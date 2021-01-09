 Сколько денег у Жапарова и вернется ли Бакиев в Бишкек? Всё о выборах-2021 | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.01.2021

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Мир

Сколько денег у Жапарова и вернется ли Бакиев в Бишкек? Всё о выборах-2021

В Кыргызстане 10 января пройдут досрочные выборы президента. Кто претендует на этот пост? У кого из кандидатов самый большой избирательный фонд? В чем особенность этих выборов? DW собрала факты.

Предвыборная агитация Садыра Жапарова в Бишкеке

Предвыборная агитация Садыра Жапарова в Бишкеке

10 января в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента. В чем их особенность? Кто претендует на пост главы государства? Кто из кандидатов - фаворит избирательной гонки и почему? Все, что нужно знать о выборах в Кыргызстане, - в вопросах и ответах. 

Выборы президента Кыргызстана-2021: в чем их особенность?

После отмены результатов парламентских выборов в стране осенью 2020 года, чему предшествовали массовые беспорядки, а затем отставки президента Сооронбая Жээнбекова, в Кыргызстане 10 января 2021 года пройдут досрочные президентские выборы. Шестой по счету глава государства будет избран сроком на 6 лет без права повторного избрания.    

В этот же день в стране состоится референдум о форме правления, на котором будет решаться вопрос о том, останется ли Кыргызстан парламентско-президентской республикой или же снова вернется к президентской форме правления. В бюллетене, текст которого утвердила ЦИК КР, три варианта: президентская республика, парламентская республика, против всех вариантов.

Кандидаты в президенты страны: кто они? 

За пост президента Кыргызстана будут бороться 18 кандидатов, в том числе только одна женщина. 10 кандидатов на пост президента - выходцы с севера республики, восемь - выходцы с юга. Региональный фактор играет важную роль в политической жизни страны.

Самому старшему кандидату в президенты 56 лет. Самому младшему - 37. Многие из кандидатов являются бывшими депутатами национального парламента и политиками. Есть также менеджеры, банкиры, сотрудники силовых структур, фискальных органов и СМИ. У большинства - юридическое или экономическое образование.

Садыр Жапаров

Садыр Жапаров

Фаворитом предвыборной гонки называют Садыра Жапарова - бывшего и.о. премьер-министра и экс-и.о. президента страны. У него, по данным ЦИК, и самый большой избирательный фонд -  более 62 млн. сомов (более 600 000 евро). У остальных кандидатов он составляет от 1 до 3 млн сомов. Избирательный фонд формируется из личных средств кандидата, а также добровольных пожертвований физических и юридических лиц.      

Кандидат Садыр Жапаров: за что его критикуют?

Кандидата на пост президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который числится в избирательном списке под номером один, критикуют и за то, как он ведет свою избирательную кампанию, и за то, как он пришел к власти в октябре 2020 года. 

На фоне массовых беспорядков после прошедших осенью 2020 года парламентских выборов сторонники Садыра Жапаров выпустили его из колонии, где он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника в 2013 году. Под давлением сторонников Жапарова депутаты парламента назначили его и.о. премьер-министра, а затем, после ухода в отставку президента Сооронбая Жээнбекова, он взял на себя полномочия  и.о. президента.

Непогашенная на тот момент судимость Жапарова по двум уголовным делам - попытка захвата власти и захват заложника, а также неконституционный механизм назначения  на пост премьера и президента страны, его возможные связи с представителями криминального мира и с кланом Бакиева являются основными пунктами, по которым критикуют Жапарова. Что касается избирательной кампании Жапарова, то он отказался от телевизионных дебатов со своими конкурентами, назвав их "гонкой сплетен и слухов". Кроме того, во время поездок по регионам Жапаров, как утверждают киргизские СМИ, использовал запрещенные способы агитации.                              

Кто и как будет голосовать в Кыргызстане и за его пределами?

Список избирателей на выборах и референдуме будет единым. Он насчитывает 3 миллиона 544 тысячи человек. Проголосовать смогут лишь граждане, прошедшие биометрическую регистрацию . Отпечатки пальцев будут использовать для идентификации избирателя. Больше всего избирателей в Ошской области - 20 процентов от общего числа избирателей. Затем идут Джалал-Абадская, Чуйская области и город Бишкек. Меньше 4 процентов от числа всех избирателей в городе Оше и Таласской области. Внутренние мигранты на этих выборах смогут проголосовать только по месту прописки. 

А для более чем 40 тысяч кыргызстанцев , которые находятся за рубежом, будут открыты 48 избирательных участков, 15 из них - в России.  

Пришедшие на участки получат на руки два бюллетеня. Явка на выборах и плебисците будет подсчитываться отдельно. Референдум признают состоявшимся, если в нем примут участие не менее 30 процентов избирателей. Из предложенных на референдуме вариантов будет принят тот, который получит более 50 процентов голосов.

Что изменится после референдума?

Если граждане Кыргызстана в ходе референдума поддержат президентскую форму правления, то новых выборов главы государства не будет. Но придется провести референдум по принятию новой Конституции, расширяющей полномочия президента. Парламент как законодательный орган власти останется. Депутаты будут принимать законы и бюджет страны, но лишатся права формировать кабинет министров и назначать премьер-министра. Им оставят право объявить импичмент президенту, а он в свою очередь сможет распустить парламент.

Если большинство избирателей в ходе референдума проголосует за парламентаризм, то в Конституцию КР будут внесены существенные поправки: президент станет номинальной фигурой, избирать президента будет парламент, а вся полнота власти будет сосредоточена в руках премьер-министра, утверждать которого также будут депутаты  парламента.

Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев

 Если большинство избирателей проголосуют против обоих вариантов, то система государственного управления останется такой, как сейчас.

Что будет с бывшими президентами и вернется ли Бакиев? 

 Во время агитационной кампании в Ошской области Садыр Жапаров заявил, что вернет в Кыргызстан сбежавших после свержения президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, если народ их простит. Аскар Акаев бежал из страны в марте 2005 года и сейчас живет в Москве. Курманбек Бакиев был свергнут 7 апреля 2010 года, бежал и живет в Минске.

Что будет с другим экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, которого как и Жапарова, в ночь с 5 на 6 октября сторонники выпустили на свободу из колонии, где он отбывал наказания по обвинениям в рамках нескольких уголовных дел, Жапаров не сказал. Сейчас Атамбаев снова взят под стражу. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело. Пока также не известно, что ожидает Сооронбая Жээнбекова, который после массовых беспорядков в октябре добровольно ушел со своего поста. 

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    Автор: Наталья Позднякова


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