Байден считает Китай наибольшей угрозой безопасности США

Президент США Джо Байден считает Китай самым важным конкурентом Соединенных Штатов в ближайшее десятилетие, следует из новой стратегии госбезопасности, которую Белый дом опубликовал в среду, 12 октября.
Байден отмечает, что в целом угрозу миру и стабильности представляют государства, которые "подкрепляют авторитарное управление ревизионистской внешней политикой": применяют репрессиик собственным гражданам и подрывают демократические процессы в других странах, развязывают войны или готовятся к ним. В результате нападения России на Украину мир в Европе оказался разрушен, а стабильность на всей планете под угрозой, констатирует Байден. Однако в первую очередь он будет пытаться сохранить преимущество над Китаем - одновременно сдерживая агрессию России. "Пекин имеет амбиции создать расширенную сферу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе и стать ведущей мировой державой", - говорится в документе.
Что еще стало известно из опубликованной стратегии