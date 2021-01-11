 ЦИК Кыргызстана утвердил Жапарова избранным президентом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.01.2021

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Мир

ЦИК Кыргызстана утвердил Жапарова избранным президентом

В Кыргызстане оглашены окончательные итоги президентских выборов и референдума о форме правления. Избранным главой государства утвержден Садыр Жапаров, его инаугурация пройдет через неделю.

Садыр Жапаров

Садыр Жапаров

ЦИК в Бишкеке объявил в среду, 20 января, окончательные итоги президентских выборов, прошедших в Кыргызстане 10 января. Победителем признан Садыр Жапаров, набравший 79,2 процента голосов.

В пресс-службе Жапарова сообщили, что его инаугурация состоится 28 января в здании Кыргызской государственной филармонии.

В тот же день ЦИК Кыргызстана утвердил итоги референдума по определению формы правления Кыргызской Республики, прошедшего одновременно с выборами главы государства. Согласно окончательным результатам, большинство избирателей (81,5%) проголосовали за президентскую республику. За парламентскую форму правления высказались 10,6% участников плебисцита.

Вскоре после объявления предварительных итогов голосования 10 января лидер президентской гонки Садыр Жапаров заявил, что намерен в ближайшие два месяца провести конституционную реформу, после чего должны состояться парламентские выборы и назначено новое правительство.

Кризис государственного управления в Кыргызстане

В Кыргызстане 4 октября 2020 года прошли выборы в парламент. На следующий день в столице страны начались массовые протесты недовольных предварительными результатами голосования. Сооронбай Жээнбеков, на тот момент занимавший пост главы государства, подписал указ об отставке правительства и объявил режим чрезвычайного положения в столице.

В середине октября Жээнбеков, избранный в октябре 2017-го, заявил об уходе в отставку и призвал оппозицию увести своих сторонников с улиц. Полномочия президента в соответствии с конституцией должны были перейти к спикеру законодательного собрания Канату Исаеву, однако тот на заседании парламента 16 октября заявил, что отказывается от исполнения полномочий главы государства. В итоге и.о. президента страны стал новый премьер-министр Садыр Жапаров, выпущенный незадолго до того в результате массовых протестов из колонии, где он отбывал наказание по обвинениям в захвате заложника и других преступлениях.

Для участия в досрочных президентских выборах Жапаров сложил с себя в середине ноября полномочия и.о. президента Кыргызстана.

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    Автор: Наталья Позднякова


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