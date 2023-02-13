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Деловой центр в Москве (фото из архива)Фото: Alexander Shcherbak/Tass/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Чиновник ЕС: Влияние санкций на экономику РФ ограничено

Ксения Польская Брюссель
45 мин. назад

Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят влияние санкций против Кремля на российскую экономику и на ситуацию в Евросоюзе. Дела у экономики РФ лучше, чем рассчитывали в Брюсселе, сказал чиновник ЕС.

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После введенных Европейским Союзом девяти пакетов санкций дела у российской экономики обстоят лучше, чем рассчитывали в Брюсселе. Об этом заявил DW высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге в понедельник, 13 февраля, в преддверии экономического и финансового совета Евросоюза. "Влияние санкций на экономику РФ ограничено, - сказал он. - Но важно смотреть не только на ВВП, но и на недостатки в экономике в целом, и на долгосрочные эффекты, которые будут более значительными".

Министры экономики и финансов стран Евросоюза 14 февраля обсудят экономические и финансовые последствия российской агрессии против Украины. Основное внимание будет уделено внедрению и влиянию санкций, введенных в отношении РФ после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Чиновник: Чем больше санкций - тем больше эффектов

Совет обсудит, как санкции воздействуют на Россию и страны Евросоюза. "Разумеется, чем больше санкций мы вводим, тем больше эффектов мы видим", - указал высокопоставленный чиновник ЕС. Он подчеркнул, что государствам Евросоюза необходимо продолжать поддерживать единство в этом вопросе.

Евросоюз анонсировал десятый пакет санкций в отношении России к годовщине полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Как сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 февраля, под них подпадут российские политики, военные и пропагандисты. Кроме того, будут введены новые эмбарго, в результате которых Россия недосчитается еще 10 млрд евро в бюджете, пообещала она.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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