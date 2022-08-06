 США, Япония и Австралия призвали КНР прекратить маневры у Тайваня | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2022

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Мир

США, Япония и Австралия призвали КНР прекратить маневры у Тайваня

Главы внешнеполитических ведомств трех стран призвали Пекин к дипломатии и отказу от военных учений в Тайваньском проливе.

Запуск ракеты во время военных учений армии КНР

Военные учения армии КНР (июль 2022 года)

Госсекретарь США Энтони Блинкен, министры иностранных дел Австралии и Японии Пенни Вонг и Хаяси Ёсимаса осудили запуск Китаем баллистических ракет и призвали прекратить военные учения, проводимые КНР на фоне прошедшего визита спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань. Совместное заявление опубликовано на сайте Госдепа США в пятницу, 5 августа.

Как утверждается в документе, Вашингтон, Канберра и Токио "выразили обеспокоенность недавними действиями Китая, которые серьезно подрывают международный мир и стабильность, включая проведение крупномасштабных военных учений". После запуска КНР баллистических ракет пять из них приземлились в особых экономических зонах Японии, что привело к усилению напряженности и дестабилизации в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в заявлении.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств трех стран "подтвердили свою приверженность поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе" и заявили о "поддержке стремления региона к дипломатии, чтобы избежать риска просчета".

Напряженность между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси прилетела с однодневным визитом на Тайвань 2 августа. Она стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим остров, независимость которого Пекин не признает и который считает одной из китайских провинций.

Белый дом и сама Пелоси подчеркивали, что визит на Тайвань не означает изменения политики Соединенных Штатов в отношении Тайваня, независимость которого Вашингтон не признает. Официальный Пекин тем не менее выступал с резкой критикой такого визита, а после отъезда Пелоси армия Китая начала анонсированные ранее воздушные и морские военные учения в районе острова. Минобороны Тайваня назвало китайские маневры крайне провокационными и объявило о разворачивании наземных ракетных комплексов.

Пекин по итогам визита американки частично приостановил торговлю с Тайванем. МИД Китая сообщил, что КНР приостанавливает сотрудничество с США по ряду направлений, в том числе по вопросам изменения климата, в области борьбы с наркотиками, транснациональными преступлениями, правовой помощи по уголовным делам и репатриации нелегальных иммигрантов. В отношении самой Пелоси и членов ее семьи Китай ввел санкции, заявив, что она "вмешалась во внутренние дела Китая" и нарушила "территориальную целостность страны".

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    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


Нэнси Пелоси на Тайване: возможен ли военный конфликт с участием Китая и США? (02.08.2022)

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Цель визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй - не столько поддержать демократию в Тайване, сколько показать Пекину пределы его возможностей, полагают немецкие политики и СМИ.  

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