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Садыр Жапаров
Садыр ЖапаровФото: Vladimir Voronin/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Россия собирается укреплять свои военные базы в Кыргызстане

Дмитрий Вачедин
13 мин. назад

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прилетел в Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным. Они договорились развивать сотрудничество в области безопасности.

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Россия собирается заняться развитием своих военных баз, находящихся на территории Кыргызстана. Об этом говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и киргизского лидера Садыра Жапарова, распространенном после их встречи в Москве в понедельник, 8 мая.

"Подчеркивая необходимость обеспечения безопасности и защиты суверенитета Киргизской Республики, включая противодействие возможным актам вооруженного нападения со стороны международных террористических организаций, главы государств акцентируют внимание на важности укрепления Вооруженных сил Киргизской Республики и развития находящихся на ее территории российских военных объектов", - говорится в нем. Как конкретно будут расширены или перевооружены базы, в документе не сообщается.

Также Путин и Жапаров договорились укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и "биологической угрозой".

Российские базы в Кыргызстане

В Кыргызстане находятся следующие российские базы: 999-я авиационная база в Канте (Чуйская область), 338-й узел дальней связи ВМФ РФ (с. Чалдовар, Чуйская область), 954-я испытательная база противолодочного вооружения ВМФ РФ (г. Каракол, мыс Кой-Сары, Иссык-Кульская область), 17-я радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы Минобороны РФ (Майлуу-Суу, Джалал-Абадская область). Ежегодно Россия платит за них аренду около 5 миллионов долларов в год. Срок пребывания российских военных в Кыргызстане был в 2012 году определен в 15 лет - с возможностью автоматической пролонгации на последующие пятилетние периоды.

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