КНР протестует против визита делегации бундестага на Тайвань

Тайвань - неотъемлемая часть китайской территории, подчеркнул МИД в Пекине по случаю пятидневного визита на Тайвань делегации в составе шести депутатов германского бундестага.

Китай выразил протест против визита делегации германского бундестага на Тайвань. "Тайвань - неотъемлемая часть китайской территории, правительство КНР - единственное легитимное правительство всего Китая", - заявил представитель МИД КНР в интервью агентству dpa в воскресенье, 2 октября.

По словам представителя, китайское правительство призывает германских депутатов уважать принцип "одного Китая", незамедлительно прекратить контакты с сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня, и отправлять сепаратистам "ложные сигналы".

Нежелание правящей Партии прогресса на Тайване признавать принцип "одного Китая" и их "постоянные провокации" являются главными причинами сложившейся ситуации, подчеркнул представитель МИД КНР, добавив, что "Китай примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности".

Визит депутатов бундестага на Тайвань

Ранее на Тайвань, несмотря на протесты Пекина, прибыла с пятидневным визитом делегация германского бундестага в составе шести депутатов. Делегация во главе с христианским демократом Клаусом-Петером Вильшем (Klaus-Peter Willsch) намерена на месте ознакомиться с напряженной ситуацией в сфере безопасности на Тайване, а также с политической и экономической жизнью на острове.

Германских депутатов принимают на самом высоком уровне - запланированы встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь, вице-президентом Лаем Чинте, министром иностранных дел Джошуа У и главой парламента Ю Сикунь.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Еще ранее Тайвань посетила председатель Платы представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и делегация американского Конгресса. Это резко обострило напряженность в отношениях между Китаем и США. Китай в ответ провел маневры, на которых отрабатывалась морская и воздушная блокада Тайваня, а также захват этого острова.

Китай относится к Тайваню как к мятежной провинции. Компартия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин объявили "объединение с Тайванем" своей "исторической миссией".

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