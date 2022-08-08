 Китай продолжил военные учения вокруг Тайваня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.08.2022

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Мир

Китай продолжил военные учения вокруг Тайваня

В ходе очередных маневров у берегов Тайваня отрабатываются противолодочные и морские наступательные операции, сообщило китайское военное командование. Изначально учения планировались до 7 августа.

Пилот в кабине китайского боевого самолета в воздушном пространстве вокруг Тайваня

Боевые самолеты НОАК в воздушном пространстве вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в понедельник, 8 августа, продолжила масштабные военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань. В рамках этих учений отрабатывается "организация совместных противолодочных и морских наступательных операций", говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.

Кроме того, Пекин готовится провести боевые стрельбы в Южно-Китайском и Желтом морях. Когда учения подойдут к концу, не сообщается. Изначально они должны были завершиться 7 августа.

Министерство иностранные дел Тайваня осудило решение Китая о продлении учений, заявив, что страна намеренно создает кризисы. Ведомство потребовало от Пекина прекратить военные действия.

Учения НОАК вокруг Тайваня начались после визита Пелоси

Учения китайских вооруженных сил в шести локациях вокруг Тайваня начались 4 августа, после того как остров посетила с визитом cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Восточная зона боевого командования НОАК заявила, что маневры направлены на проверку возможностей проведения китайской армией ударов по наземным целям и атак с моря.

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил 8 августа, что маневры являются "необходимым предупреждением" США и Тайваню. Это "справедливая и уместная" реакция на их провокации, сказал он. По его словам, США "сознательно" создали нынешнюю напряженную ситуацию в Тайваньском проливе, организовав визит Пелоси на остров, несмотря на протесты Пекина.

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  • Риф Гейвен

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  • Риф Гейвен

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    Спутниковые снимки 2014 года показывают: стройка на рифе Гейвен быстро продвигается вперед. Всего за полгода возник новый искусственный остров. Фото слева сделано в марте, виден почти не тронутый риф с небольшой искусственной площадкой в верхней части снимка. На фото справа - почти готовый объект в августе. Подписи сверху вниз: изначальная структура; искусственный остров; землечерпательный канал.

  • Южный риф Джонсона

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  • Риф Хьюза

    Дипломатия искусственных островов

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    Похоже, китайские специалисты по сооружению искусственных островов разработали стандартную схему строительства подобных объектов. Свидетельство тому - сходство между результатами работ на рифах Гейвена и Хьюза. Гигантская плавающая землечерпательная платформа может функционировать без перерыва круглые сутки, пересыпая грунт со дна моря на расширяющуюся надводную часть искусственного острова.

  • Риф Мисчиф

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    В феврале 2015 года Филиппины в очередной раз направили ноту протеста в связи со строительными работами, осуществляемыми КНР на рифе Мисчиф, что лежит примерно в двухстах километрах от филиппинского острова Палаван. В нижней части снимка, сделанного 19 января, легко различить плавучую землечерпалку. Ранее Китай утверждал, что объекты на рифе Мисчиф предназначены только для рыбаков.

  • Второй атолл Томаса

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  • Карта Южно-Китайского моря со спорными территориями

    Дипломатия искусственных островов

    Территориальный спор в Южно-Китайском море

    Китай развернул масштабные землечерпательные работы по искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе спорного архипелага Спратли. На его отдельные части претендуют, помимо КНР, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Регион имеет важное стратегическое значение и богат залежами углеводородов. Синий пунктир на карте отмечает область, которую Китай считает своей.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


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