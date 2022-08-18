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Тайвань

В международном контексте имеет два названия: Китайская Республика и Тайвань. Частично признанное демократическое государство.

Тайвань поддерживает дипломатические отношения с 13 государствами-членами ООН.

США и Тайвань начнут официальные торговые переговоры

США и Тайвань начнут официальные торговые переговоры 18.08.2022

Несмотря на протесты КНР, США расширяют контакты с Тайванем, который в Пекине считают мятежным регионом. Уже осенью Вашингтон и Тайвань начнут официальные переговоры о торговых отношениях.
Китай ввел санкции против семи политиков Тайваня

Китай ввел санкции против семи политиков Тайваня 16.08.2022

Недовольство властей КНР вызвал визит на Тайвань пяти американских конгрессменов. Пекин обвинил США в намеренном подрыве стабильности в Тайваньском проливе.
Делегация законодателей из США прибыла на остров Тайвань

Делегация законодателей из США прибыла на остров Тайвань 14.08.2022

Делегация в составе пяти законодателей, во главе с сенатором Эдом Марки посетила Тайвань всего через 12 дней после визита Нэнси Пелоси.
Комментарий: Нового мирового порядка по Путину не будет

Комментарий: Нового мирового порядка "по Путину" не будет 14.08.2022

Могут ли авторитарные правители с их агрессивной политикой сломать существующий миропорядок? Нет, считает Миодраг Шорич, поскольку свободный мир в долгосрочной перспективе сильнее.
Эстония и Латвия вышли из формата сотрудничества с Китаем 17 плюс 1

Эстония и Латвия вышли из формата сотрудничества с Китаем "17 плюс 1" 12.08.2022

В Таллине и Риге заявили, что вместо формата "17+1" будут стремиться к "конструктивным и прагматичным отношениям" с Пекином на двусторонней основе и через развитие связей между ЕС и КНР.
Тайвань отверг план Китая одна страна - две системы для острова

Тайвань отверг план Китая "одна страна - две системы" для острова 11.08.2022

"Только народ Тайваня может решать свое будущее", - заявила представитель тайваньского МИДа. По ее словам, Пекин использует визит Пелоси на остров как "предлог для разрушения статус-кво".
Китай продолжил военные учения вокруг Тайваня

Китай продолжил военные учения вокруг Тайваня 08.08.2022

В ходе очередных маневров у берегов Тайваня отрабатываются противолодочные и морские наступательные операции, сообщило китайское военное командование. Изначально учения планировались до 7 августа.
Тайвань утверждает, что китайские войска отрабатывали атаку на остров

Тайвань утверждает, что китайские войска отрабатывали атаку на остров 06.08.2022

Военные корабли и самолеты КНР в рамках учений симулировали атаку на Тайвань - об этом сообщают официальные лица острова. Тайваньские власти привели в боевую готовность истребители.
США, Япония и Австралия призвали КНР прекратить маневры у Тайваня

США, Япония и Австралия призвали КНР прекратить маневры у Тайваня 06.08.2022

Главы внешнеполитических ведомств трех стран призвали Пекин к дипломатии и отказу от военных учений в Тайваньском проливе.
Китай ввел санкции в отношении Пелоси и членов ее семьи

Китай ввел санкции в отношении Пелоси и членов ее семьи 05.08.2022

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань нарушил территориальную целостность Китая, заявил МИД КНР. В Белом доме вызвали китайского посла на фоне маневров китайской армии в Тайваньском проливе.
Тайвань направил самолеты и корабли в ответ на китайские учения

Тайвань направил самолеты и корабли в ответ на китайские учения 05.08.2022

По данным Минобороны Японии, четыре китайские ракеты в ходе масштабных военных учений в Тайваньском проливе пролетели над Тайванем. Немецкие депутаты могут посетить спорный остров.
Как Китай отпраздновал отъезд Пелоси с Тайваня

Как Китай отпраздновал отъезд Пелоси с Тайваня 04.08.2022

Сразу после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань, Китай начал масштабные маневры вокруг острова. Совпадением это точно не назовешь.
Китай проводит военные учения в Тайваньском проливе

Китай проводит военные учения в Тайваньском проливе 04.08.2022

Народно-освободительная армия КНР провела стрельбы по конкретным районам в восточной части Тайваньского пролива. Продолжающиеся до 7 августа маневры вызвали критику ЕС и обеспокоенность АСЕАН.
Представитель Тайваня в ФРГ призвал делегацию бундестага посетить остров

Представитель Тайваня в ФРГ призвал делегацию бундестага посетить остров 04.08.2022

По словам представителя Тайваня в ФРГ, нынешняя ситуация представляет собой "самый большой потенциал для военного конфликта с 1996 года", поэтому запреты КНР на поездки на остров "должны исчезнуть".

Зачем Шредер во время отпуска встретился с Путиным, а Шольц - с турбиной? DW Новости (03.08.2022) 03.08.2022

В Германии 3 августа обсуждают сразу две новости, связанные с политикой и отношениями Германии и России. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер дал интервью немецким СМИ, в котором рассказал, зачем на самом деле он ездил в Россию и встречался там с Путиным. В этот же день действующий канцлер Олаф Шольф показал всем ту самую турбину Siemens, которая нужна Газпрому. Подробности - в выпуске DW Новости.

Неприемлемые жесты Пекина: реакции в ФРГ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Неприемлемые жесты Пекина: реакции в ФРГ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань 03.08.2022

Цель визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй - не столько поддержать демократию в Тайване, сколько показать Пекину пределы его возможностей, полагают немецкие политики и СМИ.

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