Поправки в конституцию: следует ли Жапаров примеру Путина?

По итогам референдума, состоявшегося в один день с президентскими выборами , 10 января, Кыргызстан возвращается к президентской форме правления. За это проголосовали свыше 80 процентов избирателей - при общей низкой явке в примерно 40 процентов. Сейчас готовятся существенные изменения в конституцию страны, которые предполагают прежде всего перераспределение полномочий между президентом и парламентом, а также возвращение к традиционным ценностям. Что именно это означает и к чему приведет?

Президент Жапаров и поправки в конституцию

Инициатором поправок в конституцию изначально выступал Садыр Жапаров, который победил на досрочных президентских выборах. Учитывая обстоятельства, при которых он пришел к власти, его националистические и традиционалистские взгляды, ряд экспертов опасаются, что усиление роли президента и расширение его полномочий могут существенно навредить демократическому развитию страны.

Разработкой поправок в конституцию занимается специально созванное для этого конституционное совещание из 89 человек. После того как они представят свои поправки парламенту и документ будет принят в трех чтениях, в Кыргызстане должен пройти еще один референдум, о новой конституции. А вслед за ним - досрочные парламентские выборы.

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Но критики отмечают, что большая часть членов конституционного совещания и авторов поправок - сторонники Жапарова, разделяющие его взгляды. Рассматривать проект конституции будут депутаты парламента, который после смены руководства Кыргызстана с октября прошлого года фактически лишен власти, а общественного обсуждения поправок не ведется, хотя проект и опубликован на официальном сайте парламента. На этом фоне западные эксперты обращают внимание на суть конституционных поправок и предупреждают об опасности для демократического устройства государства, которую несет в себе новая киргизская конституция.

Новая конституция, возвращение в прошлое и традиционные ценности

"Результаты референдума (о форме правления. - Ред.) проложили дорогу для новой концепции конституции, которую форсирует пришедший к власти Жапаров и его окружение. Проект конституции, который еще окончательно не разработан - его финальный вариант вероятно станет предметом голосования на новом референдуме (о поправках в Конституцию КР. - Ред.) - содержит целый ряд широкомасштабных изменений", - пишет в своем докладе сотрудник берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Андреа Шмиц (Andrea Schmitz).

Она указывает на различия в текстах действующей конституции и готовящегося проекта основного закона. Согласно разрабатываемым поправкам, при президентской форме правления во главе государства стоит президент, который может избираться два срока подряд, каждый из них составляет 5 лет, а не один раз сроком на 6 лет, как было раньше. Иначе, чем в нынешнем варианте конституции от 2010 года (провозглашающей парламентскую форму правления. - Ред.) , в проекте новой конституции указано, что глава правительства подчиняется президенту. Президент же его и назначает. Парламент может отправить президента в отставку, только если тот грубо нарушит закон или окажется не способен выполнять свои функции по состоянию здоровья.

Андреа Шмиц

Андреа Шмиц обращает внимание не только на фактическую смену политического устройства государства, но и на изменение базовых конституционных принципов. "Важные статьи проекта новой конституции поддерживают неотрадиционалистскую концепцию. В то время, как количество мест в однопалатном парламенте будет сокращено со 120 до 90, в качестве высшего совещательного и координационного органа будет выступать Курултай - народное собрание, созываемое согласно киргизским традициям. Кто будет в него входить, пока непонятно. Но решение о созыве Курултая принимает президент. Он же выполняет все рекомендации, даваемые народным собранием по всем политическим и кадровым вопросам", - подчеркивает Андреа Шмиц.

Немецкий эксперт особо обращает внимание на то, что в новом проекте, в отличие от конституции 2010 года, отсутствует приоритет верховенства права. "Вместо этого в преамбуле идет речь об ориентации на традиции и опыт предков, и особо делается ударение на общечеловеческие моральные ценности. Преимущество отдается патриархальным нормам: ценность семьи, религии, обычаев. Распространение информации, которая противоречит признанным моральным ценностям и традициям, запрещено и наказуемо", - пишет Андреа Шмиц. Все это, по мнению эксперта берлинского фонда "Наука и политика" , означает четкий отказ от демократических и правовых принципов, поляризует общество и возвращает страну в прошлое.

Жапаров ведет страну к автократии. Немецкий эксперт о конституции

По мнению сотрудницы берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment), переход к президентской форме правления, который может произойти через два месяца, после принятия поправок в конституцию, "не является опасностью для киргизской демократии, потому что в последние годы Кыргызстан далеко отклонился от демократического курса и сейчас не является демократической страной".

Беате Эшмент

"В Кыргызстане с переменным успехом, используя различные средства, власть и деньги конкурируют между собой различные кланы. При этом речь не идет о конкуренции различных политических программ и взглядов или же об интересах государства и народа", - считает Беате Эшмент.

Она подчеркивает, что популист Садыр Жапаров, умело использующий соцсети в своих целях, - новая фигура в киргизской политике. Но его биография, его высказывания во время президентской избирательной кампании, меры, которые он принимает, придя к власти, с одной стороны, указывают на то, что он, как и его предшественники, будет стремиться к личному обогащению и поощрять кумовство. С другой стороны, существует опасение, что он будет оказывать массивное давление на своих конкурентов и критиков, используя широкие президентские полномочия.

"Новая конституция, если предлагаемые поправки будут приняты, не сделает Кыргызстан президентской республикой (как это не сработало и при Бакиеве), она лишь ограничит другие ветви власти, вернет элементы прошлого. Кыргызстан, и без того далеко ушедший от демократии, при нынешнем президенте и его конституции может превратиться в автократию по примеру соседних республик", - считает эксперт ZOiS Беате Эшмент.

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