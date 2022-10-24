Депутаты бундестага в Тайбэе: Мы на стороне Тайваня

Немецкие депутаты, находясь с визитом в Тайбэе, выразили поддержку демократическим властям Тайваня и напомнили о "военной угрозе" со стороны Китая, которую "нельзя недооценивать".

Делегация комитета немецкого бундестага по правам человека в ходе визита на Тайвань выразила поддержку демократическим властям острова и предостерегла КНР от изменения статуса-кво насильственным путем. "Мы знаем о сложной ситуации и угрозах со стороны Китая", - заявил в понедельник, 24 октября, глава делегации Петер Хайдт (Peter Heidt) на встрече с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. По его словам, Тайвань "оказался в центре соперничества (политических. – Ред.) систем", и "речь идет о реальной военной угрозе, которую нельзя недооценивать". Немецкий политик подчеркнул, что немецкие политики стоят "на стороне Тайваня", и "с немецкой точки зрения статус-кво в Тайваньском проливе может быть изменен только мирным путем и с согласия обеих сторон".

Цай Инвэнь в свою очередь поблагодарила Германию за дипломатическую поддержку демократического режима на острове, выделив усилия Берлина в поддержании мира и стабильности в регионе во время председательствования в "Большой семерке". Она также упомянула резолюцию бундестага в поддержку присоединения Тайваня к Всемирной ассамблее здравоохранения, аналогу Генассамблеи ООН.

Делегация немецких парламентариев посещает Тайвань уже второй раз за месяц. В прошлый раз законодатели ФРГ находились на острове со 2 по 6 октября.

Напряженность между Пекином и Тайбэем

В Пекине считают Тайвань своей территорией. В ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелосив начале августа Китай начал масштабные военные маневры и продолжает наращивать группировку военных кораблей и самолетов вблизи острова.

На завершившемся 22 октября съезде Коммунистической партии Китая 2300 делегатов впервые проголосовали за включение в устав партии понятия "сопротивление независимости Тайваня". Документ ранее лишь призывал к "воссоединению" с островной территорией.

Председатель КНР Си Цзиньпин на съезде партии вновь пригрозил Тайваню военной силой.Китай стремится к мирному "воссоединению", но "мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы. Китайское руководство сохранит опцию для принятия всех необходимых мер", - заявил он.

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