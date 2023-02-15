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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте
Жозеп Боррель во время выступления в ЕвропарламентеФото: Jean-Francois Badias/picture-alliance/dpa/AP
КонфликтыУкраина

Боррель за дипломатию в сочетании с поставками оружия Киеву

Жан Рофе
34 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 февраля.

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На 357-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 15 февраля (время московское).

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Российские войска утром 15 февраля нанесли удар по городу Покровск в Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко. "На 13.00 известно о 12 раненых гражданских в Покровске. Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами", - написал он в Telelgram-канале. По данным Кириленко, один из жилых микрорайонов Покровска подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня "Смерч". В городе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассматривает дипломатию в сочетании с поставками оружия Украине как хороший способ достижения мира. Одновременно с оказанием военной поддержки Киеву необходимо предпринять дипломатические усилия, чтобы ускорить наступление мира, сказал Боррель, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. По его словам, одно не противоречит другому, наоборот, это надо делать одновременно. При этом Боррель призвал усиливать военную помощь ЕС Украине, заметив, что обещанные поставки танков Киеву запаздывают.

Хроника событий 15 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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