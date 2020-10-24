 Жапаров и другие кандидаты: кто хочет стать президентом Кыргызстана | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 14.12.2020

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Мир

Жапаров и другие кандидаты: кто хочет стать президентом Кыргызстана

В Кыргызстане утвержден список кандидатов на выборы президента. Есть ли среди них конкуренты Садыру Жапарову, и останется ли страна после голосования парламентской республикой?

Садыр Жапаров - один из кандидатов в президенты Кыргызстана

Садыр Жапаров - один из кандидатов в президенты Кыргызстана

Парламент Кыргызстана подавляющим большинством голосов принял законопроект о референдуме по определению формы правления в республике - быть ей по-прежнему парламентской, или же вновь президентской, как до 2010 года. Референдум должен быть проведен 10 января, то есть одновременно с президентскими выборами. 13 декабря киргизский политик и политолог Таалатбек Масадыков сообщил DW, что вопрос со списком участников этих выборов окончательно решен, удостоверения получили 18 кандидатов. Среди них - Садыр Жапаров, который в начале октября в результате силового захвата власти сместил Сооронбая Жээнбекова в президентском кресле, а затем объявил о том, что идет на внеочередные выборы. После этого он должен был оставить позицию исполняющего обязанности главы государства, и это место занял Талант Мамытов.

Кто главные конкуренты на выборах в Киргизии?

Садыра Жапарова, Таланта Мамытова и Камчыбека Ташиева (он после октябрьского переворота занял место главы ГКНБ) называют "тремя друзьями", которые, по мнению местных обозревателей, и учитывая занятые ими позиции во власти, имеют все шансы обеспечить победу на выборах одного из членов своей группы. Более того, они намерены существенно укрепить полномочия победителя благодаря референдуму, если в итоге он даст результат в пользу президентской формы правления. В этом контексте возникает вопрос: есть ли среди остальных кандидатов политики, которые могут составить Садыру Жапарову серьезную конкуренцию?

Таалатбек Масадыков

Таалатбек Масадыков

По оценке Таалатбека Масадыкова, "в списке есть экономисты, есть люди, работавшие в бизнесе, есть лидер молодой партии "Реформа", которую в России считают прозападной, бывшая судья Конституционной палаты, Клара Сооронкулова". Среди кандидатов есть новые лица, но каждый из них имеет лишь свой, узкий электорат. Впрочем, за одним исключением, продолжает собеседник DW. "Там есть политик, пользующийся среди народа популярностью. Это Адахан Мадумаров", - считает эксперт. То есть, конкуренция у кандидата от "тройки друзей" Садыра Жапарова все же будет.

Реформа конституции, выборы президента и легитимность власти Садыра Жапарова

Научная сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment) говорит, однако, о том, что преимущество есть у Садыра Жапарова. Но в случае, если он все же уступит кому-либо из соперников, немецкий эксперт видит следующую проблему: признает ли он собственное поражение? "Те обстоятельства, в которых он пришел к власти, в том числе применение насилия, угрозы депутатам со стороны его сторонников, и так далее, наводят на мысль о возможности гражданского противостояния", - говорит она.

Свои опасения Беате Эшмент подкрепляет тем, что идея одновременного с выборами референдума, которую "продавил" Садыр Жапаров, не прибавляет легитимности нынешней власти. Она указывает на то, что, с одной стороны, в Кыргызстане попробовали и президентскую, и парламентскую, и смешанную формы правления, и все они там мало что дали. "Новая конституция нужна, чтобы государство начало функционировать. Но у нынешней попытки есть привкус: ее предлагают те, кто фактически сверг прежнего президента, не особенно спрашивая об этом у народа. И теперь реформа проводится в увязке с попыткой утвердить нового президента. Эта последовательность действий выглядит очень сомнительной", - подчеркивает сотрудница ZOiS.

Беате Эшмент

Беате Эшмент

Ей возражает Таалатбек Масадыков. По информации политолога, "люди хотят идти на референдум, этого не хотят депутаты, боящиеся за свою "кормушку", и их окружение. Им удобно полемизировать за демократию и пугать распадом страны". Однако и он уверен, что референдум готовится процессуально неправильно. "Нельзя навязывать один вариант конституции. Надо провести широкое обсуждение через ТВ и радио, и не за месяц-два, а минимум в течение полугода. А после этого пусть люди голосуют, оставлять ли парламентскую форму или вводить президентскую. Важнее другое - четко прописать ответственность слуг народа, включая ответственность президента, и дать основу для борьбы с коррупционными схемами", - говорит Масадыков.

Отношение к референдуму в Кыргызстане на Западе и в России

Разные позиции по отношению к референдуму и к выборам в Кыргызстане обозначили Запад и Россия. США уже резко высказались против референдума, сходную позицию выразил ЕС. Вашингтон приостановил выплату траншей по гуманитарным программам и настаивает на подписании соглашения о сотрудничестве с Бишкеком, а это соглашение поставит перед киргизской властью ряд условий. В октябре Россия также заморозила финансовую помощь Кыргызстану. Однако сейчас Москва не высказывает претензий к тому, что Садыр Жапаров и его друзья заняли доминирующие позиции перед выборами.

"США и ЕС смотрят на ситуацию более критическим взглядом, поскольку исходят из того, что стабильность в долгосрочной перспективе можно обеспечить только при демократии. Для России самое главное, чтобы на юге Киргизии было относительно стабильно, и Садыр Жапаров пока эту стабильность обеспечил", - поясняет эти различия Беате Эшмент. "В начале октября после скандальных парламентских выборов соответствующие структуры в России совершенно не допускали возможности новой революции в республике. Москва к этому не была готова, и ей это не понравилось. Но сейчас Россия не выступает против референдума. Москве была бы более понятна президентская форма правления в Киргизии, когда хотя бы было понятно, с кем разговаривать", - утверждает Таалатбек Масадыков.

Этот тезис косвенно подтверждает сообщение источника в Москве, переданное на условии анонимности. "Окончательное решение о том, как относиться к ситуации в Киргизии, в Кремле еще не принято. Там понимают, что союз "двух боксеров", Таланта Мамытова и Камчибека Ташиева (оба раньше серьезно занимались боксом. - Ред.), с Садыром Жапаровым  недолговечен, а договоренности между ними совершенно не прозрачны", - пояснил источник.

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    Автор: Наталья Позднякова


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