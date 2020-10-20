Передача власти похожа на госпереворот. Немецкий эксперт о ситуации в Бишкеке

Немецкий эксперт Андреа Шмитц в интервью DW дала оценку произошедшей в Киргизии смене власти, назначении Садыра Жапарова и прокомментировала нынешние политические события в стране.
После парламентских выборов в Киргизии 4 октября и последовавших за ними массовых беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков сложил с себя полномочия президента. Исполняющим обязанности главы государства стал Садыр Жапаров, бывший депутат от националистической партии "Ата-Журт", освобожденный из колонии, где отбывал наказание за взятие заложника. В его биографии также значится еще одно уголовное дело по статье о попытке насильственного захвата власти. Впрочем, сегодня, 20 октября, Верховный суд Киргизии оправдал Жапарова по этому делу. Назначение Садыра Жапарова депутатами парламента сначала на пост премьер- министра, а затем и.о. президента страны прошло с нарушениями законодательства.
Согласно конституции, в декабре этого года в республике должны состояться новые парламентские выборы, а в январе следующего года - внеочередные президентские. Чего от них ожидать и кто будет в них участвовать? Как оценивают в ЕС политическую ситуацию в Киргизии и произошедшую там смену власти? На эти и другие вопросы DW ответила эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Андреа Шмитц (Andrea Schmitz).
DW: Как вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию в Киргизии? Была ли произошедшая там смена власти, в результате которой Садыр Жапаров после добровольной отставки Сооронбая Жээнбекова стал и.о. президента республики, легальной?
Андреа Шмитц: Передача власти Садыру Жапарову похожа на государственный переворот, в ходе которого законодательная власть была захвачена насильственным путем, чтобы постфактум легализовать процесс смены власти.
- В Киргизии сейчас говорят о новых парламентских выборах в декабре этого года и внеочередных президентских выборах в январе следующего года. Состоятся ли они и чего стоит от них ждать, какого политического развития?
- Каким будет результат парламентских выборов, трудно спрогнозировать, потому что в настоящий момент идет процесс формирования новых политических союзов. Особенно интересным будет то, кто будет представлять оппозицию.
Что же касается президентских выборов, я думаю, что Жапаров будет в них участвовать. Он уже заявил о том, что хочет стать президентом. Вопрос только в том, будет ли он избран или же повторит сценарий, который мы уже наблюдали.
- Что вы можете сказать о фигуре самого Садыра Жапарова?
- Он - политический делец и популист с ярко выраженным желанием находиться у власти.
- Означает ли произошедшая в Киргизии смена власти, что старые политически элиты, в частности, клан Бакиева стремятся взять реванш?
- Скажем так: некоторые протагонисты из системы Бакиева - к ним относятся политики с выраженными националистическими взглядами - вновь постараются принять участие в политическом процессе и реабилитироваться.
- Раньше Киргизию называли "островком демократии" в регионе Центральной Азии. Ее по-прежнему можно так называть?
- Это никогда не соответствовало реальности. Нынешняя "октябрьская революция" сделала очевидной всю слабость парламентаризма в Киргизии и очень сильно ему навредила.
Смотрите также: