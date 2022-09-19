Байден: США будут защищать Тайвань в случае нападения

Президент США утвердительно ответил на вопрос о том, отправятся ли американские войска защищать Тайвань в случае вторжения со стороны Китая.

Американские военные будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения. Это подтвердил президент США Джо Байден в интервью программе "60 секунд" , обнародованном на сайте телеканале CBS вечером в воскресенье, 18 сентября.

"Что следует знать председателю КНР Си Цзиньпину о вашей приверженности Тайваню?" - спросил ведущий Скотт Пелли у главы американского государства. "Мы согласны с тем, что мы подписали давно, - сказал президент. - И что существует политика одного Китая, а Тайвань сам принимает решения о своей независимости. Мы не двигаемся... мы не поощряем их независимость. Мы не... это... это их решение".

На уточняющий вопрос, отправят ли США свои войска на защиту острова, президент ответил: "Да, если фактически произойдет беспрецедентная атака". "То есть, в отличие от Украины, чтобы внести ясность, сэр, - переспросил ведущий. - Войска США, американцы и американки, будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения?" И на этот вопрос Джо Байден ответил: "Да".

Разъяснения Белого дома по поводу слов Байдена о Тайване

После интервью представитель Белого дома заявил, что политика США в отношении Тайваня осталась без изменений. В 1979 году Вашингтон формально прекратил дипломатические отношения с Тайванем, признав Пекин единственным представителем Китая. При этом материковый Китай превратился в одного из крупнейших торговых партнеров США.

Как объясняется на сайте CBS, "официально США сохраняют "стратегическую двусмысленность" в вопросе о том, будут ли американские войска защищать Тайвань, но Закон об отношениях с Тайванем обязывает США помочь оснастить Тайвань для самообороны".

В мае 2022 года на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой Байден также дал утвердительный ответ на вопрос о том, готовы ли США военным путем защищать Тайвань. После этого Белый дом выступил с разъяснениями, указав, что президент США подразумевал поставки оружия для самообороны острова.

Продажа Тайваню вооружений

В начале сентября Госдепартамент США дал разрешение на возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму более 1,1 млрд долларов. После этого пресс-служба консульства Китая в серии твитов дала понять, что эта сделка "посылает ложные сигналы "сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и ставит под угрозу отношения США и Китая, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе".

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