Генерал ВВС США не исключает скорую войну с Китаем

Война между США и Китаем может начаться в 2025 году, спрогнозировал генерал США Майкл Минихан, руководитель транспортного командования ВВС страны, во внутреннем документе, где указывалась необходимость обеспечить максимальную оперативную готовность находящихся в его подчинении боевых подразделений в текущем году. Информация об этом появилась в пятницу, 27 января, на сайте телеканала NBC News . Позже официальный представитель ВВС США, майор Хоуп Кронин официально подтвердила, что это не фейк.

"Надеюсь, я ошибаюсь, - цитирует Минихана газета The Washington Post . - Моя интуиция подсказывает, что мы будем воевать в 2025 году. Си (Цзиньпин. - Ред.) обеспечил себе третий срок (на посту генсека ЦК Коммунистической партии Китая. - Ред.) и сформировал свой военный совет в октябре 2022 года. Президентские выборы на Тайване пройдут в 2024 году и дадут Си повод. Президентские выборы в США пройдут в 2024 году и предложат Си ситуацию, в которой Америка будет отвлечена другими темами. Команда Си, повод и возможность - все это будет дано к 2025 году".

Кроме прочего, в документе он призывает всех служащих транспортного командования ВВС отправиться на стрельбище, "выпустить обойму" в мишень и "целиться в голову". Вместе с тем Минихан дает распоряжение всем высокопоставленным служащим транспортного командования ВВС и другим оперативным командирам ВВС до 28 февраля доложить ему о всех крупных мероприятиях по подготовке к боевым действиям.

Комментарий Пентагона по заявлениям генерала Минихана

Как указала представитель ВВС США Кронин, заявление Минихана "основывается на прошлогодних фундаментальных усилиях" командования транспортного командования ВВС по подготовке своих сил "к будущим конфликтам, если политика сдерживания потерпит неудачу".

В свою очередь официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер 27 января подчеркнул, что в стратегии национальной обороны США ясно сказано, что "Китай является основным вызовом для министерства обороны" и что американские должностные лица ведут совместную работу с союзниками и партнерами, чтобы "сохранить мирную, свободную и открытую Индо-Тихоокеанскую зону".

Высказывания генерала Минихана

Между тем газета The Washington Post напоминает, что генерал Минихан, начавший карьеру в ВВС CША в качестве пилота военно-транспортного самолета C-130, уже не раз привлекал к себе внимание своим "резким, колоритным языком".

Так, в сентябре 2022 года он заявил на конференции в сфере аэрокосмической промышленности под Вашингтоном, что среди вооруженных сил США ВВС обеспечили самую большую "груду мертвых врагов нашей (американской. - Ред.) нации". "Главное - это летальность, - процитировал его тогда портал Task and Purpose . - Когда ты убиваешь своего врага, все области твоей жизни становятся лучше. Еда становится вкуснее. Брак - прочнее".

На той же конференции Минихан заявил, что Китай представляет "экзистенциальную угрозу американскому стилю жизни" и нужно срочно работать над тем, чтобы победить его.

По данным телеканала NBC News, в подчинении Командования воздушной мобильности находятся около 500 военнослужащих. В распоряжении Командования имеются около 500 самолетов, использующихся для транспортировки и заправки.

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