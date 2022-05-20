Байден обещает Тайваню военную помощь в случае вторжения КНР

Президент США Джо Байден пообещал оказать Тайваню военную помощь в случае, если Китай совершит против него вооруженную агрессию. "Мы берем на себя такую обязанность", - заявил глава Белого дома на вопрос журналиста в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио в понедельник, 23 мая.
США поддерживают политику Пекина "одна страна - две системы", но не идею захватить Тайвань силой, сказал Байден. Китай "играет с огнем", предупредил он, ссылаясь на растущее число нарушений китайскими военными самолетами зоны противовоздушной обороны Тайваня и морских маневров неподалеку от острова.
Байден: Важно, чтобы Путин заплатил за варварство в Украине
Китайское вторжение в Тайвань "вызвало бы хаос во всем регионе и стало бы действием, аналогичным происходящему в Украине", - сказал Джо Байден, указывая на российскую агрессию против Украины. По словам американского президента, в качестве сигнала Китаю "важно, чтобы Путин заплатил цену за варварство в Украине". Речь идет не только об этой стране, поскольку Китай наблюдает за тем, снизится ли западное давление на Россию, пояснил Байден.
Американский президент не предполагает, что в ближайшее время предстоит агрессия КНРП против Тайваня, но оговаривает, что это "зависит от того, насколько отчетливо мир даст понять", что такая агрессия будет иметь свою цену.
Власти Китая в ответ на слова Джо Байдена заявили о "защите национальных интересов". "Не следует недооценивать решимость, волю и способность китайского народа защищать суверенитет и территориальную целостность", - сказал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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Автор: Николай Пермяков