Как Запад пытается ограничить обход санкций против РФ

Обход санкций Кремлем стал одной из главных тем 4-й антивоенной конференции в Риге. Что говорили европейские политики и будут ли новые санкции, узнала DW.

Обход западных санкций Кремлем обсуждали на одной из панелей участники 4-й антивоенной конференции, проведенной в Риге Форумом Свободной России 24-25 марта. Тем временем в Европейском Союзе возобновились дискуссии об 11-м пакете штрафных мер. На Западе отрезать экономику РФ пытаются весь год войны, но дружба Путина с азиатскими лидерами позволила полкам российских магазинов не опустеть. Зачем вообще необходимы санкции и куда на этот раз будут метить европейские политики, разбиралась DW.

Новый пакет санкций

"В 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся прежде всего на борьбе против обхода ограничительных мер", - заявила на пресс-конференции после первого дня саммита ЕС председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leien). Пока нет даже приблизительной даты принятия нового пакета ограничительных мер, но уже понятно, что именно обход санкций Россией с помощью третьих стран станет главной темой для европейских политиков.

В западных СМИ, в частности в британской газете The Guardian , появилась информация и о том, что Брюссель обсуждает возможность принятия экономических мер в отношении стран Центральной Азии, содействующих обходу санкций. По мнению европейских чиновников, через Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и другие страны региона поставляется военная техника, в том числе детали для нее.

Дискуссию на 4-й антивоенной конференции открыл экс-координатор по вопросам санкций госдепартамента США Дэниэл Фрид. "Санкции не сокрушат российскую экономику, но они могут накопить давление на путинский режим. Сейчас российская экономика слабее, и мы чувствуем, что санкции будут работать, если мы проявим терпение", - сказал Фрид. В качестве конкретного примера он напомнил, что потолок цен на российскую нефть, хотя и не остановил ее продажу, ограничил доходы РФ. "Теперь Индия, Китай и Турция могут с позиции силы ставить цены на российскую нефть, и это то, чего добивались США", - подчеркнул Дэниэл Фрид.

Анкара остановила транзит санкционных грузов

Главным помощником России в обходе санкций долгое время была Турция, но после принятия Евросоюзом 10-го пакета штрафных мер она остановила транзит санкционных грузов. Правительство в Анкаре никогда не подтверждало свое участие в параллельном импорте, однако влияние Турции в этой торговле нельзя переоценить. По данным американских чиновников, в Россию поставляются санкционные товары на десятки миллионов долларов. После визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию запрет на параллельный импорт начал работать, и в перечень продукции, запрещенной для ввоза в Россию, вошли станки, трубы и сложное оборудование, а также табак, обувь, ковры, мех, одежда, часы и алкогольные напитки.

"До сих пор многие европейские компании продолжают работать в России. Мне кажется, следующий пакет должен сконцентрироваться на препятствовании этому. Визит Си Цзиньпина показал, что Китай готов помогать России избегать санкции, и на фоне диалога о вторичных санкциях у нас уже имеется список стран, помогающих Путину избегать ограничений. Мы должны остановить поток товаров, идущих через эти государства, в Россию", - заявил депутат Европарламента из Латвии Иварс Иябс.

Казахстан ограничит параллельный импорт

После потери турецких партнеров Кремль попытался перенаправить поток товаров в Казахстан. Еще 17 марта агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало , что российский бизнес в последние недели буквально засыпал казахстанских контрагентов предложениями о совместной работе. Но спустя неделю появилась информация, что с 1 апреля власти Казахстана ограничат параллельный импорт. "Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода", - сказал газете Financial Times неназванный казахстанский чиновник.

"Мы не координируем свои санкции достаточно хорошо. Сейчас у России есть страны, которые помогают им обходить ограничения. И наша цель - начать вводить вторичные санкции для этих государств. Мы начали следить за потоком российских денег в Турцию и другие страны ЕС", - заявила Алисия Кернс, возглавляющая парламентский комитет по иностранным делам Великобритании.

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