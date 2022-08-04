Китай проводит военные учения в Тайваньском проливе

Народно-освободительная армия Китая в четверг, 4 августа, начала анонсированные ранее воздушные и морские военные учения в районе Тайваня в ответ на посещение этого острова спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Маневры проходят до 7 августа, в их рамках запланирована стрельба по мишеням. В частности, проведены дальние стрельбы точечными ударами по конкретным районам в восточной части Тайваньского пролива, сообщило командование Восточного военного округа.

Тайвань усилил боеготовность

В свою очередь представители администрации Тайваня заявили, что военные усиливают свою боевую готовность и должным образом отреагируют на ситуацию в Тайваньском проливе. Так, на Тайване развернуты ракетные системы для отслеживания действий китайских ВВС, а тайваньские военные корабли ведут наблюдение за действиями ВМС Китая, сообщает агентство Reuters. Ранее тайваньская администрация не исключила вторжения военных КНР на территорию островной республики, отстаивающей статус независимого государства, но считающейся официальным Пекином одной из китайских провинций.

АСЕАН призвала к сдержанности

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) предупредила, что напряженность в Тайваньском проливе может привести к "открытым конфликтам между крупными державами и непредсказуемым последствиям". "АСЕАН готова сыграть конструктивную роль в содействии мирному диалогу между всеми сторонами", - говорится в заявлении ассоциации, призвавшей стороны к максимальной сдержанности и воздержанию от провокационных действий.

Глава дипломатии ЕС Боррель осудил маневры Китая

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил планы Китая провести военные учения вокруг Тайваня. "Нет никаких оснований использовать визит (Нэнси Пелоси. - Ред.) в качестве предлога для агрессивных военных действий в Тайваньском проливе. Для законодателей наших стран совершение международных поездок является обычным делом", - написал глава дипломатии ЕС в Twitter.

Нэнси Пелоси на Тайване

Напряженность между властями материкового Китая и Тайваня возросла в последние дни из-за визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США. Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань вечером 2 августа в рамках турне по странам Азии и покинула его 3 августа.

Пелоси, в ходе визита заверившая Тайвань в широкой поддержке Вашингтона, стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей Соединенных Штатов, посетившим Тайвань. Власти Китая, считающие Тайвань своей территорией, выступали с резкой критикой еще до ее прибытия на остров.

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