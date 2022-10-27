Китай призвал США к расширению сотрудничества

Для укрепления мира во всем мире Китай и США должны научиться ладить друг с другом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он призвал расширять сотрудничество и коммуникации между двумя странами.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США к расширению сотрудничества. "Для обеспечения мира во всем мире две страны должны найти способы ладить друг с другом. Мир сегодня не является ни мирным, ни спокойным. США и Китай должны вместе содействовать международной стабильности", - говорится в обращении китайского руководителя, которое в четверг, 27 октября, цитирует китайское государственное телевидение.

По словам Си Цзиньпина," усиление коммуникации и сотрудничества между Китаем и США как мировыми державами поможет усилить глобальную стабильность и укрепить мир и развитие во всем мире". Председатель КНР указал, что его страна готова "сотрудничать с США в условиях взаимного уважения и мирного сосуществования в поисках путей, которые позволят двумя странам ладить друг с другом в новую эру". Это пойдет на благо не только США и КНР, но и всему миру, подчеркнул Си.

Обострение отношений между США и Китаем

Отношения между Вашингтоном и Пекином в настоящее время весьма напряженные из-за разного отношения к статусу Тайваня и войне России против Украины. Они резко обострились после совершенных вопреки протестам Пекина демонстративных визитов на Тайвань председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и группы американских конгрессменов. Позднее Тайвань посетила также делегация депутатов германского бундестага.

Китай считает Тайвань мятежной провинцией и угрожает в случае необходимости вернуть его под контроль силой. США официально не признают независимость Тайваня, но в то же время оказывают ему широкую помощь, в том числе военную.

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