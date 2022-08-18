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В международном контексте имеет два названия: Китайская Республика и Тайвань. Частично признанное демократическое государство.
Тайвань поддерживает дипломатические отношения с 13 государствами-членами ООН.
В Германии 3 августа обсуждают сразу две новости, связанные с политикой и отношениями Германии и России. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер дал интервью немецким СМИ, в котором рассказал, зачем на самом деле он ездил в Россию и встречался там с Путиным. В этот же день действующий канцлер Олаф Шольф показал всем ту самую турбину Siemens, которая нужна Газпрому. Подробности - в выпуске DW Новости.