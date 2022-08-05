 Китай ввел санкции в отношении Пелоси и членов ее семьи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2022

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Мир

Китай ввел санкции в отношении Пелоси и членов ее семьи

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань нарушил территориальную целостность Китая, заявил МИД КНР. В Белом доме вызвали китайского посла на фоне маневров китайской армии в Тайваньском проливе.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Токио

Нэнси Пелоси в Токио

После посещения Тайваня спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси власти Китая ввели против нее санкции. Штрафные меры распространяются и на членов семьи американского политика, заявил в пятницу, 5 августа, МИД КНР. Как указали в Пекине, своим визитом на Тайвань Пелоси "вмешалась во внутренние дела Китая" и нарушила "территориальную целостность страны". О каких именно санкциях идет речь, не сообщается.

В свою очередь Белый дом вызвал посла Китая Цинь Гана на фоне мер китайских военных, проводящих военные учения в Тайваньском проливе. Посла КНР вызвали, чтобы разоблачить "провокационные действия" Пекина в отношении Тайваня и заявить ему, что США не хотят возникновения кризиса в этом регионе, указал изданию The Washington Post координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Кроме того, сообщается, что китайское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Японии в связи с критикой Токио китайских военных учений в рамках группы G7. Дипломату был вручен официальный протест. Днем ранее МИД Китая также вызвал послов других стран "большой семерки", а также представитель ЕС.

Конфликт вокруг Тайваня

Напряженность между властями материкового Китая и Тайваня возросла в последние дни из-за визита на остров Нэнси Пелоси - она прилетела на Тайвань вечером 2 августа в рамках турне по странам Азии и покинула его 3 августа. Пелоси, в ходе визита заверившая Тайвань в широкой поддержке Вашингтона, стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, посетившим Тайвань.

Власти Китая, считающие Тайвань своей территорией, выступали с резкой критикой еще до ее прибытия на остров. 4 августа, после отъезда Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала анонсированные ранее воздушные и морские военные учения в районе Тайваня. Минобороны Тайваня назвало китайские маневры крайне провокационными и объявило о разворачивании наземных ракетных комплексов. Государственные СМИ КНР и Минобороны Японии сообщили, что во время учений китайские ракеты пролетели над Тайванем.

Смотрите также:

  • Риф Огненный крест

    Дипломатия искусственных островов

    Военный аэродром в морских водах

    С лета 2014 года Китай ведет работы на рифе Огненный крест в районе островов Спратли. По мнению экспертов проекта AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), там возводится аэродром, способный принять стратегические бомбардировщики типа H-6. На фото слева направо: рыбачьи суда; грузовые суда; платформа-землечерпалка.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Новая земля в ничейной акватории

    Риф Гейвен расположен на северной стороне архипелага Спратли. Благодаря землечерпательным работам, начиная с марта 2014 года, здесь возникло больше 115 тысяч квадратных метров новой суши. Специалисты по международному праву расценивают это как попытку Китая укрепиться в регионе де-факто. Однако, с юридической точки зрения, искусственные острова не могут быть основой для территориальных претензий.

  • Риф Гейвен

    Дипломатия искусственных островов

    Строительство в ускоренном темпе

    Спутниковые снимки 2014 года показывают: стройка на рифе Гейвен быстро продвигается вперед. Всего за полгода возник новый искусственный остров. Фото слева сделано в марте, виден почти не тронутый риф с небольшой искусственной площадкой в верхней части снимка. На фото справа - почти готовый объект в августе. Подписи сверху вниз: изначальная структура; искусственный остров; землечерпательный канал.

  • Южный риф Джонсона

    Дипломатия искусственных островов

    Политика символических посланий

    Еще одну взлетно-посадочную полосу Китай сооружает за счет расширения надводной части Южного рифа Джонсона (риф Чигуа). Впрочем, она слишком коротка для стратегического использования. Что не отменяет китайского послания к сопредельным государствам: мы пришли, чтобы остаться.

  • Риф Хьюза

    Дипломатия искусственных островов

    Стандартная строительная схема

    Похоже, китайские специалисты по сооружению искусственных островов разработали стандартную схему строительства подобных объектов. Свидетельство тому - сходство между результатами работ на рифах Гейвена и Хьюза. Гигантская плавающая землечерпательная платформа может функционировать без перерыва круглые сутки, пересыпая грунт со дна моря на расширяющуюся надводную часть искусственного острова.

  • Риф Мисчиф

    Дипломатия искусственных островов

    Филиппины пытаются протестовать

    В феврале 2015 года Филиппины в очередной раз направили ноту протеста в связи со строительными работами, осуществляемыми КНР на рифе Мисчиф, что лежит примерно в двухстах километрах от филиппинского острова Палаван. В нижней части снимка, сделанного 19 января, легко различить плавучую землечерпалку. Ранее Китай утверждал, что объекты на рифе Мисчиф предназначены только для рыбаков.

  • Второй атолл Томаса

    Дипломатия искусственных островов

    Отчаянное сопротивление

    В 1999 году Филиппины отправили военный корабль Sierra Madre на Второй атолл Томаса (атолл Аюнгин) и намеренно посадили его там на мель. С тех пор на медленно ржавеющем судне несет сторожевую службу команда филиппинских военных моряков, чье задание - сдерживать китайскую экспансию. В долгосрочной перспективе перевес явно не на их стороне.

  • Карта Южно-Китайского моря со спорными территориями

    Дипломатия искусственных островов

    Территориальный спор в Южно-Китайском море

    Китай развернул масштабные землечерпательные работы по искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе спорного архипелага Спратли. На его отдельные части претендуют, помимо КНР, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Регион имеет важное стратегическое значение и богат залежами углеводородов. Синий пунктир на карте отмечает область, которую Китай считает своей.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


Нэнси Пелоси на Тайване: возможен ли военный конфликт с участием Китая и США? (02.08.2022)

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