорт в РФ вызвал бум экспорта Германии в ЦА

Зафиксирован астрономический рост поставок товаров из Германии в Кыргызстан и другие страны Центральной Азии. Теперь как Евросоюз, так и Россия намерены усилить давление на регион.

Если экспорт автомобилей и запчастей к ним из Германии в Кыргызстан с января по март 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4129%, то о чем это говорит? О неожиданно бурном росте благосостояния в этой центральноазиатской стране? Или об ее превращении в крупную площадку для того, что в России именуют параллельным импортом? Хотя на самом деле речь идет о целенаправленном нарушении либо западных санкций, либо решений немецких фирм не иметь больше дела с РФ из-за войны в Украине.

Соседи России резко увеличили закупки продукции Made in Germany

"Понятное дело, это бизнес в обход закона", - заявил директор Австрийского института экономических исследований (Wifo) Габриэль Фельбермайр (Gabriel Felbermayr) информационному агентству Reuters, которое ознакомило его с данными о немецкой экспортной статистике.

Директор Австрийского института экономических исследований (Wifo) Габриэль Фельбермайр Фото: Alex Halda/apa/picture alliance

Они свидетельствуют о неестественном, прямо-таки взрывном росте поставок продукции Made in Germany в некоторые постсоветские государства Центральной Азии и Южного Кавказа. Лидирует Кыргызстан, который еще в прошлом году увеличил закупки немецкой продукции более чем в шесть раз. В 1-м квартале 2023 года экспорт из Германии в эту страну вырос по сравнению первыми тремя месяцами прошлого года, из которых почти два были довоенными, на 949%.

Рост поставок в Армению составил 172%, в Таджикистан 154%, в Казахстан 136%, в Грузию 92%. Одновременно поставки из ФРГ в Россию сократились более чем на 47%, следует из подсчетов Reuters. Агентство получило доступ к еще не публиковавшимся предварительным данным Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

Скопление грузового автотранспорта на границе Казахстана и России в сентябре 2022 года Фото: STRINGER/AFP via Getty Images

"Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан входят в таможенный союз с Россией, - разъясняет в беседе с Reuters профессор Фельбермайр, который ранее возглавлял Институт мировой экономики (IfW) в немецком Киле. - Все, что поступает в Кыргызстан из ЕС, можно без дальнейшего контроля и таможенных сборов перепродать в Россию".

Экспорт в Кыргызстан вырос на сотни процентов

Согласно подсчетам Reuters, в 1-м квартале этого года поставки из Германии в Кыргызстан металлических изделий, химической продукции и одежды выросли более чем на 1000% по каждой их этих товарных групп, экспорт станков и оборудования увеличился на 752%.

Впрочем, на фоне такого астрономического роста в процентном отношении объемы немецкого экспорта в абсолютных цифрах оказались все же весьма скромными. В общей сложности Кыргызстан закупил за квартал товаров на 170 млн евро, из них почти половина, 84 млн евро, пришлись на уже упоминавшиеся автомобили и запчасти к ним.

Для сравнения: за один только март экспорт Германии на мировой рынок составил почти 130 млрд евро. Так что отдельным не очень крупным немецким производителям параллельный импорт в РФ через Кыргызстан мог принести ощутимую выгоду, однако серьезного макроэкономического значения для ФРГ он не имеет.

У Турции - таможенный союз с ЕС

Иное дело - Турция: тут уже совершенно иные масштабы. В 1-м квартале 2023 года ФРГ экспортировала в эту страну товары почти на 8 млрд евро. Значительная часть из них, естественно, предназначалась для большого турецкого рынка. Но Reuters обращает внимание на то, что поставки в Турцию выросли в этом году на 37%, тогда как весь немецкий экспорт увеличился только на 7,4%.

У Турции - таможенный союз с Евросоюзом, поэтому европейской промышленной продукции обеспечен беспошлинный доступ к турецкому рынку. "Но поскольку Турция не поддерживает санкции ЕС, что представляет собой серьезную проблему для таможенного союза, товары из ЕС экспортируются оттуда дальше в Россию. Это вряд ли удастся предотвратить", - считает профессор Габриэль Фельбермайр.

Турция - традиционно крупный импортер немецкой продукции, в том числе автомобилей Фото: Abdulmennan Mahdum/AA/picture alliance

Однако политики придерживаются другого мнения. То, что некоторые страны продолжают поставлять в Россию санкционные товары и на этом наживаются, "неприемлемо", подчеркнул министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) 16 мая в Брюсселе на полях совещания со своими коллегами по ЕС.

По его словам, необходимо рассмотреть дополнительные меры для предотвращения обхода санкций. "Мы над этим работаем", - заверил министр. Как раз сейчас Евросоюз разрабатывает 11-й пакет санкций против РФ, основной задачей которого станет именно пресечение обхода введенных ограничительных мер.

В Казахстане покупателей из РФ интересуют дроны

Так что можно исходить из того, что политическое давление Германии и Евросоюза на страны Центральной Азии и Южного Кавказа усилится. Прежде всего потому, что в Россию через эти два региона попадают далеко не только потребительские товары, но и продукция двойного назначения, которая может быть использована для ведения войны в Украине.

Конкретный пример: если в прошлом году покупателей из России интересовали в основном комплектующие для компьютеров, то "сейчас больше спрашивают про наличие дронов и экшн-камер", рассказал корреспонденту DW продавец электроники в казахстанском городе Усть-Каменогорске.

Руководство РФ, в свою очередь, тоже намерено усилить давление на страны Центральной Азии. "Искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций", - предупредил государства региона замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, выступая 16 мая в Томске на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

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