  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Президент Тайваня Цай Инвэнь
Президент Тайваня Цай ИнвэньФото: picture alliance/AP/Chiang Ying-ying
ПолитикаТайвань

Тайвань: Мы не пойдем на компромиссы в вопросе суверенитета

Сергей Ромашенко
54 мин. назад

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не откажется от опции силового возвращения Тайваня под свой контроль. Тайвань в ответ подчеркнул, что его суверенитет не может быть предметом торга.

https://www.dw.com/ru/tajvan-my-ne-pojdem-na-kompromissy-v-voprose-suvereniteta/a-63455065

Тайвань не откажется от суверенитета и не пойдет на компромиссы в вопросах свободы и демократии, заявил Офис тайванского президента в воскресенье, 16 октября. Народ Тайваня однозначно отвергает идею Пекина об "одной стране, двух системах", подчеркивается в заявлении.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин вновь пригрозил Тайваню военной силой. Китай стремится к мирному "воссоединению", но "мы никогда не возьмем на себя обязательство отказаться от применения силы. Китайское руководство сохранит опцию для принятия всех необходимых мер", - заявил он на съезде Коммунистической партии Китая (КПК).

В ответ Офис президента Тайваня выразил мнение, что встреча на поле боя не является опцией. "Поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе и всем регионе является общей ответственностью двух сторон", - говорится в заявлении.

Китай добивается возвращения "мятежной провинции"

Китай считает Тайвань мятежной провинцией, являющейся частью КНР. Не признает независимость Тайваня и подавляющее большинство членов мирового сообщества, включая США и Россию.

В то же время 23 миллиона тайваньцев уже давно считают себя независимыми. Напряженность в отношениях между КНР и Тайванем в последнее время усилилась после визита на этот остров председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, американских конгрессменов и представителей других государств, в том числе Германии. Китай в ответ расширил военную активность в районе Тайваня, чтобы усилить давление на руководство в Тайбэе.

Смотрите также:

Возможен ли военный конфликт с участием Китая и США?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Виртуальная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина: что обсудят лидеры США и Китая.
Политика
15 ноября 2021 г.
01:51 мин.
external

Почему испортились отношения между Литвой и Китаем и при чем тут Тайвань (10.02.2022)

Почему испортились отношения между Литвой и Китаем и при чем тут Тайвань (10.02.2022)

Литва открыла дипломатическое представительство Тайваня в Вильнюсе. Это вызвало резкое недовольство Китая, который в ответ запретил ввоз к себе на рынок литовских товаров.
Политика
10 февраля 2022 г.
02:36 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Эмблема на шевроне униформы российской частной военной компании (ЧВК) "Группа Вагнера"

ISW: ЧВК Вагнера хочет доказать превосходство над Минобороны

Конфликты
7 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Протесты в Иране

Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

Политика
8 ч. назад
Протесты в Праге, сентябрь 2022 года

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Политика
15 октября 2022 г.
Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

Политика
15 октября 2022 г.
Иранские дроны

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Политика
14 октября 2022 г.
На саммите СРГ в Астане 14 октября

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

Политика
14 октября 2022 г.
Сотрудник крупнейшего немецкого газохранилища Rehden считывает показатели датчиков

Есть 95%! Газохранилища ФРГ заполнили без поставок из России

Есть 95%! Газохранилища ФРГ заполнили без поставок из России

Экономика и бизнес
14 октября 2022 г.
На главную страницу