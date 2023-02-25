Евросоюз принял 10-й пакет санкций в отношении России за ее войну против Украины. Как сообщил в субботу, 25 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в перечень вошло 121 физ- и юрлицо из РФ.

По словам Борреля, новые ограничительные меры предусматривают значительные новые ограничения на импорт в РФ и экспорт из России, а также запрет ряда российских пропагандистских СМИ.

"Мы по-прежнему едины в нашей решимости остановить военную машину России", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Под санкции попали ответственные за депортацию украинских детей

Верховный представитель ЕС, в частности, указал, что санкции направлены против тех, кто "несет ответственность за депортацию и принудительное усыновление минимум 6000 украинских детей".

Речь идет о "явном нарушении международного права, включая Женевскую конвенцию", отметил Боррель, добавив, что уже поднимал этот вопрос 24 февраля в Совете Безопасности ООН.

"Десятый пакет санкций сегодня направлен против тех, кто способствует продолжению этой жестокой войны. Мы принимаем дополнительные меры, затрагивающие банковский сектор, доступ к технологиям двойного назначения и передовым технологиям", - уточнил глава европейской дипломатии.

"Мы будем продолжать усиливать давление на Россию - и будем делать это столько, сколько потребуется, пока Украина не станет свободной от жестокой российской агрессии", добавил он.

Ужесточение импортно-экспортного контроля

Введены дополнительные запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров в РФ - электроники, специализированных транспортных средств, деталей для машин, запчастей для грузовиков и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора. Речь идет о продукции, которая может быть направлена на поддержание вооруженных сил России, указали в Брюсселе.

В список запрещенных товаров включены электронные компоненты, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, включая беспилотники, ракеты, вертолеты, а также специфические редкоземельные материалы, электронные интегральные схемы и тепловизоры.

Ограничительные меры коснулись экспорта в РФ товаров двойного назначения. Кроме того, расширен список юрлиц, оказывающих прямую поддержку военно-промышленному комплексу России. В перечень включены еще 96 организаций и компаний, на которых наложены более жесткие экспортные ограничения.

Под санкции впервые попали семь иранских предприятий, производящих военные беспилотные летательные аппараты, которые ВС РФ использовали, в том числе - против гражданской инфраструктуры.

Совет ЕС принял решение также запретить транзит через Россию экспортируемых из Евросоюза товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода рестрикций.

Наконец, введены дополнительные ограничения на импорт продукции, приносящей значительные доходы России, такой как асфальт и синтетический каучук.

Приостановка лицензий на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic

Совет ЕС инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание двух СМИ - RT Arabic и Sputnik Arabic. Как отметили в Брюсселе, эти вещательные службы "находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и используются им для непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде".

Штрафные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, - к примеру, проводить исследования и брать интервью, указали в Совете Евросоюза.

Ограничивается возможность для занятия ряда должностей

Ограничивается возможность для граждан РФ занимать должности в руководящих органах критически важных объектов инфраструктуры и организаций ЕС. Решение объясняется тем, что "влияние России в этих органах может поставить под угрозу их нормальное функционирование и, в конечном итоге, создать опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам".

Санкции в энергетике

Совет ЕС ввел запрет на предоставление гражданам РФ мощностей по хранению газа (за исключением части объектов для сжиженного природного газа). По данным Брюсселя, это делается, чтобы защитить безопасность поставок газа в ЕС, а также избежать использования Россией этой сферы как оружия и исключить риски манипулирования рынком.

Обязательства по отчетности

Ужесточается отчетность о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих включенным в перечень физическим и юридическим лицам, - в случае заморозки активов или других транзакций незадолго до включения в перечень. Вводятся новые условия отчетности перед государствами - членами ЕС и Еврокомиссией по заблокированным резервам и активам Центрального банка России. Кроме того, операторы воздушных судов должны будут уведомлять о несанкционированных полетах фигурантов списков национальные компетентные органы, которые затем будут информировать другие государства-члены.

В перечень включили три российских банка

В дополнение к экономическим санкциям совет принял решение о внесении в список значительного числа физических и юридических лиц. Три российских банка добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов. В заявлении фининституты не упоминаются, но ранее агентство Reuters писало, что речь, по всей видимости, идет об Альфа-банке, банке "Тинькофф" и Росбанке. Списки будут обнародованы позднее в официальном журнале Евросоюза.

"Россия должна немедленно прекратить эту жестокую войну", - резюмировали в Брюсселе, добавив, что Европейский Союз будет оказывать Украине "твердую поддержку столько, сколько потребуется".

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