 США не изменят политику в отношении КНР и Тайваня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США не изменят политику в отношении КНР и Тайваня

Комментируя обещание Байдена оказать помощь Тайваню в случае нападения на него из Пекина, глава Минобороны США Остин Ллойд отметил, что США продолжат проводить политику по принципу единого Китая.

Военные летчики Тайваня (январь 2022 года)

Военные летчики Тайваня

Вашингтон не изменил своего политического курса в отношении Китая и Тайваня, подчеркнул министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 23 мая. Ранее в тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал, что его страна окажет Тайваню военную помощь в случае, если Китай совершит против него вооруженную агрессию.

Отвечая на вопрос журналистки в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токиоо том, "окажут ли США военную поддержку" Тайваню, если он подвергнется нападению со стороны Пекина, Байдет ответил: "Да".  "Это обязательство, которое мы на себя взяли", - добавил он.

"Наша политика не изменилась, - указал Остин вечером 23 мая, комментируя высказывания главы американского государства, - как и сказал президент, наша политика по принципу "единый Китай" остается в силе".

Политика США в отношении Тайваня

До сих пор США следовали в отношении Тайваня принципу "стратегической двусмысленности". С одной стороны, Вашингтон помогал Тайваню развивать свою обороноспособность. С другой, однако, не обещал однозначно прийти ему на помощь в случае войны.

Пекин считает Тайвань своей отделившейся провинцией, которая должна воссоединиться с материковой частью страны - при необходимости с помощью военной силы. США признают руководство в Пекине в качестве единственного правительства Китая с 1979 года. Однако, как подчеркнул Байден 23 мая, это не означает, что Китай может захватить Тайвань силой.

Реагируя на слова Байдена, власти в Пекине заявили о "защите национальных интересов". "Не следует недооценивать решимость, волю и способность китайского народа защищать суверенитет и территориальную целостность", - сказал при этом представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Смотрите также:

  • Таньаньмэнь (Пекин)

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    "Резня 4 июня"

    Под таким названием вошло в историю жестокое подавление мирных протестов на пекинской площади Таньанмэнь 4 июня 1989 года. Участники демонстраций и митингов (прежде всего, молодежь) требовали демократических реформ. В ночь на 4 июня власти КНР приказали армейским подразделениям при участии танков "очистить" площадь. Погибло, по разным данным, от 200 до 1000 человек. Сотни были казнены позже.

  • Майдан / Киев

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Девушка на Майдане

    На Майдане. "Фашистских молодчиков", о которых так настойчиво твердили многие российские СМИ и даже официальные лица в 2014 году и позже, видно не было. Здесь были совсем другие люди.

  • Казнь Людовика XVI

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    От гильотины к согласию

    Во время Великой французской революции на этой парижской площади, которая тогда и называлась Площадью революции, стояла гильотина. Здесь казнили "врагов народа": от короля Людовика XVI и Марии-Антуанетты до вождей коммуны Дантона и Робеспьера. После закрытия Якобинского клуба и конца кровавых казней площадь переименовали в Площадь Согласия - Пляс де ля Конкорд.

  • Сенатская площадь. 14 декабря 1825 года

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Мятежное каре

    Восстание декабристов, строго говоря, вряд ли можно назвать революцией или даже неудавшейся революцией. Но его значение - историческое и символическое - так велико, что 14 декабря 1825 года стало одной из самых знаменательных дат российской истории. Это восстание обессмертило и Сенатскую площадь, на которой стояли мятежные войска.

  • Парижская площадь / Берлин

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Народное восстание

    В июне 1953 года сразу в нескольких городах ГДР начались забастовки рабочих и строителей. Они выдвигали не только экономические, но и политические требования, протестуя против всевластия СЕПГ. Самые крупные демонстрации проходили в Берлине, тогда еще не разделенном Стеной. Они переросли в народное восстание. Восставшие огромной колонной прошли по Парижской площади перед Бранденбургскими воротами.

  • Восстание 17 июня 1953 года

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    В коллективной памяти

    Напуганные народным возмущением, власти ГДР обратились к советскому военному командованию. И с помощью советских танков восстание удалось подавить. Несколько десятков человек были застрелены советскими солдатами и восточногерманскими полицейскими, сотни получили тюремные сроки. День 17 июня 1953 года навсегда остался в коллективной памяти немцев. Его до сих пор отмечают в Германии.

  • Пражская весна 1968 г.

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Провозвестник "бархатной революции"

    И снова советские танки - на этот раз на Вацлавской площади в Праге. 24 дивизии стран Варшавского договора были введены в ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию, чтобы подавить "Пражскую весну" - период либеральных реформ в тогда еще социалистической ЧССР. На этой же площади спустя 21 год пражане праздновали победу "бархатной революции". Коммунисты были отстранены от власти.

  • Лех Валенса

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Победа "Солидарности"

    Площадью "Солидарности" называется сейчас площадь перед гданьской верфью, которая раньше носила имя Ленина. Здесь возник независимый профсоюз "Солидарность". Летом и осенью 1980 года в Гданьске и других городах Польши началась волна забастовок. В декабре польские власти согласилось удовлетворить требования бастующих, и лидера "Солидарности" Леха Валенсу чествовали как народного героя.

  • Самолет Матиаса Руста над Красной площадью

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Аэропорт Шереметьево-3

    Свидетельством недееспособности не только советских ПВО, но и всей политической системы СССР, одним из столпов которой была милитаризация страны, стал полет Матиаса Руста. 18-летний немец перелетел из Хельсинки в Москву на легком самолетике и приземлился 28 мая 1987 года на Красной площади. Полет Руста стал одним из символов перестройки и привел к революционным переменам во внешней политике СССР.

  • Площадь Тахрир

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Арабская весна

    Название площади Тахрир в Каире в переводе означает "Площадь освобождения". В 2011 году здесь собирались до миллиона человек, добившихся, в конце концов, отставки президента Мубарака. Волна восстаний, революций, массовых протестов охватила арабский мир. В январе 2013 года площадь Тахрир снова стала центром протестов - на этот раз против антидемократической политики Мухаммеда Мурси.

  • Полиция на площади Таксим в Стамбуле

    От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

    Против премьера

    На площади Таксим в центре Стамбула в мае 2013 года шли настоящие бои между полицией и демонстрантами. Поводом для массовых выступлений стали планы сноса исторических зданий и вырубки деревьев близлежащего парка. Но истинной причиной протестов, перекинувшихся и на другие города Турции, было недовольство политикой Эрдогана, лидера исламской Партии справедливости.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:48

Россия под санкциями: сможет ли Китай заменить западные страны? (03.03.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Китай ограничивает свободу в Гонконге: а как же принцип Дэн Сяопина "Одна страна - две системы"?  

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Оспа обезьян добралась до ФРГ: что надо знать о вирусе и как его избежать  

88-й день войны России против Украины: главные события  

Потери РФ за 3 месяца в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане  