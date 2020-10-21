Кыргызстан перед выбором: кто бросит вызов "трем друзьям"

Новым спикером парламента Кыргызстана 4 ноября избран Талант Мамытов. После этого конструкция новой партии власти, которая пойдет на президентские выборы, приобрела ясную боевую форму. Бывший кандидат в президенты республики, политолог Таалатбек Масадыков определил эту форму как конструкцию "трех друзей". "Президентские выборы пока назначены на январь 2021 года. Три близких друга - Садыр Жапаров,(…) Талант Мамытов, который, скорее всего, до выборов будет и.о президента страны, и третий друг, новый глава силового ведомства ГКНБ Камчыбек Ташиев, сейчас контролируют власть", - говорит собеседник DW.

При этом Садыр Жапаров, находящийся на вершине этого треугольника, идет на выборы в качестве кандидата в президенты. И, по мнению Масадыкова, благодаря этому треугольнику имеет большое преимущество перед конкурентами. Этот треугольник, "используя административный ресурс и нынешний менталитет наших избирателей, когда за день-два до выборов многие вопросы решаются с помощью финансовых рычагов, за счет родовых и клановых интересов и административного ресурса, обеспечит Садыру Жапарову победу на выборах 10 января 2021", - считает политолог. И задается вопросом, насколько легитимна нынешняя система "трех друзей", и способна ли она обеспечить стабильность Кыргызстана в ближайший период времени? "Те события, в силу которых они пришли к власти, заставляют относиться к этим вопросам очень серьезно", - утверждает Таалатбек Масадыков.

Беате Эшмент

Легитимность и стабильность при новой власти в Кыргызстане

Сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент исходит из того, что нынешняя политическая ситуация в республике плохо предсказуема, поскольку соткана из одних проблем. Но среди них Беате Эшмент выделяет одну - проблему действующего парламента Кыргызстана. "Нынешний парламент нелегитимен. И пока не видно, чтобы он предпринимал осмысленные шаги, чтобы из этой ситуации выйти. Очень важно было бы реформировать закон о выборах до проведения голосования, и попробовать исключить возможность тех массовых фальсификаций, которые после выборов 4 октября 2020 года вывели возмущенных людей на улицы", - подчеркивает немецкий эксперт.

При этом вопрос со сроками избрания нового парламента пока не решен. ЦИК республики требовал провести новое голосование в декабре 2020 года , ссылаясь при этом на конституцию. Но у Садыра Жапарова другой план - он "хотел бы сперва реформировать конституцию, снова изменить политическую систему и сместить акценты в сторону президентской республики, то есть усилить свои позиции, если будет избран", - напоминает Беате Эшмент.

Парламентские выборы в Кыргызстане и план Садыра Жапарова

Пока парламентские выборы отложены на неопределенный срок, констатирует Таалатбек Масадыков. "Помимо ЦИК, есть политики и партии, которые оспаривают позицию нынешней власти, что выборы должны пройти после изменения конституции", - продолжает он. Политолог не уверен в возможностях кыргызстанских партий составить оппозицию "трем друзьям".

Таалатбек Масадыков

"У нас партии - это вывески, программ нет. Все строится на компромиссах, заключаемых вокруг того, кто какие участки бизнеса возьмет под свой контроль, и кому за что дадут отвечать", - поясняет он и ссылается на то, что известный и популярный на севере политик Омурбек Бабанов уже заявил, что поддержит Садыра Жапарова и сам не будет участвовать в президентских выборах. "В заявлениях речь идет об интересах страны, но я читаю за этими словами извещение о том, что эти политики договорились", - продолжает Таалатбек Масадыков.

Клан Бакиевых, или кто стоит за и.о. президента Кыргызстана

При этом до сих пор не вполне ясно, кто именно привел Садыра Жапарова к власти и поддерживает сейчас. По словам Беате Эшмент, это самая большая загадка сегодняшнего дня. "Садыр Жапаров относится к бакиевскому клану. Это огромная и разветвленная структура, включающая в себя не только экс-президента Курманбека Бакиева или его сына Максима. Среди тех, кого Садыр Жапаров назначает на высокие посты, почти все, за редкими исключениями, - ставленники этого клана. То есть по сути произошла бакиевская контрреволюция", - полагает сотрудница ZOiS.

Однако, продолжает она, из тех "теневых" влиятельных людей, кто еще находится в стране, не видно никого, кто бы стоял за Садыром Жапаровым. Хотя очевидно, что его должны были поддерживать, причем и логистически, и финансово. "В Кыргызстане публичные политики нередко финансируются, так сказать, "из тени". И совершенно ясно, что это относится к политику, который в течение десяти дней из заключенного по уголовной статье превратился в премьера и самого могущественного человека страны", - рассуждает Беате Эшмент.

Но закреплению во власти в Кыргызстане "трех друзей" вряд ли будут рады в России, КНР, а также Узбекистане - там хорошо помнят, с какими проблемами для этих стран было сопряжено правление Курманбека Бакиева . Кроме того, в Пекине наверняка не обрадовались специфическому подходу Садыра Жапарова к вопросу о возвращении внешних долгов республики. Однако несмотря на то, что и Россия, и Китай имеют немалые рычаги влияния на кыргызскую экономику и политику, пока с их стороны не заметно активных шагов по формированию оппозиции "трем друзьям".

Как к Садыру Жапарову относятся в Москве и в Пекине

Беате Эшмент объясняет это тем, что лучшим подарком для Садыра Жапарова перед выборами была бы некая жесткая риторика против него извне: "Тогда кыргызские националисты, которые не относятся сегодня к числу его сторонников, почувствуют себя оскорбленными и примкнут к его лагерю". "То, что у Жапарова нет поддержки со стороны главных внешнеполитических партнеров Кыргызстана, очевидно. Но для кыргызов признать зависимость от внешних сил сложно, тем более что нынешняя революция исключительна тем, что она действительно впервые там произошла без участия этих внешних сил", - отмечает немецкий эксперт.

В то же время нынешняя ситуация не способствует стабильности в Кыргызстане, что беспокоит соседей республики. "Садыр Жапаров и Кучманбек Ташиев были активными сторонниками Курманбека Бакиева и вытаскивают из бакиевской колоды тех, кто уже тогда был у власти. Поэтому я не вижу при "трех друзьях" перспективы обновления системы власти. Недовольство по этому поводу уже высказывают даже в рядах сторонников Садыра Жапарова. Ситуация очень нестабильная. Сейчас самое главное, чтобы страна не разделилась по клановому признаку", - беспокоится Таалатбек Масадыков.

С ним в этом согласна Беате Эшмент: "Ситуация зашла в глубокий тупик, и если выборы президента состоятся 10 января, то я не вижу пока того кандидата, который готов составить конкуренцию Жапарову. А это означает, что Кыргызстан, сейчас исчезнувший с первых страниц немецкой прессы, снова там появится".

Смотрите также:

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Общее прошлое, похожее настоящее Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Сельское хозяйство отступает В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Политические эмигранты Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Смена президента С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Исламский фактор Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: 201-я военная база На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Преследования оппозиции Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Без свободы, но с ресурами В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Жизнь после Туркменбаши О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Зависимость от нефти Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Астана - визитная карточка Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Под руководством долгожителя Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Базы в Манасе и Канте Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Уже четыре президента В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года. Автор: Григорий Аросев

