 Байден обещает Тайваню военную помощь в случае вторжения КНР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.05.2022

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Мир

Байден обещает Тайваню военную помощь в случае вторжения КНР

Агрессия КНР против Тайваня "вызвала бы хаос во всем регионе и стала бы действием, аналогичным происходящему в Украине", сказал Байден.

Президент США Джо Байден в Токио

Президент США Джо Байден в Токио

Президент США Джо Байден пообещал оказать Тайваню военную помощь в случае, если Китай совершит против него вооруженную агрессию. "Мы берем на себя такую обязанность", - заявил глава Белого дома на вопрос журналиста в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио в понедельник, 23 мая.

США поддерживают политику Пекина "одна страна - две системы", но не идею захватить Тайвань силой, сказал Байден. Китай "играет с огнем", предупредил он, ссылаясь на растущее число нарушений китайскими военными самолетами зоны противовоздушной обороны Тайваня и морских маневров неподалеку от острова. 

Байден: Важно, чтобы Путин заплатил за варварство в Украине

Китайское вторжение в Тайвань "вызвало бы хаос во всем регионе и стало бы действием, аналогичным происходящему в Украине", - сказал Джо Байден, указывая на российскую агрессию против Украины. По словам американского президента, в качестве сигнала Китаю "важно, чтобы Путин заплатил цену за варварство в Украине". Речь идет не только об этой стране, поскольку Китай наблюдает за тем, снизится ли западное давление на Россию, пояснил Байден.

Американский президент не предполагает, что в ближайшее время предстоит агрессия КНРП против Тайваня, но оговаривает, что это "зависит от того, насколько отчетливо мир даст понять", что такая агрессия будет иметь свою цену.

Власти Китая в ответ на слова Джо Байдена заявили о "защите национальных интересов". "Не следует недооценивать решимость, волю и способность китайского народа защищать суверенитет и территориальную целостность", - сказал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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    Война в Украине - 20.05.2022

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  • Харьков, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

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  • Малая Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

    Уничтоженный российский танк около села Малая Рогань под Харьковом.

  • Малая Рогань, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

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  • Мала Рогань, 18 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

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  • Малая Рогань, 18 мая

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    Война в Украине - 20.05.2022

    Украинский танк в лесу на линии обороны где-то в Донецкой области.

  • Донецкая область, 19 мая

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    Танкист Александр отдыхает в спальном мешке на замаскированной позиции ВСУ.

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    Война в Украине - 20.05.2022

    Служащие Национальной гвардии Украины в Закарпатье отрабатывают действия по эвакуации раненых товарищей.

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  • Брюссель, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

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  • Киев, 19 мая

    Война в Украине - 20.05.2022

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    Война в Украине - 20.05.2022

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    Война в Украине - 20.05.2022

    Владимир Зеленский выбрал вышиванку цвета хаки с узорами в тонах военного времени.

    Автор: Николай Пермяков


 

Аудио- и видеофайлы по теме

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