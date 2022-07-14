Экономика Китая на грани рецессии. Это плохо для России. А для Германии?

Пока в США и Евросоюзе нарастал страх перед надвигающейся рецессией, на гране экономического спада оказался третий важнейший центр мировой экономики: Китай. Статистическое ведомство КНР сообщило 15 июля, что во 2-м квартале 2022 года рост китайского ВВП почти остановился - он составил всего 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 1-го квартала данный показатель был еще на уровне 4,8%.

Даже скромный план Пекина по росу ВВП на 2022 год становится утопией

Еще больше настораживает в новости из Пекина показатель роста не в годовом, а в квартальном выражении, поскольку он куда более точно отражает актуальное состояние экономики. С апреля по июнь ВВП Китая сократился на 2,6% по сравнению с периодом январь-март 2022-го. Если в текущем, 3-м квартале, сжатие экономики продолжится, то КНР окажется в рецессии. Таково общепринятое определение экономического спада: отрицательный рост в квартальном выражении как минимум два трехмесячных периода подряд.

Алюминиевый завод в восточнокитайской провинции Аньхой

Для Китая все это "крайне плохие новости", считает немецкий экономический еженедельник Wirtschaftswoche. На своем портале он указывает, что в сумме, по итогам первых шести месяцев 2022, годовой рост ВВП КНР составил 2,5%. Издание напоминает: официально провозглашенная в Пекине цель на весь нынешний год составляет 5,5%. Цель, подчеркнем, и так уже скромная: для китайской экономики это были бы самые низкие темпы роста за три десятилетия - с 1991 года. Но даже они представляются теперь труднодостижимыми. Эксперт немецкого банка NordLB Бернд Крампен (Bernd Krampen) в интервью агентству Reuters прямо называет их "утопическими".

"Драконовская стратегия" нулевой терпимости к ковиду

Правда, плохие показатели 2-го квартала во много объясняются специфическим фактором: длительными локдаунами в нескольких индустриальных центрах КНР и, прежде всего, фактически двухмесячным строгим карантином в Шанхае в апреле и мае. В результате ВВП этого самого большого города Китая (26 миллионов человек) с многочисленными промышленными предприятиями и крупнейшим в мире портом сократился во 2-м квартале в годовом выражении на 13,7%, указывает информационное агентство AFP.

Весна 2022 года, локдаун в Шанхае. Курьеры привозили еду людям, чьи дома были изолированы

Столь длительный локдаун был вызван жестким курсом руководства КНР на нулевую терпимость к ковиду. Эта политическая установка требует при выявлении первых же случаев заражения коронавирусом отправлять в строжайший карантин не только отдельные кварталы, но даже целые города. В условиях распространения значительно более заразного, но менее опасного "омикрон"-варианта Covid-19, такая политика приводила в последние месяцы к тому, что периодически оказывалась сильно ограниченной или даже полностью парализованной деловая жизнь в различных густонаселенных регионах Китая.

Поэтому "самой эффективной правительственной программой по стимулированию экономики стал бы отказ от драконовской стратегии нулевой терпимости к ковиду", заявил Макс Ценгляйн (Max Zenglein), главный экономист специализирующегося на Китае берлинского аналитического центра Mercator Institute for China Studies (Merics). Но на это в Китае мало кто рассчитывает, сообщает из Пекина информационное агентство dpa.

Ситуация на перегретом китайском рынке недвижимости ухудшается

Так что в текущем 3-м квартале и в последующие месяцы в КНР вполне могут повториться локдауны наподобие шанхайского, особенно если учесть, с какой неожиданно сильной новой волной пандемии столкнулись в данный момент, к примеру, различные страны Западной Европы и, в частности, Германия, и насколько пессимистичны прогнозы на осень и зиму.

Жилые дома в городе Хуайань фирмы Evergrande. Она стала символом кризиса на рынке недвижимости КНР

Но если в ЕС большинство населения привито, причем уже многократно и главным образом новейшими мРНК-вакцинами, то китайские власти в данном случае отказываются использовать импортные технологии, указывает один из самых авторитетных в Германии знатоков Китая - президент Европейской торговой палаты в КНР Йорг Вуттке (Jörg Wuttke).

Одновременно в Китае продолжается кризис на перегретом рынке недвижимости. С одной стороны, вот уже десятый месяц подряд падает индекс цен на новые квартиры в 70 крупнейших городах КНР. Это грозит ухудшить и без того сложное финансовое положение сильно закредитованных девелоперских фирм. С другой стороны, в условиях замедления экономического роста и падения доходов растет число китайских домашних хозяйств, испытывающих трудности при обслуживании ипотечных кредитов.

Опасность финансового кризиса в Китае

И то, и другое угрожает стабильности китайской банковской системы. "В Китае вскоре может настать момент, когда замять масштабные проблемы его финансовой системы уже больше не удастся и их придется решать. Тогда неизбежными станут банкротства крупных концернов на рынке недвижимости, некоторых государственных банков и закрытие многочисленных других государственных концернов", - с таким прогнозом еще в феврале выступил профессор Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher), глава Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине.

Чжэнчжоу, 10 июля 2022 года. Демонстрация против замораживания вкладов в местных банках

В статье, опубликованной газетами Handelsblatt и Tagesspiegel, известный экономист уже тогда настоятельно рекомендовал немецкому бизнесу снизить связанные с Китаем риски, поскольку КНР грозит финансовый кризис. Это было, подчеркнем, в разгар 1-го квартала, когда китайская экономика еще росла со скоростью 4,8%, а не 0,4%, как во 2-м квартале.

Да и этот рост в немалой степени связан с тем, что китайские власти вновь прибегают к старым рецептам поддержки экономики: они стимулируют выдачу кредитов на масштабные инфраструктурные проекты.

"В результате мы видим, как очень быстро растут долги, вызванные стремлением добиться поставленных целей роста. Устойчивым развитием это никак не назовешь", - констатирует американский эксперт по государственным финансам Майкл Петтис, преподающий в Пекинском университете. Китайские власти, по его словам, неоднократно пытались положить конец подобной практике, но в трудной ситуации вновь и вновь к ней прибегают.

Европейские экспортеры чувствуют слабый внутренний спрос в КНР

В то же время китайская экономика получает сейчас слишком мало импульсов от таких драйверов роста, как инвестиции частного бизнеса и внутренне потребление. Об этом наглядно свидетельствует минимальный рост импорта в Китай, что особенно больно бьет по европейским фирмам, подчеркивает портал издательской группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Таким образом, замедление экономического роста в КНР не в интересах немецких, французских, итальянских и других европейских экспортеров промышленной продукции и потребительских товаров, а также тех инвесторов из ЕС, которые развернули производство в самом Китае.

Volkswagen усиленно рекламирует в Китае свой "народный электромобиль" ID.3

В качестве примера можно привести концерн Volkswagen, для которого китайский рынок давно уже является более важным, чем родной германский. В первом полугодии 2022 года автостроитель столкнулся в Китае с "гигантскими трудностями", признался Штефан Вёлленштайн (Stephan Wöllenstein), глава китайского представительства VW. Он сообщил 15 июля, что продажи всей группы упали в КНР примерно на 20%, однако наметившаяся еще в конце мая положительная динамика позволяет надеяться, что второе полугодие окажется все-таки лучше.

Но подобные надежды испытывают далеко не все. "Это, конечно, фатально, что Китай именно сейчас экономически просел, - посетовал Йорг Вуттке из Европейской торговой палаты в КНР в интервью немецкой телерадиокомпании ARD. - У нас сейчас в Европе и Америке огромные проблемы с энергией и рецессией. Китай всегда был той экономикой, которая нас стабилизировала, но сейчас, возможно, этого уже не будет".

Россия вдвойне пострадает от торможения китайской экономики

"Сильное охлаждение китайской конъюнктуры - это сигнал тревоги для немецкой экономики", - заявил Reuters глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier). Он напомнил, что Китай - крупнейший торговый партнер ФРГ и очень важный рынок сбыта для немецких фирм, особенно для авто- и машиностроителей.

В то же время президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли (BGA) Дирк Яндура (Dirk Jandura) напомнил Reuters, что "большой объем торговли с США и особенно с нашими европейскими партнерами помогает нам сейчас сглаживать колебания".

К тому же есть надежда, что нынешнее сильное торможение китайской экономики приведет к снижению мировых цен как на энергоносители - нефть, сжиженный газ, уголь, так и на металлы и вообще на сырье. Это существенно помогло бы Германии, Евросоюзу, США сбить темпы инфляции, ставшей сейчас главной проблемой всех стран Запада.

В то же время Россия, которую санкции Евросоюза в августе окончательно отрежут от европейского рынка угля, а к концу 2022 года лишат всех важнейших покупателей нефти в ЕС, из-за существенного замедления экономического роста в КНР рискует пострадать вдвойне. Во-первых, из-за вероятного сокращения китайского спроса на сырье и, в частности, на российские энергоносители и металлы. Во-вторых, из-за того, что за этим вполне может последовать снижение (или даже падение) мировых цен на сырьевые товары. Особенно, если в рецессии окажутся экономики США и Европы.

Смотрите также:

"Придворный архитектор Китая": Оле Шеерен - немец, застраивающий Азию Статика отдыхает Две косо поставленные башни из стали и стекла, соединенные друг с другом на головокружительной высоте, да еще под углом, - это новая штаб-квартира центрального телевидения КНР CCTV-Tower. Оле Шеерен много строит в Пекине. Этот проект восходящей звезды мировой архитектуры был удостоен звания "лучшего небоскреба года".

"Придворный архитектор Китая": Оле Шеерен - немец, застраивающий Азию Безнравственная архитектура? 42-летний немец Оле Шеерен учился в Лондоне и потом вскоре начал работать в мастерской знаменитого архитектора Рема Колхаса. Сегодня Шеерен возглавляет собственную архитектурную "империю". Порой его упрекают, что он строит чаще всего по заказам официального Пекина, являясь, тем самым, "придворным зодчим" режима, нарушающего права человека. Но можно ли применять критерии морали к архитектуре?

"Придворный архитектор Китая": Оле Шеерен - немец, застраивающий Азию Символы перемен Сам Оле Шеерен считает свои проекты символами перемен, которые воплощают изменения, происходящие в КНР, медленный переход к демократии. Так, стеклянный фасад CCTV-Tower, по его словам, подчеркивает транспарентность, открытость. Кроме того, добавляет он, в самом большом медийном комплексе в мире (здесь работают 14 тысяч человек) есть доступные для всех галереи.

"Придворный архитектор Китая": Оле Шеерен - немец, застраивающий Азию Монументальный минимализм Несмотря на их размеры и высоту, здания, спроектированные Оле Шеереном, считаются образцами минимализма. В столице Малайзии архитектор строит рядом со знаменитыми башнями-близнецами Petronas небоскреб Angkasa Raya. В нем будут размещены офисы и отель. Он устремлен в небо, как скульптура. И никакого чванства: все строго и лаконично.

"Придворный архитектор Китая": Оле Шеерен - немец, застраивающий Азию Сады в небе "Хорошая архитектура должна отражать окружающий мир", - таково кредо Оле Шеерена. Поэтому на некоторых этажах его небоскреба Angkasa Raya будут разбиты тропические сады, копирующие флору Малайзии. В здании запланированы и роскошные бары, и современный молельный зал для мусульман. Это тоже дань стране, где живут вместе малайцы, китайцы и европейцы.

"Придворный архитектор Китая": Оле Шеерен - немец, застраивающий Азию Надкусанный небоскреб Эта стеклянная башня должна быть сдана в эксплуатацию в 2016 году. Maha Nakhon высотой в 77 этажей будет выше всех других небоскребов Бангкока. Оле Шеерен по-новому интерпретировал традиционную архитектуру высотных зданий. В некоторых местах его небоскреб как будто "надкусан". Это весьма оригинальное решение, с точки зрения статики - очень смелое.

"Придворный архитектор Китая": Оле Шеерен - немец, застраивающий Азию Невесомость для богачей Maha Nakhon будет гигантским комплексом больших частных квартир. Отдельные апартаменты как бы сдвинуты относительно друг друга, причем ассиметрично. Некоторые буквально висят в воздухе, словно парят над столицей Таиланда. Это - роскошное жилье для богатых. Впрочем, Оле Шеерен строит не только такое.

"Придворный архитектор Китая": Оле Шеерен - немец, застраивающий Азию Социальный проект Interlace представляет собой гигантский микрорайон для людей с низкими доходами, построенный на окраине Сингапура. 31 здание. Соединены постройки друг с другом довольно причудливым образом, образуя оригинальный жилой массив. Цены здесь существенно отличаются от арендной платы в городе, который считается одним из самых дорогих в мире.

"Придворный архитектор Китая": Оле Шеерен - немец, застраивающий Азию Единственный провал Вообще-то Оле Шеерен знает только успех. Проект Beijing Books Building - исключение. Шеерен должен был построить в Пекине самый большой в мире книжный центр площадью в 15 футбольных полей, в котором предполагалось разместить издательства, редакции, магазины... Но китайским властям все это не понравилось - и от проекта отказались. Автор: Айгуль Чисмециоглу, Ефим Шуман

