Через Тайваньский пролив прошли военные корабли США

Два военных корабля США зашли через международные воды в Тайваньский пролив. Данная акция "планировалась давно", она согласуется с политикой США в отношении конфликта Китая и Тайваня и стремлением к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, заявил в воскресенье, 28 августа, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN.

ВМС США подтвердили проведение операции и сообщили, что в ней участвовали крейсеры Chancellorsville и Antietam. "Эти корабли прошли через пролив по коридору, который находится за пределами территориальных вод любого прибрежного государства", - указали они, подчеркнув, что это не нарушило международное законодательство.

Первый заход военных кораблей США после визита Пелоси на Тайвань

Такие акции обычно занимают от 8 до 12 часов и проводятся под пристальным наблюдением китайских военных, отмечает Reuters. В последние годы их проводили военные корабли США, а также Великобритании и Канады. Это был первый заход американских военных кораблей в Тайваньский пролив после того как Тайвань в начале августа посетила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

В рамках однодневного визита Пелоси встретилась с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и посетила местный парламент, она стала первым за 25 лет спикером нижней палаты Конгресса США, посетившим Тайвань. По ее словам, одной из целей визита было "показать миру успех народа Тайваня, мужество изменить свою страну". Власти Китая, считающие Тайвань своей территорией, выступили с резкой критикой еще до посещения Пелоси острова. Среди прочего, КНР частично приостановила торговлю с островом и провела военные учения в Тайваньском проливе. США официально не признают независимость Тайваня, но выступают против угроз Китая силой присоединить остров.

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