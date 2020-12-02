Чем отличаются протесты в Бишкеке и Минске, и при чем здесь РФ

О Кыргызстане или о Киргизии, как многие в Германии называют эту центральноазиатскую республику, здесь знают мало и в СМИ говорят крайне редко. А если и упоминают, то показывают либо живописные горные ландшафты и пасущиеся стада овец, либо очередные кадры протестов, массовых беспорядков, мародерства, горящего Белого дома и отчаявшихся людей, требующих отставки президента и правительства и перемен к лучшему.

Но протесты в ноябре 2020 года против результатов парламентских выборов, в очередной раз приведшие к смене власти в Кыргызстане, привлекли внимание немецких экспертов, которые, прежде всего, задались вопросом, какими будут политические и экономические последствия для страны. Именно об этом шла речь во время видеоконференции, организованной Немецким обществом по изучению Восточной Европы (DGO) и Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).

Кто помог Садыру Жапарову прийти к власти и как он связан с Бакиевым?

"Революция 3.0" - так назвали происходящее в Кыргызстане те немногие немецкие СМИ, которые уделили внимание смене власти в этой стране. Но на самом деле никакой революции не было, считает сотрудница центра ZOiS Беате Эшмент (Beate Eschment). Произошла очередная смена власти по привычному для Кыргызстана сценарию, поменялись только лица в политике. Одна политическая элита пришла на смену другой. Садыр Жапаров стал и.о. президента и назначил на руководящие посты своих людей. Многие из которых, как и он сам, так или иначе связаны с кланом Бакиева и уже были у власти во время его правления.

Беате Эшмент

Жапаров раньше брал в заложники своих политических оппонентов и добивался своей цели сомнительными средствами, порой достаточно жестко, отметила Эшмент. Он человек с уголовным прошлым и, очевидно, связан с криминальным миром. Как Садыру Жапарову, которого освободили из тюрьмы во время протестов, удалось через 10 дней фактически занять и пост премьер-министра страны, и должность и.о. президента, кто за этим стоит, кто оказывал ему финансовую поддержку, неизвестно, подчеркнула немецкий эксперт.

Но чего стоит ожидать от Садыра Жапарова, для нее лично совершенно очевидно: он будет стремиться к победе на выборах президента, которые назначены на 10 января, и к тому, чтобы в Конституцию КР внесли изменения, согласно которым Кыргызстан откажется от парламентской формы правления в пользу президентской, а глава государства будет наделен самыми широкими полномочиями.

Жапаров - популист с националистическими взглядами

"Садыр Жапаров сейчас для многих в Кыргызстане, и особенно для националистов, - герой. Он говорит: я простой, из народа, я понимаю вас, я говорю по-кыргызски. Ему удается привлечь на свою сторону молодежь. Он обещает, что будет назначать молодых людей на высокие посты, что даст им возможность участвовать в политике, обеспечит им перспективы. К тому же он хорошо использует социальные сети, чтобы создать себе имидж", - говорит Кишимжан Осмонова из берлинского Университета имени Гумбольдта.

С этой целью, по ее словам, в Сети действует целая армия троллей: "Жапаров платит по 200 евро молодым людям за 200 аккаунтов в сетях, которые будут его восхвалять и распространять фейковые новости". При этом популистская и националистическая позиция Садыра Жапарова раскалывает общество, подчеркивает Осмонова.

Патриотически настроенные сторонники Жапарова, по ее словам, распространяют мнение о том, что все члены киргизской диаспоры за рубежом - якобы предатели. А у студентов, которые учатся за границей, и у трудовых мигрантов нет морального права давать оценки процессам, происходящим в стране.

Как отмечает Кишимжан Осмонова, большой ущерб стране могут нанести и предлагаемые Жапаровым поправки в конституцию: "Он стремится стать президентом с неограниченными полномочиями, фактически, ханом, который будет все контролировать сам". Эксперт также опасается, что если поправки будут приняты, в стране исчезнет свобода слова. "Кыргызстан за годы независимости сумел создать сильное гражданское общество, у нас есть независимые СМИ. И все это сейчас под угрозой. Но проблема в том, что народ не знает, о чем именно идет речь. Широкие дискуссии о поправках в Основной закон КР не ведутся", - отмечает Осмонова.

Поправки в конституцию - отвлекающий маневр, ведь у Садыра Жапарова нет ничего, кроме его националистических лозунгов и обещаний, считает эксперт. Беате Эшмент согласна с тем, что поправки в Конституцию КР еще больше поставят под угрозу демократические принципы государства, в которых и без того уже разочаровалась большая часть киргизского общества. "Несмотря на то, что в Кыргызстане существует большой потенциал, говорить о демократии в этой стране сложно. Она не может по-настоящему функционировать в таком слабом государстве", - считает политолог из ZOiS.

Россия не на стороне Жапарова

Экономические перспективы могут служить базисом для демократического развития. Но никаких ресурсов, кроме воды, у Кыргызстана нет, подчеркивает Беате Эшмент. Инвесторы не идут в страну из-за отсутствия стабильности и гарантий для бизнеса, которые должно обеспечивать правовое государство.

Активен в Кыргызстане только Китай, который строит там дороги и заинтересован в том, чтобы в соседней стране была стабильность, отметила Беате Эшмент. Что касается России, то она, по словам немецкого эксперта, "не поддерживает анархические тенденции в этой центральноазиатской республике, ей не понравилась случившаяся там смена власти, поэтому в Кремле отказались принять человека Жапарова". Россия, по мнению Эшмент, не на стороне Садыра Жапарова.

В Кыргызстане - не как в Беларуси

Никакого влияния на протесты в Кыргызстане, приведших к смене власти, внешние игроки не оказывали, уверены эксперты в Берлине. Между тем в Сети продолжают распространяться фейки и различные теории заговора, отмечает Кишимжан Осмонова.

А Беате Эшмент подчеркивает, что поводом для протестов на этот раз послужило накопившееся недовольство населения низким уровнем жизни, процветающей коррупцией и кумовством.

Ситуацию еще больше усугубила пандемия коронавируса. Кыргызстан с его проблемной экономикой и слабой системой здравоохранения она затронула особенно сильно. Ответственность за это была возложена на правительство и президента. Отчаявшийся народ вышел на улицы, чтобы добиться перемен. Так уже было при Акаеве и При Бакиеве, отметила Беате Эшмент.

Но подчеркнула она, не нужно сравнивать протесты в Кыргызстане и Беларуси. По ее словам, социологи и политологи в Бишкеке признают, что белорусы демонстрируют креативность и настойчивость, а жители Кыргызстана не впервые используют один и тот же сценарий, который заканчивается погромами и мародерством.

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