Сможет ли Тайвань сам защитить себя от Китая?

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа приземлился в аэропорту Тайбэя на Тайване. Пелоси на протяжении десятилетий яростно критикует Китай, одновременно горячо поддерживая оппозицию Пекина, включая лидера тибетских буддистов Далай-ламу и гонконгских демократических активистов. "Визит нашей делегации на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наши обсуждения с руководством Тайваня подтверждают поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - написала Пелоси после приземления.

Тем временем СМИ сообщили, что китайские и американские истребители направились в сторону острова. "Визит Пелоси на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, и приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям", - заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Азиатское турне Пелоси началось 31 июля. Официально в программе поездки были заявлены визиты в Малайзию, Сингапур, Японию и Южную Корею. Тайваня в этом списке не было, но о планах Пелоси посетить остров сообщили американские СМИ. Председателем КНР Си Цзиньпинь во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег США от "игры с огнем" в отношении позиции Вашингтона по Тайваню.

Будут ли США защищать Тайвань от Китая?

Неясно, в какой степени Тайвань может рассчитывать на поддержку США в случае китайской агрессии. На протяжении десятилетий Вашингтон исповедовал в отношении Тайваня политику "стратегической двусмысленности", поддерживая дружеские контакты с его правительством без официальных дипломатических отношений или даже признания его как полностью суверенного государства. Белый дом продает Тайбэю вооружения, однако официально не берет на себя обязательства по военному вмешательству.

Нэнси Пелоси выступает на памятных мероприятиях, посвященных 290-летию трагедии на площади Тяньаньмэнь

Между тем, Китай считает остров, носящий название Китайская Республика (Тайвань) своим и разрабатывает планы по его возвращению. Если потребуется, силой.

По мнению наблюдателей, в течение последних десятилетий китайская коммунистическая партия активно развивала свои воооруженные силы, известные как Народно-освободительная армия Китая (НОАК). НОАК превосходит войска Тайваня и, по мнению некоторых экспертов, является даже более мощной, чем те силы, которые могут позволить себе ввести в регион его сторонники - такие как США или Япония. Но это не означает, что Тайбэй полностью беспомощен перед возможной атакой Пекина.

"Стратегия дикобраза": сделать вторжение дорогостоящим для Китая

Потенциальный риск китайского вторжения висит над Тайванем уже несколько десятилетий. Достаточно долго, чтобы Тайвань смог разработать сложную систему обороны, соответствующую его географии. Чтобы справиться с такой гигантской державой, как Китай, Тайвань применил асимметричный метод ведения войны, известный как "стратегия дикобраза", цель которой - сделать вторжение очень трудным и дорогостоящим для противника, отмечают международные наблюдатели.

Власти накопили большие запасы противовоздушного, противотанкового и противокорабельного оружия и боеприпасов. Сюда входят беспилотные летательные аппараты (БПЛА), мобильные крылатые ракеты береговой обороны (КРБО), способные уничтожить дорогостоящие китайские военные суда и военно-морские системы.

Быстроходные корабли типа "Стелс" и миниатюрные ракетные штурмовые катера - другое относительно дешевое, но высокоэффективное оборудование. Они могут быть рассредоточены среди рыболовецких судов в портах Тайваня. Морские мины и быстроходные миноукладчики также могут осложнить десантные операции любого флота.

Многоуровневая морская оборона

Чтобы быстро захватить остров, китайской НОАК потребуется переправить через пролив большое количество солдат и огромное количество грузов - бронетехнику, оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты и топливо. Это возможно только по морю, поскольку возможности воздушных перевозок ограничены, отмечают эксперты.

Военно-морские учения Тайваня

Территория Тайваня включает в себя цепь островов, некоторые из которых находятся вблизи китайских берегов. Установленные на этих островах системы мониторинга могут обнаружить флот, отплывающий от берегов Китая. Это должно дать тайваньским силам достаточно времени для координации многоуровневой обороны, полагают военные аналитики.

Морские мины в сочетании с быстроходными кораблями и ракетными штурмовыми катерами, а также наземные боеприпасы, размещенные на берегах и близлежащих островах, нанесут удар по НОАК в наиболее уязвимый момент, прежде чем у нее появится шанс высадиться и начать операцию.

Партизанская война

Тайвань также подготовил свои города к партизанской войне на случай, если НОАК все-таки удастся высадиться на берег. В городских боях можно использовать переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и мобильное системы, такие как артиллерийские ракетные комплексы высокой мобильности (HIMARS), а здания можно превратить в укреппункты.

Тайвань готов и к партизанской войне

Согласно докладу, опубликованному в 2017 году фондом RAND, в системе военного резерва Тайваня насчитывается 2,5 млн человек плюс еще миллион добровольцев гражданской обороны. В общей сложности это число составляет около 15% населения Тайваня или одного мужчину из каждых четырех.

Защитить систему обороны

Одной из главных целей тактики Тайваня является защита основных систем обороны, включая авиацию и противоракетные установки, которые могут перехватывать баллистические ракеты и нанести основной урон силам вторжения.

За последние пару лет Тайвань приобрел десятки современных истребителей у США, одновременно производя собственный истребитель AIDC F-CK-1 Ching-Kuo, прозванный истребителем местной обороны. Многие самолеты находятся на укрепленных базах, а пилотов обучают использовать шоссе в качестве взлетно-посадочной полосы в случае бомбардировки аэропортов.

Кроме того, несмотря на то, что Вашингтон может не вмешиваться в конфликт, он пообещал продолжать продавать Тайваню оборонные системы и оказывать разведывательную поддержку.

Все эти меры помогут Тайваню дать понять Китаю, что если начнется война, то она будет длительной, дорогостоящей и кровавой.

Однако для такой маленькой державы, как Тайвань, лучшим сценарием было бы, чтобы конфликт никогда не произошел.

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