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Церемония поднятия флага на 25-ю годовщину передачи Гонконга под управление Китая. 1 июля 2022 года, ГонконгФото: Magnum Chan/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Байден считает Китай наибольшей угрозой безопасности США

Анна Мельникова
8 мин. назад

Правительство США опубликовало новую стратегию госбезопасности. Несмотря на развязанную Россией войну и угрозы ядерного удара, наиболее серьезного конкурента Белый дом видит в Китае.

https://www.dw.com/ru/bajden-scitaet-kitaj-naibolsej-ugrozoj-bezopasnosti-ssa/a-63424992

Президент США Джо Байден считает Китай самым важным конкурентом Соединенных Штатов в ближайшее десятилетие, следует из новой стратегии госбезопасности, которую Белый дом опубликовал в среду, 12 октября.

Байден отмечает, что в целом угрозу миру и стабильности представляют государства, которые "подкрепляют авторитарное управление ревизионистской внешней политикой": применяют репрессии к собственным гражданам и подрывают демократические процессы в других странах, развязывают войны или готовятся к ним. В результате нападения России на Украину мир в Европе оказался разрушен, а стабильность на всей планете под угрозой, констатирует Байден. Однако в первую очередь он будет пытаться сохранить преимущество над Китаем - одновременно сдерживая агрессию России. "Пекин имеет амбиции создать расширенную сферу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе и стать ведущей мировой державой", - говорится в документе.

Что еще стало известно из опубликованной стратегии

Правительство США намерено вести дипломатическую работу, добиваясь ядерного разоружения Ирана и деэскалации региональных конфликтов. Байден обещает также всесторонне поддерживать Израиль и союзные ему арабские страны, сохраняя при этом приверженность концепции о мирном сосуществованиии двух государств в  палестино-израильском конфликте. Вместе с тем в стратегии подчеркивается, что некоторые современные вызовы - изменение климата, болезни, голод - требуют объединения усилий всего мира. США собираются привлекать к решению таких проблем все страны и институты, в то же время укрепляя сотрудничество с партнерами-единомышленниками.

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