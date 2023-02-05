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Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance
ПолитикаСША

WSJ: Китай поставляет РФ необходимые для войны технологии

Екатерина Венкина
4 мин. назад

КНР поставляет России навигационное оборудование, технологии подавления радиосигналов, а также детали для истребителей, пишет WSJ со ссылкой на таможенные документы.

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Китай поставляет России технологии, необходимые РФ для продолжения войны в Украине, - на фоне международных санкций и экспортного контроля. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила американская деловая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анализ данных российской таможни. Таможенные документы были предоставлены изданию C4ADS - вашингтонской некоммерческой организацией, специализирующейся на выявлении угроз нацбезопасности США.

Журналисты проанализировали более 84 000 поставок, зарегистрированных российской таможней после того, как Запад начал кампанию экономического давления в отношении РФ с упором на продукцию, которую администрация Джо Байдена описала как критически важную для российских вооруженных сил.

Из документов следует, что китайские государственные оборонные компании поставляют Москве навигационное оборудование, технологии подавления радиосигналов, а также детали для истребителей. Продукцию получают российские государственные оборонкомпании, находящиеся под санкциями Запада.

Речь идет о товарах двойного назначения

Так, китайская государственная компания Poly Technologies 31 августа 2022 года поставила навигационное оборудование российской государственной военно-экспортной корпорации "Рособоронэкспорт" для военно-транспортных вертолетов М-17, пишет издание.

По его данным, речь идет, в первую очередь, о товарах двойного назначения. Таможенные документы включают также примеры экспорта деталей для оружия, используемого российскими войсками в Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен был обсуждать поддержку Китаем России в ходе визита 5-6 февраля в Пекин. Поездка, однако, была отложена на неопределенный срок на фоне истории с летательным аппаратом в воздушном пространстве США, который в Вашингтоне назвали "китайским разведывательным воздушным шаром".

WSJ: Поставки осуществляют также Турция и ОАЭ

Россия способна удовлетворять большую часть основных военных потребностей самостоятельно, но в значительной степени зависит от импорта технологий двойного назначения, таких как полупроводники, напомнила WSJ.

Всего издание выявило в таможенных документах более десятка российских и китайских компаний, против которых США ведут кампанию давления. Кроме того, многие из экспортных товаров поступают в РФ через такие страны, как Турция и ОАЭ, отмечает газета.

"Утверждение, что Китай оказывает "помощь" России, не имеет под собой никакой фактической основы, а является чисто спекулятивным и намеренно раздутым", - в свою очередь заявил WSJ пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Минфин США ввел санкции в отношении пособников в обходе рестрикций

Российские власти и представители упомянутых в публикации компаний информацию не прокомментировали.

Управление министерства финансов США по контролю за иностранными активами 1 февраля ввело санкции в отношении 22 физических и юридических лиц в разных странах, связанных с сетью уклонения от санкций, поддерживающей военно-промышленный комплекс России.

За 2022 год Минфин США одобрил санкции против более чем 100 физических и юридических лиц, занимающихся деятельностью, направленной на обход международных санкций и мер экспортного контроля, введенных в отношении России.

"Отчаянные попытки России использовать прокси для обхода санкций США демонстрируют, что санкции значительно усложнили и удорожили для российского военно-промышленного комплекса снабжение военной машины Путина", - заявил в этой связи заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Ввод целевых санкций против прокси - это один из многих шагов, которые Минфин и наша коалиция партнеров предприняли и продолжают предпринимать для ужесточения санкций против российского оборонного сектора, его покровителей и сторонников”, - добавил он.

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