Тайвань отверг план Китая "одна страна - две системы" для острова

Тайвань отвергает модель "одна страна - две системы", которую предлагает Пекин в качестве основы для мирного воссоединения. Об этом сообщила официальный представитель тайваньского МИДа Джоанн Оу на пресс-конференции в Тайбэе в четверг, 11 августа. "Только народ Тайваня может решать свое будущее", - подчеркнула она.

Предлагаемая Пекином модель "одна страна - две системы" была применена в отношении Гонконга и Макао, которым после перехода под китайскую юрисдикцию был обещан особый административный статус с широкой автономией.

Армия Тайваня в четверг провела очередные боевые стрельбы, после того как Китай официально завершил свои масштабные военные учения вокруг острова, объявленные из-за визита cпикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Представитель тайваньского МИДа заявила, что Китай использует визит Пелоси "в качестве предлога для разрушения статус-кво", пытаясь "создать новую норму, чтобы запугать тайваньский народ".

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси прилетела с однодневным визитом на Тайвань 2 августа. Она стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим остров, независимость которого Пекин не признает и который считает одной из китайских провинций.

Белый дом и сама Пелоси подчеркивали, что визит на Тайвань, независимость которого Вашингтон также не признает, не означает изменения позиции США. Официальный Пекин тем не менее выступал с резкой критикой такого визита, а после отъезда Пелоси армия Китая начала анонсированные ранее воздушные и морские военные учения в районе острова. Минобороны Тайваня назвало китайские маневры крайне провокационными и объявило о разворачивании наземных ракетных комплексов.

Пекин по итогам визита Пелоси частично приостановил торговлю с Тайванем. Кроме того, МИД Китая сообщил о приостановке сотрудничества с США по ряду направлений, включая вопросы изменения климата. В отношении самой Пелоси и членов ее семьи Китай ввел санкции, заявив, что она "вмешалась во внутренние дела Китая" и нарушила "территориальную целостность страны".

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