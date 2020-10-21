 Жапаров - новый президент Кыргызстана. Человек Бакиева с уголовным прошлым? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 11.01.2021

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Мир

Жапаров - новый президент Кыргызстана. Человек Бакиева с уголовным прошлым?

По предварительным данным президентские выборы в Кыргызстане выиграл Садыр Жапаров, бывший и.о президента и премьер-министра страны. Что о нем известно? DW собрала самые яркие факты из его биографии.

Садыр Жапаров во время своей избирательной кампании

Садыр Жапаров во время своей избирательной кампании

10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы главы государства. По предварительным данным уверенную победу на них одерживает бывший исполняющий обязанности президента и премьер-министра страны Садыр Жапаров. Хотя кандидаты в президенты Адахан Мадумаров и Абдиль Сегизбаев заявили, что не признают результатов выборов, утверждая, что в ходе их имели место массовые фальсификации.

За пост президента боролись 18 кандидатов. Бывшему и.о. премьер-министра и и.о. президента страны Садыру Жапарову пришлось сложить с себя эти полномочия для участия в досрочных выборах. В избирательном бюллетене его фамилия числилась под номером один. Несмотря на сомнительную репутацию Жапарова (наличие судимостей и обвинения в нелегальном приходе к власти в октябре 2020 года), именно ему, судя по всему, удалось победить в президентской гонке. DW собрала основные факты о Садыре Жапарове.

Как Жапаров стал и.о. президента       

Садыр Жапаров стал исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана и и.о. президента после массовых беспорядков в октябре 2020 года, за которыми последовала отставка тогдашнего президента страны Сооронбая Жээнбекова. Многие противники Жапарова обвиняют его в том, что он тогда пришел к власти незаконно: были допущены нарушения при назначении Жапарова как исполняющим обязанности премьера, так и на пост и.о. президента.

Акция протеста в Бишкеке после парламентских выборов, 4 октября 2020 года

Акция протеста в Бишкеке после парламентских выборов, 4 октября 2020 года

Беспорядки в Бишкеке начались сразу после парламентских выборов 4 октября: недовольные их результатами демонстранты захватили Белый дом и подожгли его. Они также выпустили из мест заключения нескольких известных политиков, среди которых оказался и Садыр Жапаров. В спешном порядке депутаты парламента избрали Жапарова временно исполняющим обязанности премьер-министра, не имея кворума и находясь под давлением его сторонников, которые штурмовали Белый дом.

В тот момент, как указывают юристы, Жапаров должен был находиться в колонии, в отношении него еще не было снято обвинение во взятии заложника, выдвинутое в 2013 году. Кроме того, передача президентских полномочий Жапарову, который уже был назначен премьером, проходила вне правового поля: спикер парламента не имел права добровольно отказываться от поста и.о. президента.

Уголовное прошлое Жапарова

В отношении Садыра Жапарова было заведено два уголовных дела. 4 октября 2012 года Садыру Жапарову и еще двум членам его парламентской фракции "Ата-Журт" было предъявлено обвинение в попытке насильственного захвата власти. Поводом послужил организованный им митинг в Бишкеке с требованием национализации золоторудного предприятия "Кумтор". Участники той акции пытались прорваться на территорию Белого дома.

В ходе столкновений с милицией были пострадавшие. Жапарова тогда приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, затем оправдали. Но Верховный суд оставил в силе вердикт суда первой инстанции, снизив срок на один месяц. Тогда по решению суда Садыра Жапарова лишили депутатского мандата. 16 октября 2020 года после его назначения на пост премьера и и.о. президента Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении Жапарова и оправдал его.

Задержание сторонников Жапарова во время акции протеста в Бишкеке в марте 2017 года

Задержание сторонников Жапарова во время акции протеста в Бишкеке в марте 2017 года

В 2013 году в отношении Жапарова было возбуждено еще одно дело по четырем статьям Уголовного кодекса КР, среди которых захват заложника. Поводом послужил митинг в Караколе, на севере республики, против меморандума по "Кумтору". Акция протеста переросла в беспорядки, которые сопровождались захватом в заложники полпреда правительствав Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева и попыткой штурма здания облгосадминистрации. Позднее выяснилось, что машина, в которой удерживали в заложниках и чуть не сожгли Каптагаева, была оформлена на сестру Жапарова. Позже Райкуль Жапарова фигурировала в уголовном деле о рейдерском захвате здания, связанном с именем сына Бакиева.

После возбуждения уголовного дела Жапаров покинул страну и несколько лет жил на Кипре. Он планировал участвовать в президентских выборах 2017 года, составить конкуренцию Сооронбаю Жээнбекову. В марте 2017 года Садыра Жапарова задержали на границе с Казахстаном. Суд приговорил его к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, признав виновным в захвате заложника.

За несколько дней до президентских выборов 2021 года уголовное дело в отношении Садыра Жапарова по факту захвата заложника в 2013 году было прекращено. Между тем четверо соперников Жапарова на выборах настаивают на том, что все оправдательные решения Верховного суда были вынесены в ночь с 5 на 6 октября незаконно, в нарушение процессуальных норм и под давлением.

Несколько фактов из биографии Жапарова

Кроме двух громких уголовных дел, в открытых источниках можно найти и еще несколько любопытных фактов из биографии Садыра Жапарова. Он родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Это дает основания говорить о том, что после очередной смены власти в Киргизии, у руля снова находится представитель севера. Трудовую деятельность Жапаров начал в 1987 году в колхозе "Санташ" Тюпского района. До 2005 года, во времена Акаева, был помощником руководителя фермерского хозяйства "Солтонкул", затем директором нефтяной компании "Кергей", генеральным директором компаний "Нурнефтегаз" и "Гузель", а также инспектором спецроты УВД Иссык-Кульской области.

Садыр Жапаров

Садыр Жапаров

С приходом к власти Курманбека Бакиева - с 2005 по 2007 год - Жапаров был депутатом национального парламента. В 2006 году окончил юрфак одного из самых престижных вузов Бишкека Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина. С 2007 по 2008 годы был советником президента Бакиева. С 2009 по 2010 годы работал в Национальном агентстве по предупреждению коррупции и Агентстве по предупреждению коррупции при государственной кадровой службе. С 2010 по 2013 год, уже после свержения Бакиева, во второй раз стал депутатом парламента от партии "Ата-Журт". В этот период с его именем был связан скандал вокруг рейдерского захвата здания, ранее принадлежавшего Бакиеву. По некоторым данным, Жапаров и после бегства Бакиева из страны мог иметь с ним контакт, в частности, как сообщали киргизские СМИ, в Минске, куда летал, или на Кипре.

Борьба с коррупцией

После своего прихода к власти в октябре прошлого года Садыр Жапаров обещал навести порядок в стране за две недели. Обращаясь к жителям республики, он отметил, что его цель - реальная борьба с коррупцией: "И если кто-то будет замешан в коррупции, каким бы политическим лицом он не был, будет привлечен к уголовной ответственности". Тем не менее в недавно сформированном им кабинете министров оказались люди с весьма сомнительной репутацией.

Предвыборная агитация Садыра Жапарова

Предвыборная агитация Садыра Жапарова

Так, Жапаров назначил вице-премьером Равшана Сабирова, когда-то занимавшего должность министра социального развития, приговоренного к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности по обвинению в вымогательстве взятки в особо крупном размере у иностранной компании за выдачу лицензии на международное усыновление.

А исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства в ранге министра стал Бактыбек Аманбаев, с именем которого связано несколько громких скандалов. По его вине были допущены финансовые нарушения в деятельности государственного телеканала, в результате чего в казну не поступило около 49 миллионов сомов. Кроме того, Аманбаеву в Оше принадлежали помещения, в которых содержались притоны с проститутками и сауны. Его сестра была признана виновной по делу о коррупции и получила 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Криминальный авторитет Кольбаев и Жапаров

Будучи и.о. президента Жапаров громко заявлял, что намерен бороться и с криминалом. "С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах", - заявил Садыр Жапаров.

Между тем самого Жапарова ранее уличали в связях с Камчи Кольбаевым, известном в криминальном мире как "Коля-киргиз". Жапаров не отрицает факт знакомства с ним, но уверяет, что никаких дел с ним не имеет. На одном из YouTube-каналов Жапаров рассказал, что познакомился с ним в СИЗО ГКНБ в 2010 году и больше они не виделись. Однако в 2013-м один из депутатов на судебном процессе по делу Кольбаева заявил, что видел Жапарова у дома криминального авторитета Кольбаева.

40-летнего уроженца города Чолпон-Аты Камчи Кольбаева называют одной из главных фигур в криминальном мире. Некоторое время он был соратником другого криминального авторитета Рысбека Акматбаева. В 2000 году Кольбаева обвинили в покушении на Акматбаева и убийстве двух человек и приговорили к 25 годам лишения свободы, но уже в 2006 году он вышел на свободу. Скрывался в Дубае, был задержан Интерполом и доставлен в Бишкек. В июне 2014 года, отсидев полтора года, Кольбаев вышел на свободу. 22 октября 2020 Кольбаева вновь арестовали в Кыргызстане по обвинению в организации преступной организации и сейчас он находится в колонии.

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    Автор: Наталья Позднякова


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