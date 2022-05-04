Неприемлемые жесты Пекина: реакции в ФРГ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань

За полетом самолета, летевшего по маршруту Куала-Лумпур - Тайбэй, на борту которого находилась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в интернете наблюдали более 700 тысяч человек. Этот рейс стал "самым отслеживаемым в истории Flightradar24", - заявили накануне представители этого публичного интернет-сервиса, позволяющего в реальном времени следить за передвижением воздушных судов.

Первый официальный визит Нэнси Пелоси в Тайбэй на фоне угрожающей риторики из Китая, коммунистические власти которого считают Тайвань своей территорией, стал главной новостью большинства мировых СМИ. Не остался он без внимания и в Германии. Мнения ведущих политиков ФРГ и немецкой прессы по этому поводу разделились.

Разрешение на посещение не требуется

Китаю стоило бы сбавить тон, считает спикер по вопросам внешней политики фракции либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге Ульрих Лехте (Ulrich Lechte). "Западные политики, дипломаты и предприниматели будут продолжать посещать Тайвань и в будущем. Для этого им не требуется разрешение", - написал он на своем сайте. "Стоило бы подумать о том, чтобы высокий представитель Германии также смог осуществить визит. Член немецкого правительства в Тайбэе - почему бы и нет?", - заявил политик в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Исторический момент: самолет с Нэнси Пелоси совершает посадку в аэропорту Тайбэя

С ним во многом солидарен глава комитета бундестага по международным делам, член входящей в правительственную коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот (Michael Roth). По его словам, "очевидно, что коммунистическое руководство в Пекине рассматривает демократию и дипломатию как угрозу". Он отметил, что Пелоси не первый высокопоставленный американский или европейский парламентарий, посетивший Тайвань. Эти "посещения не носят агрессивного или провокационного характера. Они не представляют угрозы территориальной целостности Китая", - написал политик в своем Twitter.

"Совершенно неприемлемыми" назвал угрожающие жесты Китая в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). "Неоднократные открытые заявления китайского руководства о том, что, в случае необходимости, оно добьется "воссоединения" с Тайванем с помощью военной силы, должны быть однозначно осуждены", - заявил политик в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland. В то же время Рёттген посчитал, что время визита выбрано крайне неудачно. "В настоящее время более чем достаточно международной напряженности в связи с агрессивной войной России", - отметил он.

Однозначно критически оценил визит эксперт Левой партии по внешней политике Грегор Гизи (Gregor Gysi). Он напомнил, что китайское руководство абсолютно непримиримо в том, что касается территориальных вопросов. "Как известно, если у государства есть дипломатические отношения с Тайванем, у него нет дипломатических отношений с Китаем. В интересах народа Тайваня следует воздерживаться от любых провокаций со стороны западных государств", - заявил Гизи немецкому новостному порталу Watson. По мнению левого политика, Пекин оставит Тайбэй в покое до тех пор пока коммунистическое руководство не будет видеть угрозы "политике одного Китая".

Риторика может быстро перерасти в агрессию

Находясь на Тайване, Нэнси Пелоси не забыла о войне в Украине. "В то время как Россия ведет свою преднамеренную, незаконную войну против Украины, убивая тысячи невинных людей - даже детей, - важно, чтобы Америка и наши союзники дали ясно понять: мы никогда не уступим автократам", - заявила она. То, что противостояние Пекина и Тайбэя во многом развивается по сценарию, приведшему к сегодняшнему кровопролитию в Украине, отметила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), представляя свое видение немецкой геополитики во время выступления в частном исследовательском университете New School в Нью-Йорке.

"Заявления Китая по Тайваню вызывают серьезные вопросы, - заявила она, напомнив, что прошедшие месяцы показали, как быстро риторика может перерасти в агрессию. - Для нас неприемлемо, когда более крупная страна вопреки всем нормам международного права вторгается на территорию ее меньшего соседа - и это, конечно, относится и к Китаю".

"Китай - словно слон в посудной лавке"

Немецкая пресса, в целом, скорее, встала на сторону Нэнси Пелоси. "Время визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань действительно не очень удобное. В то время как война России против Украины проверяет устойчивость западных государств и их экономик, нам нужно все, что угодно, только не новый конфликт с Китаем. Но, по сути, Пелоси права: тайваньская демократия заслуживает нашей поддержки. И мы не можем позволить Китаю наложить вето на то, как мы будем вести наши отношения с островным государством", - отмечается в комментарии газеты Die Welt.

При этом, по мнению издания, западный мир "не должна впечатлять обычная тактика запугивания, исходящая от Пекина": "Как и Россия в Европе, Китай ведет себя в Азии, словно слон в посудной лавке. И, как показал пример России, трусость перед лицом хулиганов только приглашает их к еще более агрессивному поведению".

Сходную позицию высказала и немецкая газета Stuttgarter Zeitung. "Подливать масло в полыхающий огонь, когда напряженность между США и Китаем и без того находится на рекордно высоком уровне - не очень умная идея", - отмечается в статье. Но "при всех хвалебных словах Пелоси в адрес тайваньской демократии - цель этого мимолетного визита состоит почти исключительно в том, чтобы показать Пекину пределы его возможностей", - говорится в комментарии немецкого издания.

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