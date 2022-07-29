 Лидеры США и КНР три часа беседовали по телефону | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Лидеры США и КНР три часа беседовали по телефону

Джо Байден и Си Цзиньпин в течение трех часов обсуждали Тайвань, войну в Украине и области для сотрудничества.

Байден во время разговора с Си

Байден во время разговора с Си

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели в четверг, 28 июля, трехчасовой телефонный разговор. Как передало агентство AP по итогам, несмотря на необычную продолжительность беседы - прогресса по вопросам торговли, сотрудничества в области технологий и устранения основных раздражителей в двухсторонних отношениях, включая противодействие Пекина возможному визиту спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, достигнуто не было.

В Белом доме распространили не только заявление, но и подробную информацию о разговоре. Из нее следует, что обмен мнениями состоял из трех частей. Одна из них была посвящена войне России в Украине и ее глобальным последствиям. Еще одна - обсуждению областей, в которых две страны могут вести совместную работу, включая борьбу с изменениями климата, обеспечение безопасности здравоохранения, а также противодействие обороту наркотиков. Президент Байден также поднял вопрос о необходимости урегулирования дел граждан США, которые были "несправедливо", по мнению Вашингтона, задержаны в КНР или подвергнуты запретам на выезд из Китая, а также напомнил о давней обеспокоенности Вашингтона в связи с соблюдением прав человека Пекином.

Кроме того, как отметили в ходе пресс-брифинга в Белом доме, состоялась "прямая и честная дискуссия по Тайваню". Американский лидер подтвердил приверженность Соединенных Штатов политике "одного Китая", проводимой Вашингтоном с 1970-х годов. США выступают против одностороннего изменения статус-кво любой из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Си предостерег США от "игры с огнем"

В МИД Китая в свою очередь указали, что Байден заверил китайского лидера в отсутствии поддержки тайваньских сепаратистов со стороны Вашингтона. Си Цзиньпин предостерег США от "игры с огнем" по теме Тайваня, отметили в министерстве. "Те, кто играют с огнем, сами в нем сгорят", - предупредили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнило агентство AP со ссылкой на американского чиновника, Си и Байден рассматривают возможность личной встречи. Председатель КНР был приглашен в Индонезию в ноябре на саммит "большой двадцатки", что делает эту страну потенциальным местом для личных переговоров, отмечает AP.

Жесткий язык Си, который обычно старается казаться выше политических споров, а публичные заявления делает преимущественно в вежливо-положительном ключе, заставляет предполагать, что в Вашингтоне не понимают серьезности предыдущих предупреждений по поводу Тайваня, отметило агентство AP.

При разговоре присутствовал Блинкен и команда СНБ при Белом доме

В Белом доме уточнили, что президент находился во время разговора в Овальном кабинете. В ходе диалога в комнате присутствовали помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, главный заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Курт Кэмпбелл и старший директор по Китаю в СНБ Лора Розенбергер.

Президент США Джо Байден в мае пообещал оказать Тайваню военную помощь в случае, если Китай совершит против него вооруженную агрессию. "Мы берем на себя такую обязанность", - заявил глава Белого дома на вопрос журналиста в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио 23 мая.

В свою очередь министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в июне на проходившей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" заявил, что если кто-либо попытается "отделить Тайвань", то Народно-освободительная армия Китая будет "сражаться до конца".

Смотрите также:

  • Риф Огненный крест

    Дипломатия искусственных островов

    Военный аэродром в морских водах

    С лета 2014 года Китай ведет работы на рифе Огненный крест в районе островов Спратли. По мнению экспертов проекта AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), там возводится аэродром, способный принять стратегические бомбардировщики типа H-6. На фото слева направо: рыбачьи суда; грузовые суда; платформа-землечерпалка.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Новая земля в ничейной акватории

    Риф Гейвен расположен на северной стороне архипелага Спратли. Благодаря землечерпательным работам, начиная с марта 2014 года, здесь возникло больше 115 тысяч квадратных метров новой суши. Специалисты по международному праву расценивают это как попытку Китая укрепиться в регионе де-факто. Однако, с юридической точки зрения, искусственные острова не могут быть основой для территориальных претензий.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Строительство в ускоренном темпе

    Спутниковые снимки 2014 года показывают: стройка на рифе Гейвен быстро продвигается вперед. Всего за полгода возник новый искусственный остров. Фото слева сделано в марте, виден почти не тронутый риф с небольшой искусственной площадкой в верхней части снимка. На фото справа - почти готовый объект в августе. Подписи сверху вниз: изначальная структура; искусственный остров; землечерпательный канал.

  • Южный риф Джонсона

    Дипломатия искусственных островов

    Политика символических посланий

    Еще одну взлетно-посадочную полосу Китай сооружает за счет расширения надводной части Южного рифа Джонсона (риф Чигуа). Впрочем, она слишком коротка для стратегического использования. Что не отменяет китайского послания к сопредельным государствам: мы пришли, чтобы остаться.

  • Риф Хьюза

    Дипломатия искусственных островов

    Стандартная строительная схема

    Похоже, китайские специалисты по сооружению искусственных островов разработали стандартную схему строительства подобных объектов. Свидетельство тому - сходство между результатами работ на рифах Гейвена и Хьюза. Гигантская плавающая землечерпательная платформа может функционировать без перерыва круглые сутки, пересыпая грунт со дна моря на расширяющуюся надводную часть искусственного острова.

  • Риф Мисчиф

    Дипломатия искусственных островов

    Филиппины пытаются протестовать

    В феврале 2015 года Филиппины в очередной раз направили ноту протеста в связи со строительными работами, осуществляемыми КНР на рифе Мисчиф, что лежит примерно в двухстах километрах от филиппинского острова Палаван. В нижней части снимка, сделанного 19 января, легко различить плавучую землечерпалку. Ранее Китай утверждал, что объекты на рифе Мисчиф предназначены только для рыбаков.

  • Второй атолл Томаса

    Дипломатия искусственных островов

    Отчаянное сопротивление

    В 1999 году Филиппины отправили военный корабль Sierra Madre на Второй атолл Томаса (атолл Аюнгин) и намеренно посадили его там на мель. С тех пор на медленно ржавеющем судне несет сторожевую службу команда филиппинских военных моряков, чье задание - сдерживать китайскую экспансию. В долгосрочной перспективе перевес явно не на их стороне.

  • Карта Южно-Китайского моря со спорными территориями

    Дипломатия искусственных островов

    Территориальный спор в Южно-Китайском море

    Китай развернул масштабные землечерпательные работы по искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе спорного архипелага Спратли. На его отдельные части претендуют, помимо КНР, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Регион имеет важное стратегическое значение и богат залежами углеводородов. Синий пунктир на карте отмечает область, которую Китай считает своей.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


Смотреть видео 26:01

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: как по кошельку Путина бьет Запад, и действительно ли РФ запросила помощь у Китая? DW Новости  

Китай ограничивает свободу в Гонконге: а как же принцип Дэн Сяопина "Одна страна - две системы"?  

Реклама

Самые читаемые

Натан Щаранский: Путин думает, что он вечный, и не ищет признания Запада  

Siemens ответил на обвинения "Газпрома" из-за турбин для "Северного потока"  

Арестович подтвердил окружение российской группировки в Херсонской области  