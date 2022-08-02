 Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань несмотря на угрозы Пекина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.08.2022

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Мир

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань несмотря на угрозы Пекина

Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэй

Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэй 2 августа

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 2 августа, приземлился в аэропорту Тайбэя на Тайване. Тем временем СМИ сообщили, что китайские и американские истребители направились в сторону острова.

Китайский телеканал CGTN сообщил, что истребители КНР в момент подлета самолета с Пелоси пересекали Тайваньский пролив в сторону острова. По данным японских СМИ, американские истребители одновременно вылетели с баз на территории Японии.

"Визит нашей делегации на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наши обсуждения с руководством Тайваня подтверждают поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - написала Пелоси после приземления. 

"Наш визит является одной из нескольких делегаций Конгресса на Тайване, и он никоим образом не противоречит давней политике Соединенных Штатов", - подчеркнула она.

Визита Пелоси на Тайвань не было в официальной программе

По данным телеканала "Саньли" американская делегация во главе с Пелоси проведет ночь в отеле Grand Hyatt  в Тайбэе, где уже усилены меры безопасности. Агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Пелоси планировала встретиться с группой тайваньских общественных деятелей в Национальном музее прав человека в городе Синьбэй, а также с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Азиатское турне Пелоси началось 31 июля. Официально в программе поездки были заявлены визиты в Малайзию, Сингапур, Японию и Южную Корею. Тайваня в этом списке не было, но о планах Пелоси посетить остров сообщили американские СМИ. Председатель КНР Си Цзиньпинь во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег США от "игры с огнем" в отношении позиции Вашингтона по Тайваню. 

Визит Пелоси вызвал скандал в Китае

Это первый за 25 лет визит спикера Палаты представителей США на Тайвань.Китай ранее пригрозил США "решительными мерами по защите суверенитета и территориальной целостности" КНР, если спикер Палаты представителей США посетит Тайвань, который Пекин считает своей отколовшейся провинцией. США официально не признают независимость Тайваня, но выступает резко против угроз Китая силой присоединить остров.

При этом в Белом доме выступили против такой поездки, поскольку она может обострить отношения с Китаем, сообщали американские СМИ со ссылкой на источники. "Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - ответил Байден на вопрос журналистов о поездке Пелоси. Ее визит не свидетельствует об изменениях политики Вашингтона по отношению к статусу Тайваня, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Конгресс - это независимая от Белого дома, равноправная ветвь власти, поэтому решение о поездке "полностью за спикером".

Смотрите также:

Нэнси Пелоси на Тайване: возможен ли военный конфликт с участием Китая и США? (02.08.2022)

  • Риф Огненный крест

    Дипломатия искусственных островов

    Военный аэродром в морских водах

    С лета 2014 года Китай ведет работы на рифе Огненный крест в районе островов Спратли. По мнению экспертов проекта AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), там возводится аэродром, способный принять стратегические бомбардировщики типа H-6. На фото слева направо: рыбачьи суда; грузовые суда; платформа-землечерпалка.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Новая земля в ничейной акватории

    Риф Гейвен расположен на северной стороне архипелага Спратли. Благодаря землечерпательным работам, начиная с марта 2014 года, здесь возникло больше 115 тысяч квадратных метров новой суши. Специалисты по международному праву расценивают это как попытку Китая укрепиться в регионе де-факто. Однако, с юридической точки зрения, искусственные острова не могут быть основой для территориальных претензий.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Строительство в ускоренном темпе

    Спутниковые снимки 2014 года показывают: стройка на рифе Гейвен быстро продвигается вперед. Всего за полгода возник новый искусственный остров. Фото слева сделано в марте, виден почти не тронутый риф с небольшой искусственной площадкой в верхней части снимка. На фото справа - почти готовый объект в августе. Подписи сверху вниз: изначальная структура; искусственный остров; землечерпательный канал.

  • Южный риф Джонсона

    Дипломатия искусственных островов

    Политика символических посланий

    Еще одну взлетно-посадочную полосу Китай сооружает за счет расширения надводной части Южного рифа Джонсона (риф Чигуа). Впрочем, она слишком коротка для стратегического использования. Что не отменяет китайского послания к сопредельным государствам: мы пришли, чтобы остаться.

  • Риф Хьюза

    Дипломатия искусственных островов

    Стандартная строительная схема

    Похоже, китайские специалисты по сооружению искусственных островов разработали стандартную схему строительства подобных объектов. Свидетельство тому - сходство между результатами работ на рифах Гейвена и Хьюза. Гигантская плавающая землечерпательная платформа может функционировать без перерыва круглые сутки, пересыпая грунт со дна моря на расширяющуюся надводную часть искусственного острова.

  • Риф Мисчиф

    Дипломатия искусственных островов

    Филиппины пытаются протестовать

    В феврале 2015 года Филиппины в очередной раз направили ноту протеста в связи со строительными работами, осуществляемыми КНР на рифе Мисчиф, что лежит примерно в двухстах километрах от филиппинского острова Палаван. В нижней части снимка, сделанного 19 января, легко различить плавучую землечерпалку. Ранее Китай утверждал, что объекты на рифе Мисчиф предназначены только для рыбаков.

  • Второй атолл Томаса

    Дипломатия искусственных островов

    Отчаянное сопротивление

    В 1999 году Филиппины отправили военный корабль Sierra Madre на Второй атолл Томаса (атолл Аюнгин) и намеренно посадили его там на мель. С тех пор на медленно ржавеющем судне несет сторожевую службу команда филиппинских военных моряков, чье задание - сдерживать китайскую экспансию. В долгосрочной перспективе перевес явно не на их стороне.

  • Карта Южно-Китайского моря со спорными территориями

    Дипломатия искусственных островов

    Территориальный спор в Южно-Китайском море

    Китай развернул масштабные землечерпательные работы по искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе спорного архипелага Спратли. На его отдельные части претендуют, помимо КНР, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Регион имеет важное стратегическое значение и богат залежами углеводородов. Синий пунктир на карте отмечает область, которую Китай считает своей.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


Контекст

КНР пообещала решительно защищать суверенитет на фоне турне Пелоси

Пекин будет "решительно защищать национальный суверенитет" Китая, указали в НОАК в связи с маневрами у берегов Тайваня. Пресс-служба Нэнси Пелоси обнародовала маршрут турне, Тайвань в заявлении не упоминается.  

Китай не будет пассивно наблюдать за войной РФ в Украине

По словам главы МИД КНР, Пекин не вовлечен в войну в Украине, однако не собирается пассивно наблюдать за ситуацией. Ее негативные побочные эффекты распространились на весь мир, добавил Ван И.  

Экономика Китая на грани рецессии. Это плохо для России. А для Германии?

Пекинская политика нулевой терпимости к ковиду и шанхайский локдаун почти остановили в КНР рост ВВП. Это может способствовать снижению мировых цен на нефть, сжиженный газ и уголь.  

Комментарий: Запад должен привлечь на свою сторону союзников Путина

Путин ведет войну с Западом, потому что у него все спокойно на Востоке. Европе и США нужно идти на компромиссы с развивающимися странами, чтобы победить президента РФ, пишет Николас Буссе из FAZ.  

Ссылки в интернете

China's Su-35 fighter jets crossing Taiwan Straits

China's Su-35 fighter jets crossing Taiwan Straits

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации  

Россия под санкциями: сможет ли Китай заменить западные страны? (03.03.2022)  

Китай ограничивает свободу в Гонконге: а как же принцип Дэн Сяопина "Одна страна - две системы"?  

Почему испортились отношения между Литвой и Китаем и при чем тут Тайвань (10.02.2022)  

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